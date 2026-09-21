एशियन गेम्स 2026 में पहली बार शामिल हुए मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स (MMA) में भारत को ऐतिहासिक पदक मिल गया है। सुचिका तारियाल ने इतिहास रचते हुए भारत के लिए एशियाड के इतिहास का पहला एमएमए मेडल जीता। सेमीफाइनल में उन्हें सिंगापुर की टियो हुई हूं के खिलाफ हार झेलनी पड़ी लेकिन इसके बावजूद उन्होंने देश के लिए ऐतिहासिक ब्रॉन्ज मेडल जीता।

महिलाओं के 60 किलोग्राम वर्ग के इस सेमीफाइनल मुकाबले में पहला राउंड सिंगापुर की फाइटर ने जीता था। इसके बाद सुचिका ने वापसी की और दूसरा राउंड अपने नाम किया। फिर जजेस ने 1 मिनट का अतिरिक्त समय दिया और अंतिम राउंड का विजेता सिंगापुर की टियो हूं को घोषित किय। इस फैसले के बाद भारतीय फाइटर बिल्कुल खुश नहीं थीं और रो-रो कर उनका बुरा हाल भी था।

“भागो मत आगे जाओ”

इस मुकाबले के बाद सुचिका निर्णायक कमेटी के फैसले से खुश नहीं दिखीं। वह रेफरी के बार-बार बुलाए जाने पर आगे नहीं जा रही थीं। उन्हें फैसले से हैरानी थी। वह इसके बाद फूट-फूट कर रोने लगीं। कोच ने उन्हें समझाया और कहा,”भागो मत आगे जाओ।” इसके बाद वह गईं रेफरी के पास और सिंगापुर की फाइटर का हाथ उठाते हुए उन्हें विजेता घोषित किया गया।

कौन हैं सुचिका तारियाल?

36 वर्षीय सुचिका भारत की अनुभवी कॉम्बैट स्पोर्ट्स प्लेयर हैं। उन्होंने जूडो, कुराश में भी सुर्खियां बटोरी हैं। एमएमए इस बार एशियाड में पहली बार शामिल हुआ है। इससे पहले सुचिका ने 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स में जूडो और 2023 एशियन गेम्स में कुराश में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। वह जिउ-जित्सु में 2024 की विश्व चैंपियन भी थीं। वह एक समय खेल छोड़ चुकी थीं, लेकिन दोस्तों ने उन्हें वापस लौटने की सलाह दी।

क्वार्टर फाइनल में उन्होंने मंगोलिया की अल्तानचिमेग बैगलमा को 2-0 से हराते हुए भारत का ऐतिहासिक मेडल पक्का कर दिया था। अब वह सेमीफाइनल में हारीं और बेहद निराश भी थीं। वह देश के लिए सिल्वर नहीं जीत सकीं लेकिन उन्होंने ऐतिहासिक ब्रॉन्ज जीतते हुए अपना नाम इतिहास के पन्नों में अमर कर लिया है।