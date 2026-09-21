एशियन गेम्स 2026 में भारतीय निशानेबाजों का कमाल का प्रदर्शन जारी है। शूटिंग में भारत ने पांचवां मेडल जीता और कुल छह मेडल देश के नाम हुए। हिमांशु ढिल्लों ने 10 मीटर एयर राइफल इवेंट व्यक्तिगत स्पर्धा में सिल्वर और रुद्रांश पाटिल ने ब्रॉन्ज मेडल जीता।
इससे पहले एशियाई खेलों के तीसरे दिन भारत ने 10 मीटर एयर राइफल मेंस टीम इवेंट में सिल्वर मेडल जीता था। हिमांशु और रुद्रांश उस टीम का भी हिस्सा थे। अब हिमांशु ने सिंगल्स में सिल्वर और रुद्रांश ने ब्रॉन्ज जीता। इसी के साथ भारत के अब कुल 6 मेडल हो चुके हैं। एमएमए में भारत की सुचिका तारियाल ने इतिहास रचा और ऐतिहासिक ब्रॉन्ज मेडल जीता।
इस इवेंट में चीन के शेंग लिहाओ ने 254.2 अंक के साथ गोल्ड मेडल जीता। वहीं भारत के हिमांशु दूसरे स्थान पर रहे और उन्होंने 252.4 अंक हासिल किए। जबकि भारत के ही रुद्रांश पाटिल 230.9 अंक के साथ तीसरे पर रहे और ब्रॉन्ज मेडल जीता।
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