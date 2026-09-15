नेपाल ने एशियन गेम्स 2026 के लिए मंगलवार (15 सितंबर) को स्क्वाड का ऐलान कर दिया। 15 खिलाड़ियों में कुशल मल्ला शामिल हैं। यह पहली बार होगा जब दीपेंद्र सिंह ऐरी फुल मेंबर वाले मल्टी-टीम टूर्नामेंट में नेपाल की अगुआई करेंगे। फरवरी में टी20 वर्ल्ड कप के बाद वह रोहित पौडेल की जगह नेपाल के टी20 कप्तान बने थे। मई-जून में एशियन गेम्स क्वालिफायर में भी कप्तानी की थी।

मल्ला इस साल की शुरुआत में टी20 वर्ल्ड कप में नहीं खेल पाए थे, लेकिन अप्रैल में वापसी के बाद से उन्होंने 130 रन बनाए हैं। इसमें चीन के खिलाफ नाबाद 85 रन भी शामिल हैं। वह नेपाल के उन पांच बल्लेबाजों में से एक हैं, जिन्होंने टी20 इंटरनेशनल में 1000 से ज्याजा रन बनाए हैं। वापसी के बाद से उन्होंने अपनी लेफ्ट आर्म स्पिन से छह विकेट भी लिए हैं।

🇳🇵 Next stop: Asian Games! ⚡



Here’s the squad ready to carry the #Rhinos roar to Japan. 🇯🇵#NepalCricket pic.twitter.com/hqS9wLpRlv — CAN (@CricketNep) September 15, 2026

बसीर अहमद बाहर

ऑलराउंडर बसीर अहमद को नेपाल की टीम से बाहर कर दिया गया है। वह टी20 वर्ल्ड कप और संयुक्त अरब अमीरात के खिलाफ सीरीज में टीम का हिस्सा थे। टीम में वनडे कप्तान संदीप लामिछाने, कुशल भुर्तेल, आसिफ शेख, करण केसी और सोमपाल कामी जैसे अनुभवी खिलाड़ी भी शामिल हैं। गुलसन झा और ऐरी ऑलराउंडर होंगे। ऑफ स्पिनर शेर मल्ला का भी चयन हुआ है, जिन्होंने टी20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के खिलाफ डेब्यू किया था। उन्होंने अब तक चार मैचों में आठ विकेट लिए हैं।

नेपाल का मुकाबला

नेपाल के स्पिन विभाग में लामिछाने और शेर के अलावा ललित राजबंशी भी होंगे, जबकि करण,कामी और नंदन यादव पेस अटैक का मुख्य हिस्सा होंगे। एशियन गेम्स का पुरुषों का इवेंट 24 सितंबर को जापान के निशिन में शुरू होगा, जिसका फाइनल 3 अक्टूबर को खेला जाएगा। नेपाल का मुकाबला 25 और 26 सितंबर को क्रमशः अफगानिस्तान और जापान से होगा।

नेपाल का स्क्वाड

दीपेंद्र सिंह ऐरी (कप्तान), कुशाल भुर्तेल, आसिफ शेख, रोहित पौडेल, आरिफ शेख, कुशाल मल्ला, संदीप जोरा, लोकेश बाम, संदीप लामिछाने, गुलसन झा, करण केसी, सोमपाल कामी, नंदन यादव, ललित राजबंशी, शेर मल्ला।

रोहित-अभिषेक के क्लब में शामिल संजू

अफगानिस्तान के खिलाफ पहले टी20 में सस्ते में आउट होने के बाद संजू सैमसन पर दूसरे मैच में अच्छे प्रदर्शन का दबाव था क्योंकि डगआउट में वैभव सूर्यवंशी जैसा खिलाड़ी बैठा है। इस बीच दूसरे टी20 में अभिषेक ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की तो संजू ने थोड़ा वक्त लिया। फिर आत्मविश्वास हासिल करने के बाद अफगानिस्तानी गेंदबाजों की खबर ली। पूरी खबर पढ़ें।