उत्तर प्रदेश की 22 साल की तान्या चौधरी ने इंडियन एथलेटिक्स सीरीज फाइनल में महिलाओं के हैमर थ्रो इवेंट में नेशनल रिकॉर्ड तोड़कर सबको चौंका दिया। तान्या चौधरी ने हैमर को 68.35 मीटर की दूरी तक फेंका। उन्होंने जून में इंटर-स्टेट नेशनल चैंपियनशिप में अपनी ही राज्य की अनुष्का यादव के बनाए 67.02 मीटर के पिछले रिकॉर्ड को बेहतर किया।

इंडियन एथलेटिक्स सीरीज फाइनल में अनुष्का यादव 66.34 मीटर के साथ दूसरे स्थान पर रहीं। पुरुषों और महिलाओं के हैमर थ्रो इवेंट मुख्य मोंडो ट्रैक से दूर दूसरे फील्ड में आयोजित किये गए थे। दोनों ही इवेंट में नेशनल रिकॉर्ड टूटे। पुरुषों के इवेंट में निर्भय चौधरी ने 71.02 मीटर के थ्रो के साथ नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया।

तान्या चौधरी ने नेशनल रिकॉर्ड तोड़ने के बाद कहा, ‘‘नेशनल रिकॉर्ड तोड़कर अच्छा लग रहा है। जब मैं और अनुष्का साथ में मुकाबला करते हैं तो यह अच्छा होता है, क्योंकि इससे हम दोनों को और बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है।’’

तान्या चौधरी और अनुष्का यादव दोनों ही एशियन गेम्स की टीम का हिस्सा हैं। दोनों उत्तर प्रदेश के बागपत में श्री कृष्ण इंटर कॉलेज ग्राउंड में ट्रेनिंग करती हैं। श्री कृष्ण इंटर कॉलेज का यह ग्राउंड कई हैमर थ्रोअर तैयार करने के लिए मशहूर है। इनमें पूर्व नेशनल रिकॉर्ड होल्डर रचना चौधरी भी शामिल हैं। तान्या चौधरी और अनुष्का यादव भी लगातार पोडियम पर जगह बना रही हैं।

अनुष्का के प्रदर्शन से तान्या को मिला लक्ष्य

अनुष्का यादव ने जब भुवनेश्वर में राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा था तब तान्या को आगे बढ़ने के लिए एक नया लक्ष्य मिल गया। तान्या चौधरी ने बताया, ‘‘मैं तीन साल से पिछले राष्ट्रीय रिकॉर्ड को तोड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जब अनुष्का यादव ने ओडिशा में राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा तब मैंने खुद से कहा कि अब मेरा एक नया लक्ष्य है।’’

तान्या चौधरी ने बताया, ‘‘मुझे एक साथ तीन चोटें लगी थीं। घुटने में बेकर्स सिस्ट, फीमर हड्डी में स्ट्रेस इंजरी और ACL में भी समस्या थी।‘’ तान्या ने बताया, ‘‘जनवरी में मुझे पहली बार घुटने में समस्या महसूस हुई, लेकिन मैंने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। जब चोट और बढ़ गई तो हमने अप्रैल में MRI कराया। उसके बाद मुझे कुछ सप्ताह आराम करना पड़ा।’’

अभी पूरी तरह ठीक नहीं हैं तान्या चौधरी

तान्या चौधरी अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई हैं। तान्या चौधरी ने कहा, ‘‘हालांकि मैं फिर से कॉम्पिटिशन में हिस्सा ले रही हूं, लेकिन मुझे अब भी अपनी चोटों का ध्यान रखना पड़ता है।’’ अपने राष्ट्रीय रिकॉर्ड के बारे में बात करते हुए तान्या कहती हैं, ‘‘मैं नेशनल रिकॉर्ड के बारे में सोचती रहती थी, लेकिन इतने अहम मोड़ पर इसे हासिल करना बहुत जरूरी है। मेरा पर्सनल बेस्ट 63.91 मीटर था, लेकिन मैंने ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में 65 मीटर (अनऑफिशियली) का मार्क पार किया था।’’

एशियन गेम्स है तान्या चौधरी का अगला पड़ाव

इससे पहले, तान्या चौधरी क्वालिफिकेशन मार्क से सिर्फ दो सेंटीमीटर पीछे रह गईं थीं, लेकिन बाद में एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने उन्हें टीम में शामिल कर लिया। तान्या चौधरी ने बताया, ‘‘एशियन गेम्स की लिस्ट में मेरा नाम शामिल होने के बाद मेरा हौसला और बढ़ गया।’’ एशियन गेम्स 2026 में तान्या चौधरी को चीनी हैमर थ्रोअरों और अपने ही देश की अनुष्का यादव से कड़ी टक्कर मिलेगी। तान्या चौधरी ने कहा, ‘‘एशियन गेम्स में मेरा लक्ष्य गोल्ड मेडल जीतना होगा।’’

जब उनसे पूछा गया कि क्या वह 70 मीटर के मार्क तक पहुंचने के बारे में सोच रही हैं तब तान्या चौधरी ने कहा, ‘‘यह ज्यादा दूर नहीं है। मैं 65 मीटर का मार्क पार करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब वह हो गया है और साथ ही राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी बन गया है, इसलिए मुझे लगता है कि 70 मीटर मेरा अगला सही लक्ष्य होगा।’’

Exclusive: प्लाई बोर्ड से कॉमनवेल्थ गेम्स के पदत तक का सफर, अब एशियन गेम्स में इतिहास रचने की तैयारी में ज्ञानेश्वरी

छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव की साधारण व्यायामशाला में प्लाई के बोर्ड पर वजन उठाने से शुरू हुआ ज्ञानेश्वरी यादव का सफर राष्ट्रमंडल खेलों के रजत पदक तक पहुंचा। अब 53 किलोग्राम भार वर्ग में वह एशियाई खेलों की चुनौती के लिए तैयार हैं। (पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें)