जापान की मेजबानी में सितंबर में होने वाले एशियन गेम्स के लिए क्रिकेट का शेड्यूल जारी हो गया है। पुरुषों में 10 टीमें हिस्सा लेंगी। बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका की को नॉकआउट में डायरेक्ट एंट्री मिल गई है। अफगानिस्तान, हांगकांग, जापान, मलेशिया, नेपाल और ओमान का पहले राउंड में मुकाबला होगा। महिलाओं में आठ टीमें होंगी।
महिलाओं का टूर्नामेंट क्वार्टर-फाइनल मुकाबलों से शुरू होगा। भारत बनाम जापान, बांग्लादेश बनाम चीन, श्रीलंका बनाम मलेशिया और पाकिस्तान बनाम थाईलैंड मुकाबले होंगे। मैच 17 से 22 सितंबर तक होंगे। पुरुषों में 24 सितंबर से 1 अक्टूबर तक शुरुआती राउंड में ग्रुप ए में अफगानिस्तान, जापान और नेपाल और ग्रुप बी में हांगकांग, मलेशिया और ओमान होंगे। हर ग्रुप से टॉप दो टीमें नॉकआउट में जाएंगी और डायरेक्ट क्वालिफायर से भिड़ेंगी।
भारत ने 2023 के एशियाड में दोनों में जीते थे गोल्ड
सभी मैच जापान के नागोया में टी20 फॉर्मेट में खेले जाएंगे। भारत ने 2023 के एशियाड में पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए गोल्ड मेडल जीता था। पुरुषों का फाइनल बारिश की वजह से रद्द हो गया था। अफगानिस्तान के मुकाबले भारत की बेहतर रैंकिंग के कारण गोल्ड मेडल मिला। महिलाओं के इवेंट में भारत ने फाइनल में श्रीलंका को 19 रन से हराया था।
कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के दूसरे दिन का शेड्यूल
कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत ने लॉन बॉल्स में जीत के साथ शुरुआत की। अब 24 जुलाई को लवलीना बोरगोहेन समेत कई भारतीय खिलाड़ी एक्शन में होंगे। देखें DAY 2 का पूरा शेड्यूल और मैच टाइमिंग। पूरी खबर पढ़ें।