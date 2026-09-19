Asian Games 2026: भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने एशियन गेम्स 2026 के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में जापान को आसानी से 8 विकेट से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली थी। सेमीफाइनल में अब भारत का सामना बांग्लादेश के साथ होगा और दोनों देशों के बीच ये मैच रविवार को भारतीय समय के मुताबिक सुबह 10.30 बजे से कोरोगी स्पोर्ट्स पार्क, निशिन में खेला जाएगा। इस मैच में भारत की नजर फाइनल में पहुंचने पर होगी जो ज्यादा मुश्किल भी नहीं लगता है।

भारतीय महिला क्रिकेट टीम इस वक्त डिफेंडिंग चैंपियन है और टीम इंडिया की नजर एक बार फिर से विनर बनने पर होगी। सेमीफाइनल में भारत की भिड़ंत बांग्लादेश से है जो यकीनन भारत से मजबूत नहीं है, लेकिन फिर भी टीम इंडिया इस मुकाबले को हल्के में बिल्कुल भी नहीं लेना चाहेगी और मजबूत प्लेइंग इलेवन के साथ मैदान पर उतरना चाहेगी। भारत अब फाइनल में पहुंचने से सिर्फ एक कदम दूर है, लेकिन उसे हर हाल में बांग्लादेश को हराना होगा।

बांग्लादेश के खिलाफ भारत की ऐसी हो सकती है प्लेइंग इलेवन

भारत को पहले मैच में जापान के खिलाफ आसान जीत मिली थी, लेकिन इस मैच में स्मृति मंधाना की जगह शैफाली वर्मा से साथ जी कमालिनी ने पारी की शुरुआत की थी, लेकिन बांग्लादेश के खिलाफ स्मृति और शैफाली ही पारी की शुरुआत करेंगी जबकि तीसरे नंबर पर कमालिनी बैटिंग के लिए उतर सकती हैं। इसके बाद चौथे नंबर पर कप्तान हरमनप्रीत कौर होंगी जबकि भारती फुलमाला पांचवें स्थान पर आ सकती हैं।

जापान के खिलाफ कमालिनी ने निराश किया था, लेकिन बांग्लादेश के खिलाफ उनसे अच्छी पारी की उम्मीद रहेगी जबकि भारती फुलमाला का भी बल्ला नहीं चला था। इन्हें जिम्मेदारी के साथ खेलना होगा। वहीं ऋचा घोष फिनिशर के रोल में होंगी और छठे नंबर पर बैटिंग के लिए उतरेंगी। दीप्ति शर्मा ऑलराउंडर की भूमिका में होगी तो वहीं श्रीचरणी और श्रेयंका पाटिल स्पिनर के रूप में टीम में शामिल होंगी जबकि तेज गेंदबाजी की जिम्मेदारी क्रांति गौड़ और नंदनी शर्मा के हाथों में होगी।

बांग्लादेश के खिलाफ सेमीफाइनल मैच के लिए भारत की संभावित प्लेइंग इलेवन

स्मृति मंधाना, शैफाली वर्मा, गुनालन कमलिनी, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), भारती फुलमाली, ऋचा घोष (विकेटकीपर), दीप्ति शर्मा, श्री चरणी, श्रेयंका पाटिल, क्रांति गौड़, नंदनी शर्मा।

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इशान किशन ने अफगानिस्तान के खिलाफ तीसरे मैच में 10 रन बनाए, लेकिन वो अब साल 2026 में टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैटर बने तो वहीं अभिषेक शर्मा ने टॉप-3 में एंट्री कर ली। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)