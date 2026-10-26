पंजाब की धरती पर एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के आयोजन ने भारतीय हॉकी के दिग्गजों की पुरानी यादें ताजा कर दी हैं। कभी साइकिल से गांवों के लड़के भारतीय टीम का मैच देखने पहुंचते थे और मैदान के आसपास पेड़ों पर चढ़कर भी मुकाबले देखते थे। करीब छह दशक पहले जालंधर में भारत और नीदरलैंड्स के बीच मुकाबला खेला गया था।

भारत बनाम नीदरलैंड्स हॉकी मैच को याद करते हुए 1968 ओलंपिक के कांस्य पदक विजेता बलबीर सिंह कुलार को उम्मीद है कि हरमनप्रीत सिंह जैसे सितारों को अपने ही राज्य में खेलते देखने का उत्साह नई पीढ़ी को भी हॉकी से जुड़ने के लिए प्रेरित करेगा। अब सवाल है कि स्टेडियम में भारतीय टीम का हौसला बढ़ाने पहुंचे बच्चों में से क्या कोई अगला हरमनप्रीत भी होगा?

‘देर आए, दुरुस्त आए’

पास के संसारपुर गांव (जो हॉकी की प्रमुख नर्सरियों में से एक है) के रहने वाले कर्नल (रिटायर्ड) बलबीर सिंह कुलार मंगलवार को शहर के ओलंपियन सुरजीत सिंह हॉकी स्टेडियम में होने वाली एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के उद्घाटन समारोह में अतिथि के रूप में शामिल होंगे। बलबीर सिंह कुलार ने बताया कि मौजूदा भारतीय टीम के कई खिलाड़ी पहली बार गृह राज्य में खेलेंगे। उनका मानना ​​है कि ‘देर आए, दुरुस्त आए।’

बलबीर सिंह कुलार को याद है कि लगभग 60 साल पहले उनके गांव के युवा साइकिल से भारतीय टीम का खेल देखने आते थे। उन्हें उम्मीद है कि कप्तान हरमनप्रीत सिंह जैसे खिलाड़ियों को खेलते देखने के लिए आज भी वैसा ही उत्साह देखने को मिलेगा। इस टूर्नामेंट के लिए चुनी गई भारतीय टीम में आधे से ज्यादा खिलाड़ी पंजाब से हैं।

‘घरेलू मैदान पर खेलने से प्रेरणा मिलती थी’

बलबीर सिंह कुलार ने ‘द इंडियन एक्सप्रेस’ को बताया, ‘‘संसारपुर और पंजाब के दूसरे इलाकों से लोग मैच देखने आए थे। उस समय भी भारतीय टीम में आधे से ज्यादा खिलाड़ी पंजाब के थे। घरेलू मैदान पर दर्शकों के सामने खेलने से हमें प्रेरणा मिलती थी। मैं मौजूदा भारतीय टीम के खिलाड़ियों को लंबे समय से देख रहा हूं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि दो-दो ओलंपिक कांस्य पदक जीतने वाले खिलाड़ी भी पंजाब में भारत के लिए नहीं खेल पाए। ये खिलाड़ी बताते हैं कि पंजाब को भारतीय हॉकी का गढ़ क्यों कहा जाता है।’’

एशियन चैंपियंस ट्रॉफी की ट्रॉफी ने पंजाब में नौ दिन का दौरा किया। इस दौरान ओलंपिक पदक विजेता और भारतीय टीम के पूर्व कप्तान भी मौजूद रहे। टूर्नामेंट में भारत, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया और बांग्लादेश की टीमें खेलेंगी। इसके पोस्टर जालंधर और मोहाली में लगे हैं।

जालंधर और मोहाली में होंगे मुकाबले

जालंधर और मोहाली में एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के मुकाबले खेले जाएंगे। पोस्टरों पर पंजाबी में ‘जी आया नूं हॉकी’ यानी ‘हॉकी, आपका स्वागत है’ का संदेश लिखा है। दोनों देशों के बीच तनावपूर्ण संबंधों के चलते पाकिस्तान ने टूर्नामेंट से अपना नाम वापस ले लिया है।

भारतीय टीम के पूर्व कप्तान गगन अजीत सिंह फिलहाल फाजिल्का में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) के पद पर तैनात हैं। गगन अजीत सिंह वहां आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि थे। उनके पूर्व साथी खिलाड़ी जुगराज सिंह अमृतसर में आयोजित समारोह में शामिल हुए।

गगन अजीत सिंह ने कहा, ‘‘मेरे खेलने के दिनों में भारतीय खिलाड़ी के तौर पर पंजाब में मैच खेलने के ज्यादा मौके नहीं मिले, लेकिन इस सप्ताह मैं और मेरे पुराने साथी जुगराज सिंह और प्रभजोत सिंह जैसे खिलाड़ी अपने व्हाट्सऐप ग्रुप में बच्चों के साथ एशियन चैंपियंस ट्रॉफी की तस्वीरें साझा कर रहे हैं।’’

गुरदासपुर में ट्रॉफी टूर के दौरान 1975 में हॉकी विश्व कप जीतने वाली भारतीय टीम के सदस्य ब्रिगेडियर (रिटायर्ड) हरचरण सिंह भी मौजूद थे। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल में विजयी गोल किया था।

हरचरण सिंह 2006 में पाकिस्तान की टीम के भारत दौरे के दौरान आयोजन समिति का हिस्सा भी थे। उस दौरे में अमृतसर में पाकिस्तान के ड्रैग-फ्लिकर सोहेल अब्बास ने नीदरलैंड्स के दिग्गज खिलाड़ी पॉल लिटजेंस के 267 गोल के विश्व रिकॉर्ड को तोड़ा था।

हरचरण सिंह ने उस दौरे से जुड़ा एक किस्सा साझा करते हुए बताया, ‘‘पाकिस्तान के दिग्गज लेफ्ट विंगर समीउल्लाह टीम मैनेजर के तौर पर आए थे। उन्हें ‘जपजी साहिब’ की उर्दू में लिखी प्रति चाहिए थी। हमने इसका इंतजाम कर दिया। सोहेल अब्बास को खेलते देखकर दर्शकों में मौजूद कई युवाओं ने भी उनके जैसा ड्रैग-फ्लिकर बनने का सपना देखना शुरू कर दिया होगा।’’

हरचरण सिंह को वह समय भी याद है, जब भारतीय टीम ने अमृतसर और जालंधर में एशियन ऑल-स्टार इलेवन के खिलाफ प्रदर्शनी मैच खेले थे। उस दौरान पंजाब के दर्शकों ने समीउल्लाह, मंजूर हुसैन, मुनव्वर जमान और इस्लाहुद्दीन जैसे खिलाड़ियों की भी खूब सराहना की थी।

लोग पेड़ों पर खडे़ होकर देखते थे मैच

हरचरण सिंह बताते हैं, ‘‘लोग स्टैंड्स के साथ-साथ मैदान के आसपास पेड़ों पर खड़े होकर भी मैच देखते थे। अमृतसर में हमें दो किलो घी और बादाम दिए गए थे। मैदान पर हम एक-दूसरे के कड़े प्रतिद्वंद्वी थे, लेकिन हममें से ज्यादातर लोग पंजाबी बोलते थे। हमने यह भी सुनिश्चित किया कि हमारे प्रतिद्वंद्वियों को पंजाब की मेहमाननवाजी का पूरा अनुभव मिले।’’

भारत के पूर्व गोलकीपर बलजीत सिंह दधवाल 2009 में चंडीगढ़ में हुए पंजाब गोल्ड कप में अपने शानदार प्रदर्शन के लिए याद किये जाते हैं। उस टूर्नामेंट के फाइनल में भारतीय टीम को नीदरलैंड्स से हार का सामना करना पड़ा था। दधवाल इसे भारतीय टीम के विकास की दिशा में एक अहम पड़ाव मानते हैं।

बलजीत सिंह ने कहा, ‘‘पंजाब गोल्ड कप में ओलंपिक चैंपियन जर्मनी के साथ नीदरलैंड्स की टीम भी थी। घरेलू मैदान पर खेलने से हमारा उत्साह और बढ़ गया था। फाइनल में हमें करीबी मुकाबले में हार मिली। अगर मुझे सही याद है तो उस समय रूपिंदर पाल सिंह एक युवा प्रशिक्षु के तौर पर मैच देखने आए थे।’’

दधवाल को 1998 में भारत और पाकिस्तान के बीच टेस्ट मैच देखने के लिए जालंधर जाने का वाकया भी याद है। उन्होंने बताया, ‘‘मैं बस से जालंधर गया था और सोहेल अब्बास को उनके करियर के सर्वश्रेष्ठ दौर में खेलते देखा था। उस समय मुझे उनकी तकनीक के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन बाद में अपने करियर में मैंने उनके कई ड्रैग-फ्लिक रोकने में सफलता हासिल की। वह याद आज भी मेरे लिए खास है।’’

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