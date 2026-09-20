एशियन गेम्स 2026 के दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने बांग्लादेश महिला क्रिकेट टीम को 114 रन के बड़े अंतर से हरा दिया और फाइनल में जगह बना ली। इस मैच में भारतीय ओपनर शैफाली वर्मा ने नाबाद शतकीय पारी खेली और वो इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने का मामले में दूसरे नंबर पर बनी रहीं जबकि इस मैच में 37 रन की पारी खेलने वाली स्मृति मंधाना टॉप-10 बल्लेबाजों की लिस्ट में नहीं हैं। वहीं सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में श्रीचरणी पहले नंबर पर हैं।

भारत-बांग्लादेश मैच के बाद सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में श्रीलंका की कप्तान चमारी अट्टापट्टू पहले नंबर पर हैं जिन्होंने 2 मैचों में 146 रन बनाए हैं जबकि भारतीय ओपनर शैफाली वर्मा लिस्ट में 2 मैचों में 140 रन बनाकर दूसरे नंबर पर हैं। भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर 2 मैचों में 40 रन बनाकर लिस्ट में 10 वें स्थान पर हैं जबकि स्मृति मंधाना ने 2 मैच में अब तक 37 रन बनाए हैं और वो 11वें स्थान पर हैं। गेंदबाजी की बात करें तो इसमें

भारत-बांग्लादेश मैच के बाद शीर्ष-10 बल्लेबाज व गेंदबाज

PLAYERMATCHESINNSRUNSAVGSR4s6s
Chamari Athapaththu22146146167.82149
Shafali Verma22140218.75911
Shawaal Zulfiqar227939.5123.4463
Ayesha Zafar227236163.6492
Hasini Perera226532.512563
Nannapat Koncharoenkai114949128.9570
Kavisha Dilhari2144162.9660
Harshitha Samarawickrama22424214050
Fatima Sana22414116452
Harmanpreet Kaur214040121.2160
PLAYERMATCHESOVERSBALLSWKTSAvgRUNS4-FERS5-FERS
Shree Charani142442.51010
Chamari Athapaththu26363113300
Nurin Imanina142439.672900
Fatima Sana2636315.334600
Onnicha Kamchomphu1318312.333700
Shafali Verma142426.51300
Mithali Ayodhya25302153000
Kavisha Dilhari26362214200
Nashra Sandhu25.535228.55700
Sunida Chaturongrattana1212211.52300

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भारत की तरफ से एक टी20आई सीरीज में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में पहले नंबर पर अभिषेक शर्मा हैं जबकि इस सूची में संजू सैमसन, इशान किशन से आगे हैं। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)