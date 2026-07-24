जापान की मेजबानी में सितंबर में होने वाले एशियन गेम्स के लिए क्रिकेट का शेड्यूल जारी हो गया है। पुरुषों में 10 टीमें हिस्सा लेंगी। बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका की को नॉकआउट में डायरेक्ट एंट्री मिल गई है। अफगानिस्तान, हांगकांग, जापान, मलेशिया, नेपाल और ओमान का पहले राउंड में मुकाबला होगा। महिलाओं में आठ टीमें होंगी।

महिलाओं का टूर्नामेंट क्वार्टर-फाइनल मुकाबलों से शुरू होगा। भारत बनाम जापान, बांग्लादेश बनाम चीन, श्रीलंका बनाम मलेशिया और पाकिस्तान बनाम थाईलैंड मुकाबले होंगे। मैच 17 से 22 सितंबर तक होंगे। पुरुषों में 24 सितंबर से 1 अक्टूबर तक शुरुआती राउंड में ग्रुप ए में अफगानिस्तान, जापान और नेपाल और ग्रुप बी में हांगकांग, मलेशिया और ओमान होंगे। हर ग्रुप से टॉप दो टीमें नॉकआउट में जाएंगी और डायरेक्ट क्वालिफायर से भिड़ेंगी।

20वें एशियाई खेल — आइची-नागोया 2026 क्रिकेट ग्रुप ड्रॉ पुरुष एवं महिला टूर्नामेंट — टीमें, ग्रुप और शेड्यूल पुरुष टीमें 10 टीमें महिला टीमें 8 टीमें महिला शेड्यूल 17–22 सितंबर पुरुष शेड्यूल 24 सितं–3 अक्टू पुरुष महिला सीडेड शेड्यूल सीडेड टीमें — सीधे नॉकआउट में भारत सीड पाकिस्तान सीड बांग्लादेश सीड श्रीलंका सीड क्वालिफायर ग्रुप ग्रुप A अफगानिस्तान QF नेपाल QF जापान QF ग्रुप B हॉन्ग कॉन्ग, चीन QF मलेशिया QF ओमान QF महिला टूर्नामेंट — ब्रैकेट ड्रॉ मैच 1 थाईलैंड बनाम पाकिस्तान मैच 2 मलेशिया बनाम श्रीलंका मैच 3 चीन (PRC) बनाम बांग्लादेश मैच 4 जापान बनाम भारत सभी 8 टीमें भारत IND श्रीलंका पाकिस्तान बांग्लादेश थाईलैंड मलेशिया चीन (PRC) जापान पुरुष — सीडेड टीमें (4) 1 भारत शीर्ष सीड 2 पाकिस्तान सीड 3 बांग्लादेश सीड 4 श्रीलंका सीड क्वालिफायर — 6 टीमें (2 ग्रुप) ग्रुप A अफगानिस्तान नेपाल जापान ग्रुप B हॉन्ग कॉन्ग, चीन मलेशिया ओमान महिला क्रिकेट Women तारीखें 17 सितंबर (गुरु) — 22 सितंबर (मंगल) टीमें 8 टीमें · नॉकआउट फॉर्मेट पहला मैच 17 सितंबर 2026 फाइनल 22 सितंबर 2026 (सार्वजनिक अवकाश) पुरुष क्रिकेट Men तारीखें 24 सितंबर (गुरु) — 3 अक्टूबर (शनि) टीमें 10 टीमें · 4 सीडेड + 6 क्वालिफायर पहला मैच 24 सितंबर 2026 फाइनल 3 अक्टूबर 2026 प्रतियोगिता स्थल Aichi Kōron Gi Sports Park नागोया, जापान · AG 2026 स्रोत: OCA / Asian Games 2026 आधिकारिक ड्रॉ · नागोया Jansatta InfoGenIE HTML + CSS Copied to Clipboard

भारत ने 2023 के एशियाड में दोनों में जीते थे गोल्ड

सभी मैच जापान के नागोया में टी20 फॉर्मेट में खेले जाएंगे। भारत ने 2023 के एशियाड में पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए गोल्ड मेडल जीता था। पुरुषों का फाइनल बारिश की वजह से रद्द हो गया था। अफगानिस्तान के मुकाबले भारत की बेहतर रैंकिंग के कारण गोल्ड मेडल मिला। महिलाओं के इवेंट में भारत ने फाइनल में श्रीलंका को 19 रन से हराया था।

कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के दूसरे दिन का शेड्यूल

कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत ने लॉन बॉल्स में जीत के साथ शुरुआत की। अब 24 जुलाई को लवलीना बोरगोहेन समेत कई भारतीय खिलाड़ी एक्शन में होंगे। देखें DAY 2 का पूरा शेड्यूल और मैच टाइमिंग। पूरी खबर पढ़ें।