एशियन गेम्स 2026 में पुरुष क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन 24 सितंबर से 3 अक्टूबर तक होगा। जापान के ऐची-नगोया में होने वाले क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए अब भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मैचों के समय में बदलाव कर दिया गया है। पुरुष क्रिकेट टूर्नामेंट में 10 टीमें हिस्सा लेंगी। भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश को सीधे क्वार्टर फाइनल में एंट्री मिली है। वहीं अफगानिस्तान, जापान, नेपाल, हॉन्गकॉन्ग, मलेशिया और ओमान के बीच पहला राउंड खेला जाएगा।

पहले राउंड के लिए ग्रुप ए में अफगानिस्तान, जापान और नेपाल मौजूद हैं। वहीं ग्रुप बी में हॉन्गकॉन्ग, मलेशिया और ओमान की टीम मौजूद है। टीम इंडिया अपना पहला मुकाबला 28 सितंबर को खेलेगी और दूसरे क्वार्टर फाइनल में ग्रुप ए की दूसरे नंबर की टीम से भिड़ेगी। भारतीय क्रिकेट टीम का मुकाबला जापान के समय के अनुसार पहले दोपहर 2 बजे शुरू होना था। अब भारत के मुकाबले का समय बदल गया है।

कितने बजे शुरू होगा टीम इंडिया का मैच?

ताजा जानकारी के मुताबिक भारतीय क्रिकेट टीम का मैच अब जापान के समय के मुताबिक दोपहर 1.30 बजे शुरू होगा। वहीं भारत का समय जापान के समय से 3.30 घंटे पीछे है। ऐसे में भारत में टीम इंडिया का मैच सुबह 10 बजे शुरू होगा। वहीं सुबह 9 बजे जापान में होने वाले मुकाबले भारत में सुबह 5.30 बजे से शुरू होंगे।

टीम इंडिया के दूसरे क्वार्टर फाइनल के अलावा दूसरा सेमीफाइनल मैच और गोल्ड मेडल मैच के समय में भी बदलाव हो गया है। अब यह दोनों मुकाबले भी भारतीय समय के मुताबिक सुबह 10 बजे और जापान के समय के अनुसार दोपहर 1.30 बजे शुरू होंगे।

क्रिकबज की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय ओलंपिक संघ (IOA) ने इस बदलाव को खारिज किया है, लेकिन आधिकारिक वेबसाइट पर समय में बदलाव की जानकारी दे दी गई है। हालांकि, महिला क्रिकेट टीम के मैचों का समय नहीं बदला है।

एशियन गेम्स 2026 के लिए पुरुष क्रिकेट प्रतियोगिता का पूरा शेड्यूल

तारीखसमय (जापान के मुताबिक)ग्रुपटीम 1बनामटीम 2
24 सितंबर09:00 AMAअफगानिस्तानvs.जापान
24 सितंबर02:00 PMBहॉन्गकॉन्गvs.मलेशिया
25 सितंबर09:00 AMBहॉन्गकॉन्गvs.ओमान
25 सितंबर02:00 PMAअफगानिस्तानvs.नेपाल
26 सितंबर09:00 AMAजापानvs.नेपाल
26 सितंबर02:00 PMBमलेशियाvs.ओमान
28 सितंबर09:00 AMक्वार्टर फाइनल 1 (पाकिस्तान vs Group B की नंबर 2 टीम)
28 सितंबर01:30 PM
क्वार्टर फाइनल 2 (भारत vs Group A की नंबर 2 टीम)
29 सितंबर09:00 AMक्वार्टर फाइनल 3 (श्रीलंका vs विजेता Group A)
29 सितंबर02:00 PMक्वार्टर फाइनल 4 (बांग्लादेश vs विजेता Group B)
1 अक्टूबर09:00 AMसेमीफाइनल 1 (क्वार्टर फाइनल 1 विजेता vs क्वार्टर फाइनल 4 विजेता)
1 अक्टूबर01:30 PM
सेमीफाइनल 2 (क्वार्टर फाइनल 2 विजेता vs क्वार्टर फाइनल 3 विजेता)
3 अक्टूबर09:00 AMब्रॉन्ज मेडल मैच
3 अक्टूबर01:30 PMफाइनल

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