भारत की विथ्या रामराज ने सोमवार (28 सितंबर) को एशियाई खेलों की महिलाओं की 400 मीटर बाधा दौड़ में 54.75 सेकेंड के अपने सर्वश्रेष्ठ व्यक्तिगत प्रदर्शन के साथ कांस्य पदक जीता। उन्होंने महान धाविका पीटी उषा के चार दशक से अधिक पुराने राष्ट्रीय रिकॉर्ड को तोड़ दिया। विथ्या ने पीटी उषा का रिकॉर्ड तोड़ने का जश्न डांस करके मनाया

कोयंबटूर की 28 वर्षीय विथ्या संयुक्त अरब अमीरात की मरियम करीम और कजाखस्तान की एडेलिना जेम्स के बाद तीसरे स्थान पर रहीं। मरियम ने 54.31 सेकेंड के खेलों के रिकॉर्ड समय के साथ स्वर्ण पदक जीता जबकि एडेलिना ने 54.58 सेकेंड के व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ समय के साथ रजत पदक हासिल किया। विथ्या ने उषा के 1984 लॉस एंजिलिस ओलंपिक में बनाए 55.42 सेकेंड के राष्ट्रीय रिकॉर्ड को पीछे छोड़ा।

विथ्या का दूसरा पदक

उषा वर्तमान में भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष हैं और एशियाई खेलों के लिए यहां मौजूद हैं। विथ्या का मौजूदा खेलों में यह दूसरा पदक है। वह इससे पहले चार गुणा 400 मीटर मिश्रित रिले स्पर्धा में रजत पदक जीतने वाली भारतीय टीम का भी हिस्सा थीं। भारत की अनु राघवन पांचवें स्थान पर रहीं। उन्होंने 55.88 सेकेंड का अपना व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया।

सीमा कालीरमण चौथे स्थान पर रहीं

इससे पहले राष्ट्रमंडल खेलों की कांस्य पदक विजेता सीमा कालीरमण ने महिलाओं के चक्का फेंक के फाइनल में व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, लेकिन चौथे स्थान पर रहीं। सीमा ने अपने पांचवें प्रयास में 59.88 मीटर की दूरी तक चक्का फेंका लेकिन यह पदक के लिए पर्याप्त नहीं था। तीनों पदक विजेताओं के सर्वश्रेष्ठ प्रयास 60 मीटर से अधिक रहे।

एशियन गेम्स से बाहर होने के बाद पीवी सिंधु ने बयां किया अपना दर्द

एशियन गेम्स में क्वार्टर फाइनल में तीन अंकों से चूकने के बाद पीवी सिंधु ने अपना दुख साझा किया। उन्होंने कहा कि तकलीफ हो रही है, लेकिन वह फिर से कोर्ट पर उतरने के लिए तैयार हैं। पूरी खबर पढ़ें।