एशियन गेम्स 2026 के 10वें दिन पुरुष क्रिकेट प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल राउंड की शुरुआत बारिश के कारण फीकी पड़ गई। साहिबजादा फरहान की कप्तानी वाली पाकिस्तान क्रिकेट टीम बिना खेले ही सेमीफाइनल में पहुंच गई। पाकिस्तान का सामना हॉन्गकॉन्ग से होना था, लेकिन निशिन में बारिश के मौसम के कारण यह मुकाबला नहीं हो पाया।

पाकिस्तान की टीम उच्च आईसीसी टी20 इंटरनेशनल रैंकिंग के कारण सीधे सेमीफाइनल में पहुंच गई। वहीं हॉन्गकॉन्ग को इस टूर्नामेंट से बाहर होना पड़ा। आपको बता दें कि क्वार्टर फाइनल मुकाबले में टॉस भी नहीं हो सका। इसी मैदान पर सुबह 10 बजे (भारतीय समयानुसार) भारत और अफगानिस्तान का क्वार्टर फाइनल मैच होना है।

अफगानिस्तान की बढ़ी चिंता

अगर बारिश की वजह से भारत और अफगानिस्तान का मैच नहीं हो पाता है तो नियमों के अनुसार भारत अपनी बेहतर आईसीसी रैंकिंग की वजह से सीधे सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लेगा। फिलहाल भारत दुनिया की शीर्ष और अफगानिस्तान 10वें नंबर की टीम है। (पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें)

सेमीफाइनल में किससे होगा पाकिस्तान का सामना?

सेमीफाइनल में क्वार्टर फाइनल 1 की विजेता का सामना क्वार्टर फाइनल 4 की विजेता टीम से होना है। पहले क्वार्टर फाइनल में मुकाबला नहीं शुरू हो सका और पाकिस्तान को रैंकिंग के आधार पर सेमीफाइनल में एंट्री मिली। चौथे सेमीफाइनल में बांग्लादेश का सामना मलेशिया से 29 सितंबर मंगलवार को होगा। इस मैच की विजेता टीम से पाकिस्तान का सेमीफाइनल में 1 अक्टूबर 2026 को सामना होगा। वहीं भारत (अगर सेमीफाइनल में पहुंचा) का मुकाबला 1 अक्टूबर को ही श्रीलंका-नेपाल क्वार्टर फाइनल की विजेता टीम से होगा।

आपको बता दें कि एशियन गेम्स 2026 की पुरुष क्रिकेट प्रतियोगिता में कुल 10 टीमों ने हिस्सा लिया था। अफगानिस्तान, नेपाल, ओमान, मलेशिया, हॉन्गकॉन्ग, जापान ने पहले राउंड में खेला था। जबकि भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश को सीधे क्वार्टर फाइनल में एंट्री मिली थी। पहले राउंड के बाद अफगानिस्तान, नेपाल, हॉन्गकॉन्ग और मलेशिया ने क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई।

एशियन गेम्स 2026 पुरुष क्रिकेट प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, फाइनल का शेड्यूल

तारीख समय (IST) मैच 28 सितंबर 5:30 AM क्वार्टर फाइनल 1 (पाकिस्तान vs Group B की नंबर 2 टीम) 28 सितंबर 10:00 AM

क्वार्टर फाइनल 2 (भारत vs Group A की नंबर 2 टीम) 29 सितंबर 5:30 AM क्वार्टर फाइनल 3 (श्रीलंका vs विजेता Group A) 29 सितंबर 10:30 AM क्वार्टर फाइनल 4 (बांग्लादेश vs विजेता Group B) 1 अक्टूबर 5:30 AM सेमीफाइनल 1 (क्वार्टर फाइनल 1 विजेता vs क्वार्टर फाइनल 4 विजेता) 1 अक्टूबर 10:00 AM

सेमीफाइनल 2 (क्वार्टर फाइनल 2 विजेता vs क्वार्टर फाइनल 3 विजेता) 3 अक्टूबर 5:30 AM ब्रॉन्ज मेडल मैच 3 अक्टूबर 10:00 AM फाइनल

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