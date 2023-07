Asian Games के लिए आकाश चोपड़ा ने चुनी टीम इंडिया; शिखर धवन को जगह नहीं, कप्तानी के लिए सुझाए 2 विकल्प

वर्ल्ड कप और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज के मद्देनजर एशियन गेम्स के लिए टीम इंडिया का चयन काफी दिलचस्प होगा। रोहित शर्मा,विराट कोहली,शुभमन गिल, हार्दिक पांंड्या समेत टीम इंडिया के दिग्गज खिलाड़ी इसमें हिस्सा नहीं लेंगे।

एशियन गेम्स के लिए आकाश चोपड़ा ने टीम इंडिया चुनी। (फोटो – Aakash Chopra Youtube Screengrab)

भारतीय क्रिकेटर्स के लिए साल 2023 के अगले 3-4 महीने काफी व्यस्त रहने वाला है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के बाद टीम इंडिया एक महीने के ब्रेक पर। वेस्टइंडीज के खिलाफ 12 जुलाई को टेस्ट मैच शुरू होने के बाद भारतीय खिलाड़ियों को नवंबर के अंत तक सांस लेने की फुर्स्त नहीं होगी। कैरेबियाई दौरे के बाद आयरलैंड दौरा होना है। फिर एशिया कप होगा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) पहले ही साफ कर चुका है कि एशियन गेम्स में भी टीम इंडिया खेलेगी। अक्टूबर-नवंबर में वनडे वर्ल्ड कप से पहले ऑस्ट्रेलियाई टीम भारत दौरे पर वनडे सीरीज के लिए आएगी। वर्ल्ड कप और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज के मद्देनजर एशियन गेम्स के लिए टीम इंडिया का चयन काफी दिलचस्प होगा। रोहित शर्मा,विराट कोहली,शुभमन गिल, हार्दिक पांंड्या समेत टीम इंडिया के दिग्गज खिलाड़ी इसमें हिस्सा नहीं लेंगे। ऐसे में यशस्वी जायसवाल, तिलक वर्मा और रिंकू सिंह जैसे खिलाड़ियों को मौका मिल सकता है। माना जा रहा है कि शिखर धवन को टीम की अगुआई सौंपी जा सकती है। अब आकाश चोपड़ा ने अपने यूट्यूब चैनल पर एशियन गेम्स के लिए टीम चुनी और उन्होंने शिखर को मौका नहीं दिया। उन्होंने एकदम नई नवेली टीम चुनी है। विश्व कप के खिलाड़ी नहीं होंगे आकाश चोपड़ा ने कहा कि एशियन गेम्स के समय ही विश्व कप हो रहा है। जब टीम चुनी जाएगी तो विश्व कप के खिलाड़ी नहीं होंगे। 15 जुलाई को आपको फैसला लेना है कि कौन होंगे। ऋतुराज गायकवाड़, यशस्वी जायसवाल, उमरान मलिक कौन-कौन से खिलाड़ियों का आप चयन करेंगे यह बात ध्यान में रखते हुए कि विश्व कप में उन खिलाड़ियों को खिलाने के बारे में न सोचा जा रहा हो। Also Read सुनील गावस्कर रोहित शर्मा की कप्तानी से निराश, कहा – कोच और कप्तान की कोई जवाबदेही नहीं चयनकर्ताओं के लिए मुश्किल काम आकाश चोपड़ा ने यह भी कहा कि एशियन गेम्स के लिए टीम इंडिया का चयन करना चयनकर्ताओं के लिए मुश्किल काम होने वाला है। जुलाई 15 को यह करना है कि आपके कौन-कौन से खिलाड़ी विश्व कप में नहीं होंगे। वर्ल्ड कप में जिन्हें चुने जाने का चांस उन्हें आपको छोड़ना होगा। यह काफी कठिन काम होगा। इस बीच में एशिया कप भी होना है। वेस्टइंडीज का दौरा है और फिर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ घरेलू कुछ मुकाबले होने हैं। तब वर्ल्ड कप आएगा। कप्तानी के लिए दो विकल्प आकाश चोपड़ा ने आगे कहा कि विश्व कप के लिए टीम बनाने का समय है, लेकिन एशियन गेम्स के लिए नहीं है। आकाश चोपड़ा ने टीम चुनने के साथ शर्त रख दी कि वह केवल युवा खिलाड़ियों को चुनेंगे। कप्तान और उपकप्तान के तौर पर उन्होंने दो विकल्प दिए। उन्होंने ऋतुराज गायकवाड़ और नितीश राणा का नाम दिया। ऋतुराज को उन्होंने सीनियर बताया तो वहीं नितीश को कप्तानी की जिम्मेदारी सौंपने के पीछे फ्रैंचाइजी टीम की कप्तानी करने का कारण बताया। एशियन गेम्स के लिए आकाश चोपड़ा की टीम ऋतुराज गायकवाड़, यशस्वी जायसवाल, तिलक वर्मा, नितीश राणा, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), दीपक चाहर, रवि बिश्नोई, मयंक मार्कंडे, वरुण चक्रवर्ती, उमरान मलिक, खलील अहमद, यश ठाकुर, अभिषेक शर्मा, शिवम दुबे, मोहित शर्मा।

पढ़ें खेल (Khel News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram