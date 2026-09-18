Asian Games 2026 Japan LIVE Streaming Online In India: एशियन गेम्स 2026 में भारत की तरफ से आधिकारिक रूप से 496 एथलीट्स का दल जापान भेजने की जानकारी मिली। भारत की तरफ से कुल 36 खेलों में हिस्सा लिया जाएगा। महिला क्रिकेट प्रतियोगिता का आगाज हो चुका है। 19 सितंबर को 20वें एशियाई खेलों की ओपनिंग सेरेमी आइची-नगोया में होगी।

अब सवाल है कि आखिर एशियाई खेलों का लाइव प्रसारण और लाइव मुकाबले आप कहां देख पाएंगे। क्रिकेट से लेकर हॉकी, बैडमिंटन, वेटलिफ्टिंग, मुक्केबाजी, शूटिंग और कुश्ती में एक से बढ़कर एक भारतीय स्टार उतरने वाले हैं। ऐसे में फैंस निश्चित ही अपने पसंदीदा खिलाड़ियों को देखने के लिए उत्सुक होंगे।

जानते हैं एशियन गेम्स 2026 की लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स:-

एशियन गेम्स 2026 का आयोजन कहां हो रहा है?

एशियन गेम्स 2026 का आयोजन जापान के शहर आइची-नगोया में हो रहा है।

एशियन गेम्स 2026 आयोजन कब से कब तक होगा?

एशियन गेम्स 2026 का आयोजन आधिकारिक तौर पर 19 सितंबर से 4 अक्टूबर तक होगा।

एशियन गेम्स 2026 में कितने मेडल इवेंट होंगे?

एशियन गेम्स 2026 में कुल 469 मेडल इवेंट होंगे यानी 469 पदक दांव पर होने वाले हैं।

एशियन गेम्स 2026 के लाइव मुकाबले कहां देख सकते हैं?

एशियन गेम्स 2026 के लाइव मकुाबलों के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के पास हैं। यानी Sony Sports 1 से Sony Sports 5 तक सभी चैनलों पर एशियाई खेलों का लाइव प्रसारण आप देख सकते हैं।

एशियन गेम्स 2026 के मुकाबले भारत में यहां भी देख सकते फैंस?

भारत में फैंस एशियन गेम्स 2026 के लाइव मुकाबले डीडी स्पोर्ट्स पर डीडी प्री डिश के जरिए भी देख सकते हैं।

एशियन गेम्स 2026 के मुकाबलों की कहां देख पाएंगे लाइव स्ट्रीमिंग?

एशियन गेम्स 2026 के मुकाबलों की लाइव स्ट्रीमिंग Sony LIV App और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी।

एशियन गेम्स 2026: भारतीय दल के सभी 496 खिलाड़ियों की सूची, देखें क्रिकेट, हॉकी, कुश्ती, मुक्केबाजी समेत पूरा स्क्वाड

एशियन गेम्स 2026 के लिए भारतीय दल के खिलाड़ी 36 खेलों में हिस्सा लेंगे। इसके लिए 496 खिलाड़ियों का दल जापान जाने के लिए अप्रूव हुआ है। क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन समेत सभी खेलों का भारतीय स्क्वाड इस खबर में दिया गया है। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर





