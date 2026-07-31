एशियन लीजेंड्स लीग 2026 की शुरुआत हो चुकी है और इस सीजन के दूसरे मैच में पाकिस्तान पैंथर्स का सामना एशियन स्टार्स के साथ हुआ। मेहरान खान की कप्तानी में एशियन स्टार ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पाकिस्तान पैंथर्स को आसानी से 85 रन से हरा दिया और इस टीम की जीत में देवेंद्र सिंह की नाबाद तेज अर्धशतकीय पारी व तिलककरत्ने दिलशान की बेहतरीन गेंदबाजी का बड़ा योगदान रहा।

इस मुकाबले में एशियन स्टार्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया और इसके बाद 20 ओवर में 6 विकेट पर 186 रन का अच्छा स्कोर खड़ा दिया। इसके जवाब में पाकिस्तान पैंथर्स की टीम की बल्लेबाजी एशियन स्टार्स की गेंदबाजी के सामने पूरी तरह से बिखर गई और ये टीम 20 ओवर में 101 रन के स्कोर पर ही सिमट गई। दिलशान हालांकि इस मैच में डक पर आउट हुए, लेकिन उन्हें उनकी शानदार गेंदबाजी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।

देवेंद्र सिंह ने खेली शानदार अर्धशतकीय पारी

एशियन स्टार्स के लिए इस मैच में देवेंद्र सिंह ने शानदार पारी खेली और 8वें नंबर पर बैटिंग करने आए इस बैटर ने अपनी बल्लेबाजी के तूफान मचा दिया। देवेंद्र ने 21 गेंदों पर ही 58 रन ठोक दिए और नाबाद रहे। अपनी पारी के दौरान उन्होंने 5 छक्के और 5 चौके लगाए साथ ही उनका स्ट्राइक रेट 276.19 रहा। राजीव ऋषि ने भी अच्छी पारी खेली और वो भी 16 गेंदों पर 26 रन बनाकर नाबाद रहे। इसके अलावा ओपनर संदीप सिंह ने 33 रन जबकि दिलशान मनुवीरा ने 25 रन बनाए। तिलकरत्ने दिलशान इस मैच में अपना खाता भी नहीं खोल पाए।

दिलशान ने झटके तीन विकेट

तिलकरत्ने दिलशान इस मैच में डक पर आउट हो गए, लेकिन उन्होंने अपनी टीम (एशियन स्टार्स) के लिए कमाल की गेंदबाजी करते हुए 4 ओवर में 29 रन देकर 3 विकेट झटके और सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले बॉलर भी रहे। कप्तान मेहरान खान ने भी 3 ओवर में 7 रन देकर 2 सफलता हासिल की। पाकिस्तान पैंथर्स की बल्लेबाजी काफी खराब रही और इस टीम के लिए याशिर शाह ने सबसे ज्यादा 34 रन की पारी खेली जबकि मोहम्मद इरफान ने 30 रन का योगदान दिया। कप्तान इमरान नाजिर एक ही रन बना पाए जबकि हसन रजा ने 17 रन की पारी खेली।

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