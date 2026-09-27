नेशनल रिकॉर्ड होल्डर सर्वेश अनिल कुशारे एशियन गेम्स में मेडल जीतने वाले तीसरे भारतीय जंपर बन गए। इससे इस स्पर्धा में पदक का 56 साल का इंतजार खत्म हुआ। पारुल चौधरी ने महिलाओं की 3000मीटर स्टीपलचेज रेस में नेशनल रिकॉर्ड तोड़ते हुए ब्रॉन्ज मेडल जीता।

महाराष्ट्र के 31 साल के कुशारे ने आइची नागोया में 2026 एडिशन में 2.25मीटर की बेस्ट जंप के साथ सिल्वर मेडल जीता। सर्वेश स्पर्धा में काफी समय तक शीर्ष पर रहे, लेकिन 2.25 मीटर की ऊंचाई को पहली कोशिश में पार नहीं कर पाने के बाद दूसरे स्थान पर खिसक गए।

भारत का चौथा मेडल

चीनी ताइपे के चाओ शुआन फू ने यह ऊंचाई अपनी पहली कोशिश में पार कर ली। हालांकि, कुशारे ने दूसरी कोशिश में 2.25 मीटर की ऊंचाई पार कर ली। यह इस इवेंट में भारत का चौथा मेडल है और पिछला मेडल 1970 में आया था जब भीम सिंह ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। इससे पहले भारत ने दो गोल्ड मेडल जीते थे, जिसमें 1966 एडिशन में भीम ने और 1954 एडिशन में अजीत सिंह भल्ला ने गोल्ड मेडल जीता था।

सर्वेश का शानदार प्रदर्शन

सर्वेश ने इस साल की शुरुआत में इंटर-स्टेट नेशनल चैंपियनशिप में 2.31मीटर का नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया था। उनके लिए डेब्यू सीजन शानदार रहा है। उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर मेडल जीता, नेशनल रिकॉर्ड तोड़ा और मोनाको में डायमंड लीग में तीसरे स्थान पर रहकर अपना डेब्यू किया।

पारुल चौधरी ने ब्रॉन्ज जीता

पारुल चौधरी ने महिलाओं की 3000मीटर स्टीपलचेज रेस में 9:08.67 सेकेंड का समय निकाला। वह बहरीन की विनफ्रेड यावी से पीछे रहीं, जिन्होंने 9:04.36 का समय लेकर एशियन गेम्स में रिकॉर्ड बनाया। कजाकिस्तान की नोरा जेरुटो ने 9:06.82 का समय निकाला।

पारुल ने नेशनल रिकॉर्ड तोड़ा

पारुल ने अपना पिछला नेशनल रिकॉर्ड 9:12.46 सेकंड में तोड़ा और एशियन गेम्स में इस इवेंट में अपना दूसरा मेडल जीता। उन्होंने 2023 एडिशन में सिल्वर मेडल जीता था। वह अगली बार महिलाओं की 5000 मीटर रेस में हिस्सा लेंगी, जहां उनके पास मेडल जीतने का एक और मौका है। इस इवेंट में एक और भारतीय अंकिता ध्यानी ने भी अपना पर्सनल बेस्ट 9:19.24 सेकंड में पूरा किया और इवेंट में चौथे स्थान पर रहीं। यह भारत का 12वां एथलेटिक्स मेडल है, जिसमें पांच सिल्वर और सात ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं।