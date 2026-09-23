एशियन गेम्स 2026 में पुरुष क्रिकेट प्रतियोगिता का आगाज 24 सितंबर से होने जा रहा है। इसमें कुल 10 टीमें हिस्सा ले रही हैं। पहले राउंड में अफगानिस्तान, जापान, हॉन्गकॉन्ग, मलेशिया, ओमान और नेपाल की टीमें शामिल हैं। ग्रुप ए में जापान, अफगानिस्तान और नेपाल शामिल हैं। वहीं ग्रुप बी में हॉन्गकॉन्ग, मलेशिया और ओमान की टीमें हैं। दोनों ग्रुप से टॉप 2 टीमें क्वार्टर फाइनल में एंट्री करेंगी।

भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश को रैंकिंग के आधार पर सीधे क्वार्टर फाइनल में एंट्री मिली है। क्वार्टर फाइनल यानी नॉक आउट मैचों का आगाज 28 सितंबर से होगा। फिर 1 अक्टूबर को दोनों सेमीफाइनल मैच खेले जाएंगी। 3 अक्टूबर को पुरुष क्रिकेट प्रतियोगिता के ब्रॉन्ज मेडल मैच और गोल्ड मेडल (फाइनल) मैच होंगे। इस टूर्नामेंट के सभी मैच निशिन के कोरोगी स्पोर्ट्स पार्क में खेले जाएंगे।

यहां देखें सभी 10 टीमें का स्क्वॉड

पाकिस्तान: साहिबजादा फरहान (कप्तान), अब्दुल समद (उप-कप्तान), अबरार अहमद, अहमद दानियाल, आकिफ जावेद, अली रजा, अराफात मिन्हास, हैदर अली, हसन नवाज, माज सदाकत, मोहम्मद वसीम जूनियर, साद मसूद, सईम अयूब, सुफियान मोकिम, उस्मान खान (विकेटकीपर)।

श्रीलंका: सहान अराचिगे (कप्तान), लसिथ क्रूसपुले, निरोशन डिकवेला (विकेटकीपर), सिनेथ जयवर्धने, नुवानिदु फर्नांडो, सोहन डी लिवरा, एशेन बंडारा, चमिका करुणारत्ने, थारिन्दु रत्नायके, वनुजा सहन, विजयकांत वियास्कंथ, दुशान हेमंथा, नुवान तुषारा, बिनुरा फर्नांडो, गरुका संकेथ।

बांग्लादेश: लिटन दास (कप्तान), तंजिद हसन, परवेज हुसैन इमोन, मोहम्मद सैफ हसन, नजमुल हुसैन शांतो, तौहीद ह्रदोय, मुसद्द हुसैन सैकात, यासिल अली चौधरी, रिशाद हुसैन, शेक मेहदी हसन, नसुम अहमद, शैफ उद्दी, शोरिफुल इस्लाम, मुस्तफिजुर रहमान, हसन महमूद।

अफगानिस्तान: दारविश रसूली (कप्तान), मोहम्मद इशाक (विकेटकीपर), मोहम्मद अकरम, हसन ईसाखिल, खालिद तानीवाल, इमरान मीर, फैसल खान शिनोजादा, नजीबुल्लाह जादरान, फरमानुल्लाह सफी, इस्मत आलम, करीम जनत, नांग्याल खरोती, अरब गुल मोमंद, फरीदून दाऊदजई, अब्दुल्ला अहमदजई

नेपाल: दीपेंद्र सिंह ऐरी (कप्तान), कुशाल भुर्तेल, आसिफ शेख, रोहित पौडेल, आरिफ शेख, कुशाल मल्ला, संदीप जोरा, लोकेश बाम, संदीप लामिछाने, गुलसन झा, करण केसी, सोमपाल कामी, नंदन यादव, ललित राजबंशी, शेर मल्ला।

जापान: केंडल फ्लेमिंग (कप्तान), चार्ल्स हिंज, बेंजामिन इटो, वतरू मियाउची, रेओ साकुरानो, अलेक्जेंडर शिराई, शोमा स्लेटर, डेक्लान सुजुकी, इब्राहिम ताकाहाशी, मकोतो तानियामा, लाचलान लेक, कोहेई कुबोटा, त्सुयोशी तकादा, जेक कुसुडा, एलेस्टर फ्लेमिंग।

हॉन्गकॉन्ग: बाबर हयात, अनस खान, शिव माथुर, हफीज खान, निजाकत खान, यासिम मुर्तजा (कप्तान), रजब हुसैन, नसरुल्ला राणा, शाहिद वासिफ, अंशूमान रथ, आयुष शुक्ला, एहसान खान, हसन खान मोहम्मद, मोहम्मद गजनफर, मोहम्मद वहीद।

मलेशिया: मोहम्मद आमिर अजीम, शर्विन मुनियांडी, असलम खान मलिक, रहीम खान, सैयद अजीज मुबारक, मुहम्मद शहादत, मोहम्मद अकरम, आमिर खान मलिक, मोहम्मद हाजिक ऐमन, ऐनूल हाफिज्स, वीरनदीप सिंह, पवनदीप सिंह, विजय उन्नी, अज़री अजहर, मोहम्मद वफीक।

ओमान: सुफयान महमूद (कप्तान), वाहिद अल बालुशी, जुबैर अल बालुशी, इस्सा अल बालुशी, नवीद अल बालुशी, फरिस अल बालुशी, मोहम्मद उस्मान, मुजफ्फर शिरालकर (विकेटकीपर), मोहम्मद अल बालुशी, शोएब अल बालुशी, वसीम अल बालुशी, कैस अल बालुशी, अब्दुल जलील, अहमद अल जदजाली, समीर ओथमान।

24 सितंबर से 3 अक्टूबर 2026 तक पुरुष क्रिकेट टूर्नामेंट

पुरुष क्रिकेट टूर्नामेंट में 10 टीमें भाग ले रही हैं। मेंस टूर्नामेंट में पहले राउंड में छह टीमें हिस्सा लेंगी जिन्हें दो ग्रुप में बांटा गया है। दोनों ग्रुप की टॉप 2 टीमें क्वार्टरफाइनल में पहले से मौजूद भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश के साथ खेलेंगी। भारतीय मेंस टीम का अपना पहला यानी क्वार्टरफाइनल मैच 28 सितंबर को ग्रुप ए की दूसरे नंबर की टीम यानी अफगानिस्तान, नेपाल या जापान से भिड़ेगी। (क्लिक करें और देखें एशियन गेम्स में क्रिकेट का पूरा शेड्यूल)