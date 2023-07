Wrestling News: विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया का टिकट अभी पक्का नहीं, 10 अगस्त से पहले होंगे विश्व चैंपियनशिप के ट्रायल्स?

World Wrestling Championship: तदर्थ समिति के सदस्य ज्ञान सिंह ने बताया, ट्रायल्स की तारीख पर 3 अगस्त से पहले फैसला होगा, ताकि पहलवान 10 अगस्त तक ट्रायल्स दे सकें।

विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया को एशियन गेम्स के लिए सीधी एंट्री दी गई है (PC-ANI)

