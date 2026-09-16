एशियन गेम्स 2026 के लिए भारतीय टीम के स्क्वाड में बुधवार 16 सितंबर को दूसरी बार बदलाव हुआ है। दिन में आई जानकारी के मुताबिक वरुण चक्रवर्ती इस टीम से बाहर हो गए थे और उनकी जगह यूपी के विप्रज निगम को चुना गया था। अब बीसीसीआई ने जब वेस्टइंडीज सीरीज के लिए टीम का ऐलान किया तो नितीश कुमार रेड्डी को भी इस टीम से बाहर करने की जानकारी दी।

दरअसल नितीश कुमार रेड्डी चोट के कारण बाहर नहीं हुए हैं। बल्कि बीसीसीआई द्वारा जारी प्रेस रिलीज में इस पर साफतौर पर कहा गया है कि वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज में ड्यूटी के लिए उनका नाम एशियाई खेलों की टीम से वापस लिया गया है। खास बात यह है कि अब एशियन गेम्स 2026 के लिए 14 प्लेयर वाली भारतीय टीम ही जापान जाएगी।

बीसीसीआई ने क्या कहा?

बीसीसीआई ने अपनी प्रेस रिलीज में कहा,”नितीश कुमार रेड्डी जो पहले एशियन गेम्स के स्क्वाड का हिस्सा थे, अब उनका नाम उस टीम से वापस लिया गया है। वह अब वेस्टइंडीज के खिलाफ होने वाली वनडे सीरीज के लिए चुनी गई टीम में शामिल होंगे। जबकि वरुण चक्रवर्ती चोटिल होकर बाहर हुए हैं और उनकी जगह विप्रज निगम लेंगे।” एशियन गेम्स की टीम ही जापान के खिलाफ 22 सितंबर को होने वाले ऐतिहासिक टी20 इंटरनेशनल मैच में भी हिस्सा लेगी।

एशियन गेम्स 2026 और जापान के खिलाफ T20I के लिए भारत का 14 सदस्यीय स्क्वाड

श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, संजू सैमसन (विकेटकीपर), इशान किशन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा (उप-कप्तान), शिवम दुबे, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, विप्रज निगम, रवि बिश्नोई, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, यश ठाकुर।

एशियन गेम्स 2026 के लिए पुरुष क्रिकेट का शेड्यूल

तारीखसमय (जापान के मुताबिक)ग्रुपटीम 1बनामटीम 2
24 सितंबर09:00 AMAअफगानिस्तानvs.जापान
24 सितंबर02:00 PMBहॉन्गकॉन्गvs.मलेशिया
25 सितंबर09:00 AMBहॉन्गकॉन्गvs.ओमान
25 सितंबर02:00 PMAअफगानिस्तानvs.नेपाल
26 सितंबर09:00 AMAजापानvs.नेपाल
26 सितंबर02:00 PMBमलेशियाvs.ओमान
28 सितंबर09:00 AMक्वार्टर फाइनल 1 (पाकिस्तान vs Group B की नंबर 2 टीम)
28 सितंबर01:30 PM
क्वार्टर फाइनल 2 (भारत vs Group A की नंबर 2 टीम)
29 सितंबर09:00 AMक्वार्टर फाइनल 3 (श्रीलंका vs विजेता Group A)
29 सितंबर02:00 PMक्वार्टर फाइनल 4 (बांग्लादेश vs विजेता Group B)
1 अक्टूबर09:00 AMसेमीफाइनल 1 (क्वार्टर फाइनल 1 विजेता vs क्वार्टर फाइनल 4 विजेता)
1 अक्टूबर01:30 PM
सेमीफाइनल 2 (क्वार्टर फाइनल 2 विजेता vs क्वार्टर फाइनल 3 विजेता)
3 अक्टूबर09:00 AMब्रॉन्ज मेडल मैच
3 अक्टूबर01:30 PMफाइनल

(नोट: जापान का समय भारत के समय से 3.30 घंटे आगे है, यानी वहां दोपहर 1.30 बजे होने वाला मैच भारत में सुबह 10 बजे होगा)

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