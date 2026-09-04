एशियन गेम्स 2026 में 24 सितंबर से 3 अक्टूबर तक पुरुष क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन होगा। इस प्रतियोगिता में भारतीय टीम सीधे दूसरे राउंड में क्वार्टरफाइनल में उतरेगी। भारत का पहला मैच 28 सितंबर को अफगानिस्तान/नेपाल/जापान से होगा। इस टूर्नामेंट के लिए टीम इंडिया का स्क्वाड पहले ही सामने आ चुका है, अब जानकारी के मुताबिक टीम भारतीय टीम के साथ जापान तीन और तेज गेंदबाज जाएंगे।

भारत के 15 सदस्यीय स्क्वाड के अलावा बीसीसीआई की तरफ से तीन और स्टार तेज गेंदबाजों को टीम के साथ जापान ले जाने का फैसला किया गया है। जानकारी के मुताबिक बीसीसीआई मयंक यादव, कार्तिक त्यागी और बाएं हाथ के गेंदबाज मोहसिन खान को जापान में होने वाले एशियाई खेलों में नेट गेंदबाज के तौर पर भारतीय टीम की ट्रेनिंग में मदद करने के लिए भेजने की योजना बना रहा है। मयंक हाल ही में जिम्बाब्वे दौरे पर भी भारतीय टीम का हिस्सा थे।

आपको बता दें कि बीसीसीआई नेट गेंदबाजों को साथ ले जाता रहा है और ये तीनों टी20 में अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी हैं। मयंक के नाम आईपीएल 2024 में 157 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद फेंकने का रिकॉर्ड है, वहीं मोहसिन खान लगातार 2022 से आईपीएल में लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए कमाल का प्रदर्शन करते आए हैं। वहीं कार्तिक त्यागी भी हाल ही में बेहतरीन प्रदर्शन करते आए हैं।

इसको लेकर बीसीसीआई के एक सूत्र ने पीटीआई से बात करते हुए कहा,”वे (तीनों नेट गेंदबाज) आधिकारिक भारतीय दल का हिस्सा नहीं होंगे और सिर्फ तब तक वहां रहेंगे जब तक भारतीय पुरुष टीम 26 सितंबर को अपना पहला मैच नहीं खेल लेती, बशर्ते बीसीसीआई 20 सितंबर को टीम के दिल्ली से रवाना होने से पहले उनके जापानी वीजा का इंतजाम कर ले।”

एशियन गेम्स 2026 के लिए भारतीय स्क्वाड

Asian Games 2026: क्रिकेट मैचों की तारीख, कब मैदान पर उतरेगी टीम इंडिया? देखें पूरा शेड्यूल

एशियन गेम्स 2026 में होने वाले क्रिकेट टूर्नामेंट की तारीखों का ऐलान हो गया है। मेंस क्रिकेट में 10 और महिला क्रिकेट में 8 टीमें हिस्सा लेंगी। भारत और पाकिस्तान का सामना मेंस क्रिकेट में सीधे फाइनल में ही हो सकता है। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर





