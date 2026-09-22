एशियन गेम्स 2026 की मुक्केबाजी स्पर्धा में भारतीय मुक्केबाज साक्षी चौधरी ने बड़ा उलटफेर करते हुए पेरिस ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता आइरा विलागास को 5-0 से शिकस्त दी। 51 किग्रा वर्ग में उतरी साक्षी चौधरी ने अपनी लंबी पहुंच और दमदार जैब (सामने वाले हाथ से मारा जाने वाला सीधा पंच) का शानदार इस्तेमाल करते हुए फिलीपींस की मुक्केबाज को पूरे मुकाबले में दबाव में रखा और अंतिम-16 में जगह बनाई। वहीं, 55 किग्रा वर्ग में जादुमणि सिंह ने नेपाल के चंद्र बहादुर थापा को 5-0 से हराकर प्री-क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया।

26 वर्षीय भिवानी की रहने वाली 26 वर्षीय साक्षी चौधरी ने अपनी लंबाई और लंबी पहुंच का फायदा उठाते हुए फिलीपींस की विलागास को मुकाबले में खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। उन्होंने पूरे मुकाबले में बेहतर प्रदर्शन किया और पांचों जजों ने उनके पक्ष में फैसला दिया।

जादुमणि सिंह ने भी अपने अभियान की शुरुआत शानदार जीत के साथ की। जादुमणि सिंह ने नेपाल के चंद्र बहादुर थापा को हराकर अंतिम-16 में जगह बनाई। जादुमणि सिंह का अब प्री-क्वार्टर फाइनल में टोक्यो ओलंपिक के रजत पदक विजेता फिलीपींस के कार्लो पालाम से मुकाबला होगा।

साक्षी ने जैब के सहारे बनाया दबाव

साक्षी और आइरा के मैच की बात करें तो शुरुआत में दोनों मुक्केबाजों ने संभलकर खेला, लेकिन भारतीय बॉक्सर ने जल्द ही अपने सीधे पंच का प्रभावी इस्तेमाल शुरू कर दिया। साक्षी ने इससे मुकाबले की गति और दिशा पर नियंत्रण बनाए रखा।

साक्षी चौधरी ने दूसरे राउंड में अपना खेल और तेज किया। साक्षी ने लगातार कई पंच लगाए, जिससे विलागास को उनकी तेज गति और रिंग में लगातार मूवमेंट से तालमेल बैठाने में परेशानी हुई।

फिलीपींस की बाएं हाथ से खेलने वाली आइरा विलागास ने जवाबी हमले में कुछ अच्छे लेफ्ट हुक लगाए और आखिरी राउंड में भी कई पंच बरसाए। हालांकि, तब तक साक्षी चौधरी मुकाबले में काफी बढ़त बना चुकी थीं। पांचों जजों ने हर राउंड में साक्षी चौधरी को 10 अंक दिये।

साक्षी चौधरी का 51 किग्रा वर्ग में शानदार प्रदर्शन जारी है। साक्षी चौधरी ने मई में 54 किग्रा से 51 किग्रा वर्ग में आने का फैसला किया था। इसके बाद चयन ट्रायल में उन्होंने दो बार की विश्व चैंपियन और पिछले संस्करण की कांस्य पदक विजेता निकहत जरीन को हराया था।

पूर्व जूनियर और यूथ वर्ल्ड चैंपियन साक्षी चौधरी ने पिछले महीने कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक भी जीता था। अब अंतिम-16 में उनके सामने एक और बड़ी चुनौती होगी। उनका मुकाबला कजाकिस्तान की मौजूदा विश्व चैंपियन अलुआ बाल्किबेकोवा से होगा।

जादुमणि सिंह ने चंद्र बहादुर थापा को किया पस्त

कॉमनवेल्थ गेम्स के रजत पदक विजेता जादुमणि सिंह ने अपनी तेज और आक्रामक मुक्केबाजी के दम पर नेपाल के चंद्र बहादुर थापा को आसानी से हराया। दोनों मुक्केबाजों के बीच कई पंचों का आदान-प्रदान हुआ, लेकिन जादुमणि सिंह के पंच ज्यादा सटीक और प्रभावी रहे।

जादुमणि सिंह ने शानदार कॉम्बिनेशन के साथ जवाबी हमले किए और चंद्र बहादुर थापा के कई हमलों से भी बचते रहे। रिंग में लगातार अपनी जगह बदलते हुए जादुमणि सिंह ने मुकाबले पर पकड़ बनाए रखी और चंद्र बहादुर थापा को लगातार पीछे हटने पर मजबूर किया। तीसरे राउंड में जादुमणि सिंह का एक लेफ्ट हुक सीधे चंद्र बहादुर थापा के चेहरे पर लगा, जिसके बाद रेफरी ने उन्हें स्टैंडिंग काउंट दिया।

एशियन गेम्स 2026 में भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने क्वार्टर फाइनल में जापान को 3-0 से हराया और पदक पक्का किया। इस मुकाबले में लक्ष्य सेन और आयुष शेट्टी ने सिंगल्स मैच जीते। डबल्स में सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने कमाल किया। (पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें)