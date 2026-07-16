कोल्हापुर की सोनम उत्तम मस्कर ने शूटिंग को बस शौक के तौर पर शुरू किया था और अब वह जापान के आइची-नागोया में होने वाले 20वें एशियाई खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व करने की तैयारी कर रही हैं। सोनम ने बताया कि उनके पिता ने उनके सपने को पूरा करने के लिए जरूरी सामान खरीदने की खातिर एक प्रॉपर्टी बेच दी थी।

23 साल की 10 मीटर एयर राइफल शूटर उस भारतीय टीम का हिस्सा होंगी जो जापान जाएगी, जहां एशियाई खेलों में शूटिंग इवेंट्स 17 सितंबर से 3 अक्टूबर तक आइची प्रीफेक्चुरल जनरल शूटिंग गैलरी में होंगे। अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंचने का सफर सोनम के लिए आसान नहीं रहा।

शूटिंग को करियर के रूप में अपनाने के दौरान उन्हें आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ा। प्रोफेशनल शूटिंग उपकरण काफी महंगे थे और कोविड-19 महामारी के बाद परिवार की आर्थिक स्थिति भी कमजोर हो गई थी। इसके बावजूद सोनम ने हार नहीं मानी और अपनी मेहनत के दम पर आगे बढ़ती रहीं।

लॉकडाउन में झेलीं आर्थिक समस्याएं

सोनम ने उस पल को याद करते हुए कहा, ‘‘एक समय ऐसा था जब हम आर्थिक मुश्किलों का सामना कर रहे थे, खासकर लॉकडाउन के दौरान। जब यह साफ हो गया कि शूटिंग में आगे बढ़ने के लिए मुझे अपने खुद के सामान की जरूरत है, तो मेरे पिता ने एक प्रॉपर्टी बेच दी ताकि हम उसे खरीद सकें। यह हमारे परिवार के लिए एक बड़ा फैसला था, लेकिन उन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया है।’’

सोनम का शूटिंग से पहला परिचय 2018 में मुंबई के तोलानी कॉलेज ऑफ कॉमर्स में पढ़ाई के दौरान हुआ था और इस खेल में प्रोफेशनल करियर बनाना कभी भी उनकी शुरुआती योजनाओं का हिस्सा नहीं था।

शौकिया तौर पर शुरू की थी निशानेबाजी

सोनम ने कहा, ‘‘मुझे हमेशा खेलों में दिलचस्पी रही है। मैं शतरंज भी खेलती थी। मैंने सोचा कि मुझे कुछ अलग आजमाना चाहिए, इसलिए मैंने शुरू में शूटिंग चुनी। मैंने शूटिंग को एक शौक के तौर पर शुरू किया था लेकिन जल्द ही यह कुछ ऐसा बन गया जिसके इर्द-गिर्द मैं अपना करियर बनाना चाहती थी।’’

महामारी के कारण शुरुआती प्रगति में रुकावट आने के बाद, सोनम ने 2021 में कोल्हापुर रेंज में 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में केंद्रित प्रशिक्षण शुरू किया।सोनम ने कम समय में अपनी पहचान बना ली और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सफलता हासिल की। उनके करियर की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक नई दिल्ली में 2024 आईएसएसएफ वर्ल्ड कप फाइनल में जीता गया सिल्वर मेडल है।

सोनम ने कहा कि अपने देश में घरेलू दर्शकों के सामने यह पदक जीतना उनके लिए बेहद खास और यादगार पल था। उन्होंने बताया कि 2024 दिल्ली वर्ल्ड कप फाइनल की सफलता उनके करियर के सबसे महत्वपूर्ण अनुभवों में से एक रहेगी।

सोनम की इंटरनेशनल उपलब्धियों, खासकर 2024 काहिरा वर्ल्ड कप में जीत की वजह से उन्हें रेलवे का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। अभी सोनम एशियन गेम्स पर ध्यान दे रही हैं और इस बड़े महाद्वीपीय इवेंट की तैयारी के लिए अपनी भारतीय टीम के कोचों के साथ-साथ विदेशी कोच फार्निक थॉमस से भी ट्रेनिंग ले रही हैं।

साथ देने वालों का अदा किया शुक्रिया

सोनम ने उन सभी लोगों का भी शुक्रिया अदा किया जिन्होंने उनके सफर में उनका साथ दिया। सोनम ने कहा, ‘‘मैं उन सभी लोगों की बहुत आभारी हूं, जिन्होंने इस सफर में मेरा साथ दिया। मेरा परिवार हमेशा मेरे साथ खड़ा रहा है। मैं अपने स्पॉन्सर्स ओजीक्यू, एनआरएआई, साई एनसीओई, रेलवे और अपने पूरे सपोर्ट स्टाफ का भी शुक्रिया अदा करती हूं, जिन्होंने लगातार मेरा साथ दिया और एक एथलीट के तौर पर आगे बढ़ने में मेरी मदद की।’’

सोनम ने कहा, ‘‘एशियन गेम्स की तैयारी अच्छी चल रही है। मैं अभी अपने विदेशी कोच फार्निक थॉमस और टीम के भारतीय कोचों के साथ काम कर रही हूं, और हमारा पूरा ध्यान प्रतियोगिता के लिए बेहतरीन तैयारी करने पर है।’’

एशियाई खेलों के भारतीय महिला हॉकी टीम में अनुभवी खिलाड़ियों पर भरोसा जताया गया है। टीम में कोई बदलाव नहीं है। सलीमा टेटे कमान संभालेंगी। (पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें)



