Asian Legends League 2026 Points Table: एशियन लीजेंड्स लीग 2026 में नमन ओझा की कप्तानी में इंडियन रॉयल्स का शानदार प्रदर्शन जारी है। इस लीग में अपने दूसरे लीग मैच में इंडियन रॉयल्स ने एक रोमांचक मुकाबले में पाकिस्तान पैंथर्स को हरा दिया और अंकतालिका में पहले स्थान पर पहुंच गई।

इंडियन रॉयल्स पहले स्थान पर पहुंचा

इंडियन रॉयल्स ने अपने दूसरे लीग मैच में पाकिस्तान पैंथर्स को 2 विकेट के करीबी अंतर से हरा दिया और ये इस टीम की लगातार दूसरी जीत भी रही। इस जीत के बाद भारत के कुल 4 अंक हो गए और इस टीम ने श्रीलंका लायंस को पीछे छोड़ दिया साथ ही अंकतालिका में टॉप पर पहुंच गई। हालांकि श्रीलंका के भी 4 अंक ही हैं, लेकिन बेहतर रन रेट के आधार पर भारत अब पहले स्थान पर पहुंच गया।

पाकिस्तान का नहीं खुला है खाता

भारत ने अब तक खेले 2 मैचों में से दोनों मुकाबले जीते हैं और उसका रन रेट अब 1.032 का हो गया है तो वहीं श्रीलंका ने भी अपने पहले दोनों मैच जीते हैं और उसका रन रेट अभी 0.450 है। वहीं पाकिस्तान की टीम ने अब तक 2 मैच खेले हैं और उसे दोनों में ही हार मिली है और उसका खाता अब तक नहीं खुल पाया है। पाकिस्तान अंकतालिका में फिलहाल बिना किसी अंक के 5वें स्थान पर है।

तीसरे नंबर पर है एशियन स्टार्स

अंकतालिका में अभी यानी इस सीजन में खेले गए 6 मैचों के बाद तीसरे स्थान पर एशियन स्टार्स है जिस टीम ने 2 मैच खेले हैं जिसमें एक मैच में उसे जीत मिली जबकि एक मैच बारिश की वजह से नहीं खेला जा सका। इस टीम के अभी 3 अंक हैं जबकि चौथे नंबर पर अफगानिस्तान पठान्स है जिसके 2 मैचों में एक अंक है। वहीं पांचवें नंबर पर मौजूद बांग्लादेश टाइगर्स का भी खाता अब तक नहीं खुल पाया है।

भारत-पाकिस्तान मैच के बाद अंकतालिका

रजत पाटीदार कप्तान, रिंकू सिंह उप-कप्तान; दलीप ट्रॉफी 2026-27 के लिए सेंट्रल जोन टीम का ऐलान, ऐसी है पूरी टीम

दलीप ट्रॉफी 2026-27 के लिए सेंट्रल जोन टीम का ऐलान कर दिया गया है। डिफेंडिंग चैंपियन इस टीम की कप्तान रजत पाटीदार के हाथों में ही रहेगी जबकि टीम का उप-कप्तान रिंकू सिंह को बनाया गया है। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)