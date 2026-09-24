एशियन गेम्स 2026 में भारत को 16वां मेडल छठे दिन के अंत में मिला है। भारत का छठे दिन 24 सितंबर को यह चौथा मेडल रहा। 10000 मीटर रेस में भारत की सीमा कुमारी ने बेहतरीन प्रदर्शन किया और चुनौतियां सामने आने के बावजूद उनकी रफ्तार नहीं थमी। सीमा ने इस स्पर्धा में ब्रॉन्ज मेडल जीता और 16 साल बाद भारत को इस इवेंट में एशियाड का मेडल मिला। इसके बाद 4×400 मीटर रिले में भारत ने सिल्वर मेडल अपने नाम किया।

इस रेस में ब्रूनेई की विनफ्रेड यावी को गोल्ड और जापान की टनाका को सिल्वर मेडल मिला। यावी ने 32 मिनट 39.18 सेकंड में यह रेस खत्म की और स्वर्ण पदक जीता। वहीं भारत की सीमा कुमारी ने इस रेस को 32 मिनट 50.05 सेकंड में रेस समाप्त की और देश के नाम ब्रॉन्ज मेडल किया। टनाका ने इस रेस में 32 मिनट 41.54 सेकंड का समय लिया।

जूते का सोल निकला, लेकिन नहीं थमी सीमा की रफ्तार

इस प्रतियोगिता में पहले 2000 मीटर के बाद सीमा लीड पर थीं। फिर अचानक उनके जूते का सोल बाहर निकलने लगा। उनकी इसके बावजूद रफ्तार थमी नहीं। हालांकि, रेस के करीब 15 मिनट बाद तक वह 5वें स्थान पर खिसक गई थीं। इसके बाद आखिरी दो लैप आते-आते उन्होंने खुद को तीसरे स्थान पर पहुंचा लिया था। इसके बाद उनकी पोजिशन नहीं बिगड़ी और उन्होंने जूते में दिक्कत के बावजूद ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया।

Asian Games 2026 | India's Seema Kumari wins Bronze in women's 10,000-meter final. pic.twitter.com/5EOMPZxY4L — ANI (@ANI) September 24, 2026

4×400 मीटर रिले में भारत को मिला सिल्वर

विशाल टीके, विथ्या रामाराज, पोवम्मा एम और मनु टी ने 4×400 मीटर रिले में दूसरे स्थान पर रहते हुए सिल्वर मेडल जीता। बहरीन ने इस स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता और 3 मिनट 12.87 सेकंड का समय निकाला। वहीं भारतीय टीम ने 3 मिनट 14.46 सेकंड का समय निकाला और सिल्वर मेडल भारत के नाम हुआ।

छठे दिन भारत के नाम 5 मेडल

भारत ने इसी के साथ छठे दिन चौथा मेडल जीता है। भारत का दिन का यह तीसरा ब्रॉन्ज है और एक सिल्वर मेडल भारत ने छठे दिन जीता। वुशु में रोशिबिना देवी ने सिल्वर मेडल जीता था। वहीं रोइंग में सतनाम सिंह और सलमान खान ने ब्रॉन्ज जीता तो शूटिंग में अनंतजीत और परिनाज ने एक और ब्रॉन्ज मेडल देश के नाम किया। इसके अलावा 4×400 मीटर रिले में भारत को सिल्वर मिला।

Asian Games 2026 | India bags Silver Medal in mixed relay 400 meters. pic.twitter.com/YdBbdQhpLO — ANI (@ANI) September 24, 2026

अब भारत के कुल 17 पदक हो चुके हैं, जिसमें 9 ब्रॉन्ज, 7 सिल्वर और 1 गोल्ड शामिल है। मेडल टैली में भारत 15वें स्थान पर है। चीन के पदकों की संख्या 127 (खबर लिखे जाने तक) हो गई और वह नंबर 1 पर काबिज है, जबकि 90 मेडल के साथ जापान दूसरे स्थान पर है।

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