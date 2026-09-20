एशियन गेम्स 2026 में पुरुष क्रिकेट की शुरुआत 24 सितंबर को होगी। छह टीमों को 2 ग्रुप में बांटा गया है। दोनों ग्रुप से दो-दो टीमें क्वार्टर फाइनल में पहुंचेंगी। आईसीसी रैंकिंग में टॉप की टीमें भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश सीधे क्वार्टर फाइनल में खेलेंगी। एशियन गेम्स पुरुष क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की बात करें तो नेपाल का जलवा है।

शीर्ष-10 बल्लेबाजों में नेपाल के चार बल्लेबाज कुशल मल्ला, रोहित पौडेल, दीपेंद्र सिंह ऐरी और कुशल भुर्टेल शामिल हैं। भारत के यशस्वी जायसवाल ही एकमात्र खिलाड़ी लिस्ट में हैं। मलेशिया के 2, हॉन्गकॉन्ग, अफगानिस्तान और जापान के एक-एक बल्लेबाज टॉप-10 बल्लेबाजों की सूची में शामिल हैं।

कुशल मल्ला ने सबसे ज्यादा 213 रन बनाए

नेपाल के कुशल मल्ला ने सबसे ज्यादा 213 रन बनाए हैं। मलेशिया के सैयद अजीज ने 185, वीरनदीप सिंह ने 126, रोहित पौडेल ने 116 और यशस्वी जायसवाल ने 100 रन बनाए हैं। बाबर हयात ने 99, एल यामामोटो-लेक ने 92, नूर अली जादरान ने 91, दीपेंद्र ऐरी ने 90 और कुशल भुर्टेल ने 82 रन बनाए।

एशियन गेम्स में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज

खिलाड़ीमैचपारीनॉट आउटरनहाई स्कोरऔसतगेंदस्ट्राइक रेटशतकअर्धशतक
कुशल मल्ला (नेपाल)332213137*21392231.5210
सैयद अजीज (मलेशिया)33018512661.66112165.1710
वीरनदीप सिंह (मलेशिया)3321265212685148.2301
रोहित पौडेल (नेपाल)3301166138.6659196.6102
यशस्वी जायसवाल (भारत)3201001005053188.6710
बाबर हयात (हॉन्गकॉन्ग)3319940*49.562159.6700
एल यामामोटो-लेक (जापान)22092604662148.3801
नूर अली जादरान (अफगानिस्तान)330915130.3389102.2401
दीपेंद्र सिंह ऐरी (नेपाल)3319052*4527333.3301
कुशल भुर्टेल (नेपाल)330823527.3373112.3200

भारत-बांग्लादेश मैच के बाद टॉप-10 बैटर-बॉलर

भारत और बांग्लादेश के बीच खेले गए दूसरे सेमीफाइनल के बाद एशियन गेम्स 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में शैफाली दूसरे नंबर पर हैं जबकि मंधाना टॉप-10 से बाहर हैं। श्रीचरणी सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज हैं। पूरी खबर पढ़ें