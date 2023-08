Asian Games: एशियाई खेलों के लिए चुनी गई टीम इंडिया से बाहर होने पर हैरान थे शिखर धवन, दिग्गज भारतीय का छलका दर्द

Shikhar Dhawan (शिखर धवन) On Asian Games Team India Selection: एशियाई खेलों के लिए टीम इंडिया की कमान शिखर धवन को मिलने की उम्मीद थी, लेकिन मैनेजमेंट ने ऋतुराज गायकवाड़ को कप्तान चुना। हालांकि, शिखर धवन अब भी केंद्रीय अनुबंधित क्रिकेटर हैं।

शिखर धवन ने अपना आखिरी एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच 10 दिसंबर 2022 को चट्टोग्राम में बांग्लादेश के खिलाफ खेला था।

