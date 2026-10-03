सत्रह वर्ष की कुमकुम मोहोद ने दबाव में संयम के साथ खेलते हुए एशियाई खेलों की महिला व्यक्तिगत रिकर्व तीरंदाजी स्पर्धा में कोरिया की ओ येजिन को शूटआउट में हराकर स्वर्ण पदक जीता। कुमकुम एशियाई खेलों की व्यक्तिगत रिकर्व स्पर्धा में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला तीरंदाज बन गई। स्कोर 5 . 5 से बराबर रहने के बाद कुमकुम ने शूटआउट में 10 स्कोर किया जबकि येजिन आठ ही स्कोर कर सकी । इससे पहले चीन की जिंगयी झू को हराकर फाइनल में पहुंचने के साथ कुमकुम ने लॉस एंजिलिस ओलंपिक 2028 के दो कोटा स्थानों में से एक हासिल कर लिया । यह कोटा देश को मिलता है । कुमकुम ने झू को 28-27, 30-30, 29-29, 29-28 से हराया और महिला व्यक्तिगत स्पर्धा में पदक पक्का करने वाली पहली भारतीय रिकर्व तीरंदाज बन गई । कुमकुम ने पहला सेट 9, 10 और 9 के स्कोर से जीता । दूसरे सेट में दोनों तीरंदाजों ने तीनों निशाने इनर 10 में लगाये । तीसरा सेट भी बराबरी पर रहा । आखिरी सेट में कुमकुम ने 29 . 28 से जीत दर्ज की । इससे पहले उन्होंने विश्व चैम्पियन कांग चाएयंग को क्वार्टर फाइनल में 6 . 4 से हराया था । कुमकुम ने महिला रिकर्व टीम का स्वर्ण भी अंकिता भकत और कीर्ति शर्मा के साथ जीता था । इसके बाद धीरज बोम्मदेवरा के साथ मिश्रित जोड़ी का रजत जीता ।
Asian Games: कुमकुम मोहोद स्वर्ण झटक रचा इतिहास, ओलंपिक कोटा भी किया हासिल
एशियाई खेलों में अपना पदक अभियान जारी रखते हुए 17 वर्ष की कुमकुम मोहोद ने फाइनल में दक्षिण कोरिया की ओह येजिन को हराकर स्वर्ण पदक झटक लिया।
Written by Tanisk Tomar
नई दिल्लीUpdated:
Jansatta.com पर पढ़े ताज़ा खेल समाचार (Khel News), लेटेस्ट हिंदी समाचार (Hindi News), बॉलीवुड, खेल, क्रिकेट, राजनीति, धर्म और शिक्षा से जुड़ी हर ख़बर। समय पर अपडेट और हिंदी ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए जनसत्ता की हिंदी समाचार ऐप डाउनलोड करके अपने समाचार अनुभव को बेहतर बनाएं ।First published on: 03-10-2026 at 07:45 IST