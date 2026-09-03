खेल मंत्रालय ने जापान के आइची-नागोया में 19 सितंबर से शुरू होने वाले 20वें एशियाई खेलों के लिए बुधवार को 503 खिलाड़ियों के साथ 246 टीम अधिकारियों और सहयोगी स्टाफ वाले भारतीय दल को मंजूरी दे दी। इसमें भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ के भी नाम थे। खास बात यह थी कि भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के कोचिंग दल में हेड कोच गौतम गंभीर के नेतृत्व वाली टीम इसमें शामिल नहीं थी। बल्कि वीवीएस लक्ष्मण का नाम एशियाई खेलों में बतौर हेड कोच शामिल किया गया।

आपको बता दें कि खेल मंत्रालय ने दोनों क्रिकेट टीमों के लिए 20 सहयोगी स्टाफ को मंजूरी दी गई है जिसकी अगुवाई वीवीएस लक्ष्मण करेंगे। इन खेलों में महिला क्रिकेट टूर्नामेंट 17 से 22 सितंबर तक होगा। जबकि पुरुष टूर्नामेंट 24 सितंबर से 3 अक्टूबर 2026 तक चलेगा।

वीवीएस लक्ष्मण की कोचिंग टीम में कौन-कौन शामिल?

भारतीय खेल मंत्रालय द्वारा जारी लिस्ट में वीवीएस लक्ष्मण के साथ सुनील जोशी, ऋषिकेश कानितकर और सुभादीप घोष के नाम शामिल हैं। वहीं महिला टीम में हेड कोच अमोल मजूमदार का साथ देंगे बॉलिंग कोच आविष्कार साल्वी और फील्डिंग कोच मुनीश बाली। भारतीय पुरुष टीम सीधे क्वार्टरफाइनल में उतरेगी और अपना पहला मैच 28 सितंबर को ग्रुप ए की दूसरे नंबर की टीम यानी अफगानिस्तान, नेपाल या जापान के खिलाफ खेलेगी।

एशियाई खेलों के फॉर्मेट की बात करें तो महिला क्रिकेट टूर्नामेंट में कुल 8 टीमें हिस्सा लेंगी। जबकि पुरुष क्रिकेट टूर्नामेंट में 10 टीमें भाग ले रही हैं। महिला टूर्नामेंट की शुरुआत सीधे क्वार्टरफाइनल से होगी। जबकि मेंस टूर्नामेंट में पहले राउंड में छह टीमें हिस्सा लेंगी जिन्हें दो ग्रुप में बांटा गया है। दोनों ग्रुप की टॉप 2 टीमें क्वार्टरफाइनल में पहले से मौजूद भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश के साथ खेलेंगी।

एशियन गेम्स 2026 के लिए भारतीय मेंस टीम का स्क्वाड

एशियन गेम्स के लिए बांग्लादेश की टीम का ऐलान, लिटन दास कप्तान, नाहिद राणा और तस्किन अहमद बाहर

एशियन गेम्स 2026 के लिए बांग्लादेश ने अपना 15 सदस्यीय स्क्वाड घोषित कर दिया है। इस टीम की कमान लिटन दास को सौंपी गई है। वहीं टीम में स्टार पेसर नाहिद राणा चोट के कारण जगह नहीं बना पाए। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर





