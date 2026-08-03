एशियन लीजेंड्स लीग 2026 के छठे मुकाबले में इंडिया रॉयल्स ने पाकिस्तान पैंथर्स को 2 विकेट से मात दी। मौजूदा टूर्नामेंट में भारतीय टीम की यह लगातार दूसरी जीत थी। पहले मैच में इंडिया रॉयल्स की टीम ने बांग्लादेश टाइगर्स को 19 रन से हराया था। अब इस जीत के बाद भारत की टीम जहां अंकतालिका में दूसरे स्थान पर है। वहीं टॉप 5 बल्लेबाजों में दो भारतीय हैं और टॉप 5 गेंदबाजों में सिर्फ एक भारतीय बॉलर शामिल है।

एशियन लीजेंड्स लीग में कुल छह टीमें हिस्सा ले रही हैं। इंडिया रॉयल्स, श्रीलंका लायंस, पाकिस्तान पैंथर्स, अफगानिस्तान पठान्स, बांग्लादेश टाइगर्स और एशियन स्टार्स की टीमें इसमें शामिल हैं। सभी टीमों के 2-2 मैच हो चुके हैं। भारत-पाकिस्तान मैच के बाद अंकतालिका में श्रीलंकाई टीम ही टॉप पर हैं। वहीं टॉप 5 बल्लेबाजों में सरुल कंवर टॉप पर हैं, ऋषि धवन चौथे पर हैं। जबकि टॉप 5 गेंदबाजों में थिसारा परेरा नंबर 1 हैं और शादाब जकाती चौथे स्थान पर हैं।

इंडिया रॉयल्स बनाम पाकिस्तान पैंथर्स मैच के बाद टॉप 5 बल्लेबाज

रैंकखिलाड़ीटीमरनमैचपारीसर्वोच्च स्कोरऔसतस्ट्राइक रेट100s50s4s6s
1सरुल कंवर IR86224686.00136.510047
2आलोक कपाली BT65225965.00110.170153
3असैला गुणरत्ने SLL64226064.00160.000144
4ऋषि धवन IR62225031.00131.910153
5मेवन फर्नांडो SLL62223731.0096.880061

इंडिया रॉयल्स बनाम पाकिस्तान पैंथर्स मैच के बाद टॉप 5 गेंदबाज

रैंकखिलाड़ीटीमविकेटमैचओवरइकॉनमी
1थिसारा परेराSLL5285.25
2आलोक कपाली BT4285.38
3यासिर शाहPP4285.63
4शादाब जकातीIR4287.13
5सकलैन साजिब BT3285.38

इंडिया रॉयल्स बनाम पाकिस्तान पैंथर्स मैच के बाद अंकतालिका

रैंकटीममैचजीतहारबेनतीजानेट रन रेटअंक
1इंडियन रॉयल्स (IR)2200+1.0854
2श्रीलंकन लायंस (SLL)2200+0.3004
3एशियन स्टार्स (AS)1100+4.2502
4अफगानिस्तान पठान्स (AP)1010+0.7500
5बांग्लादेश टाइगर्स (BT)2020-0.4000
6पाकिस्तान पैंथर्स (PP)2020-2.8200

IND vs PAK: इंडियन रॉयल्स की लगातार दूसरी जीत, पाकिस्तान को 2 विकेट से हराया; ऋषि धवन ने लगाया अर्धशतक

IND vs PAK: भारत ने ऋषि धवन की शानदार पारी के दम पर पाकिस्तान को 2 विकेट से हरा दिया। ये एशियन लीजेंड्स लीग में भारत की लगातार दूसरी जीत भी रही। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर