एशियन गेम्स 2026 की महिला क्रिकेट प्रतियोगिता के तीसरे क्वार्टर फाइनल में श्रीलंका ने मलेशिया को हराते हुए सेमीफाइनल में एंट्री की। इस मुकाबले में श्रीलंकाई कप्तान चमारी अट्टापट्टू ने बेहतरीन अर्धशतकीय पारी खेली। उन्होंने 37 गेंद पर 63 रन बनाए और अपनी पारी में 7 चौके व 3 छक्के जड़े। अब सेमीफाइनल में श्रीलंका का मुकाबला पाकिस्तान से होगा।

इस मैच में पहले खेलते हुए श्रीलंका ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 160 रन बनाए। चमारी अट्टापट्टू के अलावा कविशा दिलहारी ने 27 गेंद पर 44 रन की नाबाद पारी खेली और टीम का स्कोर 160 तक पहुंचाया। हर्षिका समराविक्रमा ने 25 और हसिनी परेरा ने 23 रन का योगदान दिया। मलेशिया के लिए नूरिन इमानिना ने 3 विकेट झटके।

161 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी मलेशिया की टीम ने पूरे 20 ओवर खेली और ऑलआउट भी नहीं हुई लेकिन लक्ष्य नहीं हासिल कर सकी। मलेशिया की टीम ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 74 रन बनाए और 86 रन से मुकाबला गंवा दिया। विनिफ्रेड दुराइसिंगम ने मलेशिया के लिए 47 गेंद पर सर्वाधिक 28 रन बनाए। श्रीलंका के लिए मिताली अयोध्या, कविशा दिलहारी और चमारी अट्टापट्टू ने 2-2 विकेट लिए।

श्रीलंका बनाम पाकिस्तान सेमीफाइनल मैच

अब एशिया कप 2026 के बाद एशियन गेम्स 2026 में भी श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच सेमीफाइनल मुकाबला होगा। एशिया कप में पाकिस्तान को रोमांचक मुकाबले में हार झेलनी पड़ी थी। फातिमा सना की मेहनत उस मैच में बेकार हुई थी और अब जापान में वह दुबई की हार का बदला लेना चाहेंगी। 20 सितंबर को पहला सेमीफाइनल मैच खेला जाएगा और भारत में इसकी शुरुआत सुबह 5.30 बजे से होगी। वहीं बांग्लादेश और भारत (जापान को हराने के बाद) का दूसरा सेमीफाइनल सुबह 10.30 बजे भारतीय समयानुसार खेला जाएगा।

महिला वर्ग में हिस्सा लेने वाली टीमों का विवरण

भारतश्रीलंका
जापानमलेशिया
बांग्लादेशपाकिस्तान
चीनथाइलैंड

एशियन गेम्स 2026 में महिला क्रिकेट प्रतियोगिता का पूरा शेड्यूल

तारीखसमय (IST)टीम 1बनामटीम 2
17 सितंबर5.30 AMबांग्लादेशvs.चीन
17 सितंबर10.30 AMपाकिस्तानvs.थाइलैंड
18 सितंबर5.30 AMश्रीलंकाvs.मलेशिया
18 सितंबर10.30 AMभारतvs.जापान
20 सितंबर5.30 AMसेमीफाइनल 2 (पाकिस्तान/थाइलैंड vs श्रीलंका/मलेशिया)
20 सितंबर10.30 AMसेमीफाइनल 2(भारत/जापान vs बांग्लादेश/चीन)
22 सितंबर5.30 AMब्रॉन्ज मेडल मैच
22 सितंबर10.30 AMफाइनल

महिला वर्ग में हिस्सा लेने वाली टीमों का विवरण

भारतश्रीलंका
जापानमलेशिया
बांग्लादेशपाकिस्तान
चीनथाइलैंड

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17 सितंबर5.30 AMबांग्लादेशvs.चीन
17 सितंबर10.30 AMपाकिस्तानvs.थाइलैंड
18 सितंबर5.30 AMश्रीलंकाvs.मलेशिया
18 सितंबर10.30 AMभारतvs.जापान
20 सितंबर5.30 AMसेमीफाइनल 2 (पाकिस्तान/थाइलैंड vs श्रीलंका/मलेशिया)
20 सितंबर10.30 AMसेमीफाइनल 2(भारत/जापान vs बांग्लादेश/चीन)
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