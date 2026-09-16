एशियन गेम्स 2026 के लिए भारतीय टीम के स्क्वाड में बुधवार 16 सितंबर को दूसरी बार बदलाव हुआ है। दिन में आई जानकारी के मुताबिक वरुण चक्रवर्ती इस टीम से बाहर हो गए थे और उनकी जगह यूपी के विप्रज निगम को चुना गया था। अब बीसीसीआई ने जब वेस्टइंडीज सीरीज के लिए टीम का ऐलान किया तो नितीश कुमार रेड्डी को भी इस टीम से बाहर करने की जानकारी दी।

दरअसल नितीश कुमार रेड्डी चोट के कारण बाहर नहीं हुए हैं। बल्कि बीसीसीआई द्वारा जारी प्रेस रिलीज में इस पर साफतौर पर कहा गया है कि वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज में ड्यूटी के लिए उनका नाम एशियाई खेलों की टीम से वापस लिया गया है। खास बात यह है कि अब एशियन गेम्स 2026 के लिए 14 प्लेयर वाली भारतीय टीम ही जापान जाएगी।

बीसीसीआई ने क्या कहा?

बीसीसीआई ने अपनी प्रेस रिलीज में कहा,”नितीश कुमार रेड्डी जो पहले एशियन गेम्स के स्क्वाड का हिस्सा थे, अब उनका नाम उस टीम से वापस लिया गया है। वह अब वेस्टइंडीज के खिलाफ होने वाली वनडे सीरीज के लिए चुनी गई टीम में शामिल होंगे। जबकि वरुण चक्रवर्ती चोटिल होकर बाहर हुए हैं और उनकी जगह विप्रज निगम लेंगे।” एशियन गेम्स की टीम ही जापान के खिलाफ 22 सितंबर को होने वाले ऐतिहासिक टी20 इंटरनेशनल मैच में भी हिस्सा लेगी।

एशियन गेम्स 2026 और जापान के खिलाफ T20I के लिए भारत का 14 सदस्यीय स्क्वाड

🚨 News 🚨#TeamIndia ODI & T20I squads announced for West Indies tour of India 2026, along with updated squad for Japan T20I & Asian Games.



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एशियन गेम्स 2026 के लिए पुरुष क्रिकेट का शेड्यूल

तारीख समय (जापान के मुताबिक) ग्रुप टीम 1 बनाम टीम 2 24 सितंबर 09:00 AM A अफगानिस्तान vs. जापान 24 सितंबर 02:00 PM B हॉन्गकॉन्ग vs. मलेशिया 25 सितंबर 09:00 AM B हॉन्गकॉन्ग vs. ओमान 25 सितंबर 02:00 PM A अफगानिस्तान vs. नेपाल 26 सितंबर 09:00 AM A जापान vs. नेपाल 26 सितंबर 02:00 PM B मलेशिया vs. ओमान 28 सितंबर 09:00 AM क्वार्टर फाइनल 1 (पाकिस्तान vs Group B की नंबर 2 टीम) 28 सितंबर 01:30 PM

क्वार्टर फाइनल 2 (भारत vs Group A की नंबर 2 टीम) 29 सितंबर 09:00 AM क्वार्टर फाइनल 3 (श्रीलंका vs विजेता Group A) 29 सितंबर 02:00 PM क्वार्टर फाइनल 4 (बांग्लादेश vs विजेता Group B) 1 अक्टूबर 09:00 AM सेमीफाइनल 1 (क्वार्टर फाइनल 1 विजेता vs क्वार्टर फाइनल 4 विजेता) 1 अक्टूबर 01:30 PM

सेमीफाइनल 2 (क्वार्टर फाइनल 2 विजेता vs क्वार्टर फाइनल 3 विजेता) 3 अक्टूबर 09:00 AM ब्रॉन्ज मेडल मैच 3 अक्टूबर 01:30 PM फाइनल

(नोट: जापान का समय भारत के समय से 3.30 घंटे आगे है, यानी वहां दोपहर 1.30 बजे होने वाला मैच भारत में सुबह 10 बजे होगा)

रोहित-विराट, ऋतुराज-जुरेल IN, पंत-हार्दिक OUT, पहली बार चुने गए 2 खिलाड़ी; वेस्टइंडीज सीरीज के लिए भारत का ODI स्क्वाड जारी

वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम का स्क्वाड जारी हो गया है। रोहित-विराट टीम का हिस्सा हैं तो केएल राहुल उपकप्तान बने हैं। दो खिलाड़ियों का पहली बार वनडे टीम में चयन हुआ है। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर

अय्यर कप्तान, वैभव, संजू, अभिषेक भी टीम में, कुलदीप की वापसी; वेस्टइंडीज सीरीज के लिए भारत का टी20 स्क्वाड जारी

भारतीय टीम तीन मैचों की वनडे सीरीज के बाद पांच मैचों की टी20 सीरीज भी वेस्टइंडीज के खिलाफ खेलेगी। इसके लिए भारत के स्क्वाड का ऐलान बुधवार 16 सितंबर को किया गया है। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर

ईरानी कप के लिए शेष भारत टीम घोषित, ऋषभ पंत कप्तान; सरफराज खान समेत इन खिलाड़ियों को मिली जगह

बीसीसीआई ने ईरानी कप 2026 के लिए शेष भारत की टीम घोषित कर दी है। ऋषभ पंत टीम की कमान संभालेंगे, जबकि सरफराज खान उपकप्तान होंगे। टीम में आकाश दीप, मुकेश कुमार और मानव सुतार जैसे खिलाड़ी भी शामिल हैं। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर





