एशियन लीजेंड्स लीग 2026 के छठे मुकाबले में इंडिया रॉयल्स ने पाकिस्तान पैंथर्स को 2 विकेट से मात दी। मौजूदा टूर्नामेंट में भारतीय टीम की यह लगातार दूसरी जीत थी। पहले मैच में इंडिया रॉयल्स की टीम ने बांग्लादेश टाइगर्स को 19 रन से हराया था। अब इस जीत के बाद भारत की टीम जहां अंकतालिका में दूसरे स्थान पर है। वहीं टॉप 5 बल्लेबाजों में दो भारतीय हैं और टॉप 5 गेंदबाजों में सिर्फ एक भारतीय बॉलर शामिल है।

एशियन लीजेंड्स लीग में कुल छह टीमें हिस्सा ले रही हैं। इंडिया रॉयल्स, श्रीलंका लायंस, पाकिस्तान पैंथर्स, अफगानिस्तान पठान्स, बांग्लादेश टाइगर्स और एशियन स्टार्स की टीमें इसमें शामिल हैं। सभी टीमों के 2-2 मैच हो चुके हैं। भारत-पाकिस्तान मैच के बाद अंकतालिका में श्रीलंकाई टीम ही टॉप पर हैं। वहीं टॉप 5 बल्लेबाजों में सरुल कंवर टॉप पर हैं, ऋषि धवन चौथे पर हैं। जबकि टॉप 5 गेंदबाजों में थिसारा परेरा नंबर 1 हैं और शादाब जकाती चौथे स्थान पर हैं।

इंडिया रॉयल्स बनाम पाकिस्तान पैंथर्स मैच के बाद टॉप 5 बल्लेबाज

रैंक खिलाड़ी टीम रन मैच पारी सर्वोच्च स्कोर औसत स्ट्राइक रेट 100s 50s 4s 6s 1 सरुल कंवर IR 86 2 2 46 86.00 136.51 0 0 4 7 2 आलोक कपाली BT 65 2 2 59 65.00 110.17 0 1 5 3 3 असैला गुणरत्ने SLL 64 2 2 60 64.00 160.00 0 1 4 4 4 ऋषि धवन IR 62 2 2 50 31.00 131.91 0 1 5 3 5 मेवन फर्नांडो SLL 62 2 2 37 31.00 96.88 0 0 6 1

इंडिया रॉयल्स बनाम पाकिस्तान पैंथर्स मैच के बाद टॉप 5 गेंदबाज

रैंक खिलाड़ी टीम विकेट मैच ओवर इकॉनमी 1 थिसारा परेरा SLL 5 2 8 5.25 2 आलोक कपाली BT 4 2 8 5.38 3 यासिर शाह PP 4 2 8 5.63 4 शादाब जकाती IR 4 2 8 7.13 5 सकलैन साजिब BT 3 2 8 5.38

इंडिया रॉयल्स बनाम पाकिस्तान पैंथर्स मैच के बाद अंकतालिका

रैंक टीम मैच जीत हार बेनतीजा नेट रन रेट अंक 1 इंडियन रॉयल्स (IR) 2 2 0 0 +1.085 4 2 श्रीलंकन लायंस (SLL) 2 2 0 0 +0.300 4 3 एशियन स्टार्स (AS) 1 1 0 0 +4.250 2 4 अफगानिस्तान पठान्स (AP) 1 0 1 0 +0.750 0 5 बांग्लादेश टाइगर्स (BT) 2 0 2 0 -0.400 0 6 पाकिस्तान पैंथर्स (PP) 2 0 2 0 -2.820 0

IND vs PAK: इंडियन रॉयल्स की लगातार दूसरी जीत, पाकिस्तान को 2 विकेट से हराया; ऋषि धवन ने लगाया अर्धशतक

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