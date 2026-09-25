एशियन गेम्स 2026 में भारत के पदकों की संख्या 20 पार हो गई है। एथलेटिक्स में भारत को 20वें एशियाई खेलों में तीसरा मेडल मिला है। गुरुवार को 10 हजार मीटर रेस में सीमा कुमारी के ब्रॉन्ज और 4×400 मीटर रिले में भारतीय टीम को सिल्वर मिलने के बाद, गोला फेंक में मनप्रीत कौर ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। ट्रैक एंड फील्ड में भारत के पदकों का सिलसिला अब शुरू हो चुका है।
मनप्रीत कौर ने पहले और दूसरे राउंड में क्रमश: 16.80 मीटर और 17.17 मीटर की दूसरी के साथ खुद को ब्रॉन्ज मेडल पोजिशन में पहुंचा लिया था। अंत में उन्होंने अपनी पोजिशन को बरकरार रखते हुए भारत को इन खेलों का 11वां ब्रॉन्ज मेडल दिलाया। इसी के साथ भारत के कुल पदकों की संख्या 21 हो गई।
टेबल टेनिस में ब्रॉन्ज से करना पड़ा संतोष
टेबल टेनिस के मिक्स्ड डबल्स इवेंट के सेमीफाइनल में भारतीय जोड़ी दिया चिताले और मानुष शाह को चीन के वांग चुकिन और सुन यिंगशा ने 8-11, 5-11, 8-11 और 2-11 से 28 मिनट में हरा दिया। इसी के साथ भारत को टेबल टेनिस की इस प्रतियोगिता में ब्रॉन्ज से ही संतोष करना पड़ा। एशियाई खेल 2026 में भारत का यह 20वां मेडल है। वहीं एशियन गेम्स के इतिहास में टेबल टेनिस में भारत का यह चौथा पदक है।
गुरिंदरवीर और अनिमेष कुजुर ने किया निराश
गुरिंदरवीर सिंह ने निश्चित ही इस सीजन अपने प्रदर्शन से सुर्खियां बटोरीं और मिल्खा सिंह का नेशनल रिकॉर्ड भी तोड़ा। अब एशियन गेम्स 2026 के सेमीफाइनल में वह पांचवें स्थान पर रहे और उन्होंने 10.32 सेकंड में रेस पूरी की। वहीं अनिमेष कुजुर 10.38 सेकंड के समय के साथ सातवें स्थान पर रहे। इसी के साथ दोनों प्रतियोगिता से बाहर हुए और भारत की पदक की उम्मीद टूट गई।
भारत के पदकों की संख्या 20 पार
भारत ने अब तक कुल 21 मेडल जीते हैं। इसमें 2 गोल्ड, 8 सिल्वर और 11 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। शूटिंग में सबसे ज्यादा 10 मेडल अब तक भारत ने जीते हैं। वहीं मेडल टैली में भारत (खबर लिखे जाने तक) 12वें स्थान पर है। चीन अब भी तालिका में सबसे ऊपर है और 93 गोल्ड समेत 148 मेडल जीत चुका है।
7वें दिन भारत के नाम अब तक 1 गोल्ड समेत 4 पदक
भारत के लिए अब तक 7वां दिन अच्छा रहा है। भारत को दूसरा गोल्ड मेडल और शूटिंग से पहला स्वर्ण पदक मिला। सुरुचि सिंह फोगाट और कमलजीत की भारतीय जोड़ी ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम फाइनल में 484.6 के स्कोर के साथ गोल्ड मेडल जीता। वहीं नीरज कुमार, ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर और रुद्राक्ष पाटिल की भारतीय तिकड़ी ने पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन टीम इवेंट (शूटिंग) में सिल्वर मेडल जीता।
Asian Games 2026: नेपाल ने अफगानिस्तान को हराया, क्वार्टर फाइनल में भारत से भिड़ सकते अफगान; देखें अंकतालिका
एशियन गेम्स 2026 के पहले राउंड के चार मुकाबले हो चुके हैं। दूसरे दिन नेपाल ने अफगानिस्तान को हराते हुए ग्रुप ए का रोमांच बढ़ा दिया है। अब अगर नेपाल ने जापान को हराया तो भारत-अफगानिस्तान का क्वार्टर फाइनल मैच हो सकता है। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर