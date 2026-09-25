एशियन गेम्स 2026 में पुरुष क्रिकेट प्रतियोगिता 24 सितंबर गुरुवार से शुरू हो चुकी है। पहले मुकाबले में अफगानिस्तान ने जापान और मलेशिया ने हॉन्गकॉन्ग को हराया था। उसके बाद दूसरे दिन शुक्रवार को नेपाल ने अफगानिस्तान को हराते हुए इस टूर्नामेंट का रोमांच बढ़ाया है। वहीं हॉन्गकॉन्ग ने भी ओमान को हराते हुए अपना खाता खोला।

नेपाल ने टूर्नामेंट के पहले राउंड के चौथे मुकाबले में अफगानिस्तान को 5 विकेट से हराया। इस मुकाबले में पहले खेलते हुए अफगानिस्तान की टीम 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 102 रन ही बना पाई। जवाब में नेपाल ने 17.2 ओवर में 5 विकेट खोकर 103 रन बनाए और 5 विकेट से जीत दर्ज की। नेपाल की इस जीत के बाद पहले राउंड में रोमांच बढ़ता नजर आ रहा है।

नेपाल के लिए इस मैच में कुशल भुर्तेल ने 4 और ललित राजबंशी ने 3 विकेट झटके। वहीं बल्लेबाजी में अफगानिस्तान के लिए फैसल शिनोजादा और नजीबुल्लाह जादरान ने 30-30 रन बनाए। जवाब में नेपाल की तरफ से 103 रन के छोटे लक्ष्य का पीछा करते हुए सुंदीप जोरा 3 और रोहित पौडेल ने नाबाद 33 रन बनाए।

हॉन्गकॉन्ग ने खोला खाता

हॉन्गकॉन्ग को पहले मैच में मलेशिया के खिलाफ 8 विकेट से हार झेलनी पड़ी थी। अब दूसरे मैच में ओमान को 41 रन से हराते हुए उसने क्वार्टर फाइनल की दावेदारी मजबूत कर ली है। इस मैच में पहले खेलते हुए हॉन्गकॉन्ग ने 20 ओवर में 121 रन बनाए और 122 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए ओमान की टीम सिर्फ 80 रन ही बना पाई। आयुष शुक्ला ने हॉन्गकॉन्ग के लिए 3 विकेट झटके।

पहले राउंड के चार मुकाबले हो चुके हैं और ग्रुप ए में दो मैच खेलकर 1-1 मैच जीतने व हारने के बाद अफगानिस्तान 2 अंक लेकर टॉप पर है। जबकि नेपाल ने अपना पहला मैच ही जीता और ग्रुप ए में दूसरे स्थान पर है। वहीं ग्रुप बी में मलेशिया की टीम टॉप पर है, जबकि ओमान को हराने के बाद हॉन्गकॉन्ग नंबर 2 पर आ गई है।

भारत-अफगानिस्तान का हो सकता क्वार्टर फाइनल मैच

आपको बता दें कि पहले राउंड के बाद दोनों ग्रुप की टॉप 2 टीमें क्वार्टर फाइनल में जगह बनाएंगी। भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश पहले से क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुकी हैं। इन चार टीमों के तय होने के बाद क्वार्टर फाइनल का पूरा शेड्यूल तैयार हो जाएगा। फिलहाल पाकिस्तान और भारत को अपना-अपना क्वार्टर फाइनल मैच 28 सितंबर को खेलना हैं।

भारत का सामना क्वार्टर फाइनल में ग्रुप ए में दूसरे नंबर पर रहने वाली टीम से होगा। यानी अगर नेपाल ने जापान को हरा दिया तो अफगानिस्तान और भारत के बीच 28 सितंबर को क्वार्टर फाइनल मैच होगा।

एशियन गेम्स 2026 पुरुष क्रिकेट के पहले राउंड की अंकतालिका

ग्रुप ए

रैंक टीम मैच जीत हार बेनतीजा अंक नेट रन रेट 1 अफगानिस्तान 2 1 1 0 2 +0.846 2 नेपाल 1 1 0 0 2 +0.842 3 जापान 1 0 1 0 0 -2.400

ग्रुप बी

स्थान टीम मैच जीत हार बेनतीजा अंक नेट रन रेट 1 मलेशिया 1 1 0 0 2

+2.950 2 हॉन्गकॉन्ग 2 1 1 0 2

-0.075 3 ओमान 1 0 1 0 0

-2.050

Nepal begin their Asian Games campaign with a stunning victory over Afghanistan 🤩



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24 सितंबर से 3 अक्टूबर 2026 तक पुरुष क्रिकेट टूर्नामेंट, देखें पूरा शेड्यूल

पुरुष क्रिकेट टूर्नामेंट में 10 टीमें भाग ले रही हैं। मेंस टूर्नामेंट में पहले राउंड में छह टीमें हिस्सा लेंगी जिन्हें दो ग्रुप में बांटा गया है। दोनों ग्रुप की टॉप 2 टीमें क्वार्टरफाइनल में पहले से मौजूद भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश के साथ खेलेंगी। भारतीय मेंस टीम का अपना पहला यानी क्वार्टरफाइनल मैच 28 सितंबर को ग्रुप ए की दूसरे नंबर की टीम यानी अफगानिस्तान, नेपाल या जापान से भिड़ेगी। (क्लिक करें और देखें एशियन गेम्स में क्रिकेट का पूरा शेड्यूल)