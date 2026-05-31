साल 2019 में विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाले दीपक पूनिया ने एक वेट कैटेगरी ऊपर जाने के बाद भारतीय टीम में सफल वापसी की। दीपक पूनिया ने रविवार 31 मई 2026 को लखनऊ में हुए एशियन गेम्स के चयन ट्रायल्स में 97 किग्रा फ्रीस्टाइल प्रतियोगिता जीत ली।

अपने करियर का ज्यादातर समय 86 किग्रा कैटेगरी में बिताने के बाद 97 किलोग्राम भार वर्ग में मुकाबला करते हुए दीपक पूनिया बड़े प्रतिद्वंद्वियों के सामने सहज दिखे। दीपक पूनिया ने फाइनल में जॉइंटी कुमार को ‘फॉल’ (पटकनी) देकर शानदार जीत के साथ अपना अभियान समाप्त किया और एशियन गेम्स के लिए भारतीय टीम में अपनी जगह पक्की की।

चयन ट्रायल्स के अंतिम दिन कोई बड़ा उलटफेर देखने को नहीं मिला। ओलंपिक कांस्य पदक विजेता अमन सहरावत और जबरदस्त पहलवान सुजीत कलकल ने भी अपनी-अपनी कैटेगरी जीतकर अपनी शीर्ष रैंकिंग को सही साबित किया।

पुरुषों की फ्रीस्टाइल कुश्ती में भारत की सबसे बड़ी पदक उम्मीद अमन सहरावत ने 57 किग्रा फाइनल में अपना दबदबा बनाया। उन्होंने राहुल को ‘टेक्निकल सुपीरियरिटी’ (11-1) से हराकर राष्ट्रीय टीम में अपनी जगह बरकरार रखी।

विभिन्न भार वर्गों में ये रहे विजेता

सुजीत ने 65 किग्रा भार वर्ग में अपनी शानदार पारी जारी रखी। उन्होंने एक रणनीतिक फाइनल मुकाबले में विशाल कालीरमाना को 2-0 से हराकर एशियन गेम्स की टीम में अपनी जगह बनाई।

74 किग्रा भार वर्ग के फाइनल में कड़ा मुकाबला देखने को मिला। इस भार वर्ग में सागर जगलान ने जयदीप को 8-6 से हराकर भारतीय टीम में अपनी जगह पक्की की।

86 किग्रा भार वर्ग में उम्मीद के मुताबिक मुकुल दहिया ने फाइनल में अमित को 4-2 से हराया। वहीं, हैवीवेट पहलवान रजत राहुल ने 125 किग्रा के खिताबी मुकाबले में दिनेश को 10-6 से मात दी।

ग्रीको-रोमन कैटेगरी में सुमित ने 60 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में चेतन को 9-5 से हराया।

उम्मीद के मुताबिक रहे नतीजे

ट्रायल्स के नतीजे ज्यादातर उम्मीद के मुताबिक ही रहे, जिसमें स्थापित अंतरराष्ट्रीय पहलवानों ने अपनी जगह बनाए रखी। हालांकि, सबसे बड़ी बात दीपक का 97 किलोग्राम कैटेगरी में सहज बदलाव था। 86 किग्रो कैटेगरी में कड़े मुकाबले वाले दौर से गुजरने के बाद इस बदलाव ने उनके अंतरराष्ट्रीय करियर की संभावनाओं को फिर से जिंदा कर दिया है।

दीपक ने गोंडा में 92 KG भार वर्ग में लिया था हिस्सा

दीपक पूनिया ने हाल ही में गोंडा में हुए नेशनल ओपन रैंकिंग इवेंट में 92 किग्रा कैटेगरी में हिस्सा लिया था। चूंकि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (WFI) ने उस इवेंट के पदक विजेताओं को एशियन गेम्स के ट्रायल्स में हिस्सा लेने की मंजूरी दी थी, इसलिए दीपक के लिए यह एक सुनहरा मौका साबित हुआ।

एशियन गेम्स के लिए भारत की पुरुष फ्रीस्टाइल टीम

57 किग्रा: अमन सहरावत

अमन सहरावत 65 किग्रा: सुजीत कलकल

सुजीत कलकल 74 किग्रा: सागर जगलान

सागर जगलान 86 किग्रा: मुकुल दहिया

मुकुल दहिया 97 किग्रा: दीपक पूनिया

दीपक पूनिया 125 किग्रा: रजत राहुल

ग्रीको-रोमन

60 किग्रा: सुमित।

भारत की महिला पहलवान विनेश फोगाट का एशियन गेम्स 2026 में हिस्सा लेने का सपना टूट गया और इस इवेंट के लिए हुए ट्रायल के सेमीफाइनल में उन्हें हार मिली। इस हार के बाद उन्होंने कहा कि मेरी हार के बाद WFI के लोग तालियां बजा रहे थे और वो लोग तो चाहते भी नहीं हैं कि मैं जिंदा रहूं। (पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें)



