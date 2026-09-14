कुश्ती के अखाड़े में चार दशक का सफर, फ्रीस्टाइल से ग्रीको-रोमन तक का अनुभव और 250 से ज्यादा पहलवानों को तैयार करने की जिम्मेदारी। कुलदीप सिंह के लिए कुश्ती सिर्फ मुकाबला जीतने का खेल नहीं, बल्कि लगातार सीखने और दूसरों को बेहतर बनाने का हुनर है। कभी खुद पहलवान रहे कुलदीप सिंह ने खेल छोड़ने के बाद कोचिंग को अपना मिशन बनाया और अब उनके तैयार किये तीन पहलवान आइची-नागोया में होने वाले एशियन गेम्स 2026 में भारत का प्रतिनिधित्व करने उतरेंगे। उनके लिए यह सिर्फ शिष्यों की उपलब्धि नहीं, बल्कि चार दशक की मेहनत और सीख का भी इम्तिहान है।

हरियाणा के सोनीपत में रायपुर अखाड़े में बिछे दो मैट पर चार ग्रीको-रोमन पहलवान मुकाबला कर रहे हैं और कुलदीप सिंह घूम-घूमकर कोचों को निर्देश दे रहे हैं। एशियाई खेलों के लिए पदक के दावेदारों में से एक सुजीत कलकल को कुलदीप की देखरेख में ही तैयार किया गया था। उनके दो और छात्र अमन (77 किग्रा) और नितेश सिवाच (97 किग्रा) नागोया में भारत की ग्रीको-रोमन टीम का हिस्सा होंगे।

1982 में फ्रीस्टाइल पहलवान के तौर पर शुरुआत

कुलदीप सिंह ने बताया, ‘‘कोचिंग मेरे लिए स्वाभाविक रूप से आई। मैं स्कूल के दिनों से ही कुश्ती कर रहा हूं, इसलिए मुझे इससे बेहतर कुछ नहीं आता। मुझे नहीं लगता कि पहलवानों को तैयार करने से बेहतर मैं कुछ और कर सकता था।’’ कुलदीप सिंह ने 1982 में फ्रीस्टाइल पहलवान के तौर पर शुरुआत की। उन्होंने इस कैटेगरी में राष्ट्रीय स्तर पर कई पदक जीते फिर 28 साल की उम्र के बाद ग्रीको-रोमन में चले गए।

कुलदीप सिंह ने बताया, ‘‘जब मैंने फ्रीस्टाइल छोड़ दिया तो सोचा कि क्यों न ग्रीको-रोमन आजमाया जाए। एक बार जब मैंने इसे शुरू किया तो मुझे इसमें बहुत मजा आया। हालांकि, एक समय ऐसा आता है जब आपको कोई फैसला लेना पड़ता है। मुझे अहसास हुआ कि मैं आगे नहीं खेल सकता, इसलिए मैंने मुकाबला करने के बाद सबसे अच्छा काम करने का फैसला किया और वह कोचिंग है।’’

250 से ज्यादा पहलवानों को देते हैं प्रशिक्षण

कुलदीप सिंह अब सेंटर में 250 से ज्यादा पहलवानों को ट्रेनिंग देते हैं। उनके कोचिंग रिकॉर्ड में भारत के इकलौते ग्रीको-रोमन वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडलिस्ट संदीप तुलसी यादव का नाम शामिल है। संदीप तुलसी ने 2013 में बुडापेस्ट में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। साथ ही कई फ्रीस्टाइल इंटरनेशनल पहलवान भी उनके साथ रहे हैं। जब सुनील कुमार ने 2023 एशियन गेम्स में ग्रीको-रोमन में ब्रॉन्ज़ मेडल जीता और इस कैटेगरी में 13 साल का इंतजार खत्म किया, तब कुलदीप सिंह उनके साथ मौजूद थे।

शिष्यों के लिए तैयार रखते हैं पूरा एनालिसिस

कुलदीप सिंह के शिष्य उन्हें एक ऐसे व्यक्ति के तौर पर बताते हैं जो चार दशक तक इस खेल से जुड़े रहने के बाद भी अपनी कला को लेकर हमेशा कुछ नया करने के लिए उत्सुक रहते हैं। इन एशियन गेम्स में हिस्सा लेने जा रहे कुलदीप के तीन पहलवानों में से एक नितेश सिवाच ने कहा, ‘‘कोच साहब किसी जिज्ञासु बच्चे की तरह हैं। वह हमेशा नई-नई तकनीकें खोजते रहते हैं या हमारी ट्रेनिंग के तरीके को बेहतर बनाने की कोशिश करते रहते हैं। जब भी मैं किसी नए प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ खेलता हूं तो वह मेरे लिए उसका पूरा एनालिसिस तैयार रखते हैं।’’

इसी बेचैनी की वजह से 2010 के दशक की शुरुआत में वह अकेले जापान गए थे। उनके पास बस एक सवाल था जिसका जवाब उन्हें अपने देश में नहीं मिल रहा था। कुलदीप सिंह कहते हैं, ‘‘मैंने यह सब खुद किया। यहां ज्यादा टेक्निकल जानकारी या लिटरेचर उपलब्ध नहीं था। मैं समझना चाहता था कि जापानी लोग ऐसा क्या खास कर रहे हैं। जब मैं वहां गया तो वहां के ट्रेनिंग प्रॉसेस और उनके रूटीन ने मुझे हैरान कर दिया। मैंने लौटकर उसे यहां लागू करने की कोशिश की। मैं हमेशा यह जानने की कोशिश करता हूं कि दुनिया में क्या हो रहा है, क्योंकि मेरे शिष्य का मुकाबला वहीं के लोगों से है।’’

कुलदीप की कोचिंग में ही संदीप ने रचा था इतिहास

कुलदीप सिंह जो कुछ भी सीखकर आए उसी का नतीजा था संदीप तुलसी यादव का ब्रॉन्ज मेडल। संदीप तुलसी आज भी ग्रीको-रोमन वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत के इकलौते मेडलिस्ट हैं। उनके बाद एशियाई चैंपियनशिप में और भी कई मेडलिस्ट आए, लेकिन कुलदीप सिंह का मानना ​​है कि इस खेल का स्तर उस हिसाब से नहीं बढ़ पाया है। कुलदीप सिंह ने बताया, ‘‘देश में फ्रीस्टाइल को हमेशा से ही ज्यादा अहमियत मिली है, जबकि ग्रीको-रोमन को बाद में सोचा गया। कई पहलवान करियर में काफी देर से ग्रीको-रोमन अपनाते हैं।’’

कुलदीप सिंह ने बताया कि देर से शुरुआत करना ही एक बड़ी कमी की जड़ है। कुलीदप सिंह ने कहा, ‘‘सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है टेक्निकल रेसलर्स की कमी। चूंकि रेसलर देर से शुरुआत करते हैं, इसलिए वे तकनीकी रूप से दक्ष नहीं बन पाते। ग्रीको-रोमन में स्कोरिंग एरिया कम होते हैं, इसलिए ज्यादा एक्सप्लोसिव पावर की जरूरत होती है।’’ कुलदीप सिंह के दो शिष्य नागोया में यह लड़ाई लड़ेंगे।

फ्रीस्टाइल के 65 किलोग्राम कैटेगरी में मौजूदा एशियन और U23 वर्ल्ड चैंपियन सुजीत ने पिता दयानंद कलकल के साथ-साथ कुलदीप की देखरेख में भी ट्रेनिंग की है। सुजीत कलकल ने कहा, ‘‘कोच साहब सोच-समझकर सिखाने वाले कोच हैं। मैं खुशकिस्मत हूं कि मेरे पिता और कुलदीप सर मेरे कोच हैं। मेरी स्टैमिना और ताकत बेहतर हुई। जब इसमें सुधार होने लगा तो मैंने सीनियर लेवल पर अच्छा प्रदर्शन करना शुरू कर दिया।’’

नितेश सिवाच का खत्म होगा चार साल का इंतजार

ग्रीको-रोमन के 97 किलोग्राम भार वर्ग में 2026 एशियन चैंपियनशिप के रजत पदक विजेता नितेश सिवाच को इस पल का चार साल से इंतजार था। नितेश सिवाच बताते हैं, ‘‘इस पूरे समय में कुलदीप सर मेरे साथ रहे हैं। मेरी वेट कैटेगरी में किसी ने भी एशियन गेम्स में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है, लेकिन कोच साहब ने हमारे नियमित अभ्यास के अलावा मुझे लगातार प्रोत्साहित किया है।’’

कुलदीप सिंह अपनी सीख को उनकी सीख से अलग नहीं मानते। कुलदीप कहते हैं, ‘‘अगर मुझे शिष्यों को प्रशिक्षत करना है तो मुझे खुद भी इस खेल का छात्र बनना होगा। यह खेल तेजी से बदल रहा है। कुश्ती में विश्व स्तर पर बहुत प्रतिस्पर्धा है। एक दशक पहले यह खेल जैसा था, उससे अब यह बहुत आगे निकल चुका है और अगर हम रोज कुछ नया नहीं सीखेंगे तो पीछे रह जाएंगे।’’

शिष्यों के जवाब देने के लिए करते हैं तैयारी

कुलदीप सिंह ने बताया, ‘‘मैं अपने शिष्यों के सभी सवालों का जवाब देने के लिए तैयार रहना चाहता हूं, क्योंकि वे भी अब स्मार्ट हो रहे हैं। अगर कोई कोच अपने स्टूडेंट्स को यह नहीं समझा सकता कि वे कोई चीज क्यों कर रहे हैं तो कोच होने का कोई मतलब नहीं है।’’ नागोया में 30 सितंबर से कुश्ती की प्रतिस्पार्धाएं शुरू होंगी।

भारतीय दल को एशियाई खेल 2026 से पहले बड़ा झटका लगा है। भारत के एथलेटिक्स दल से तीन स्टार खिलाड़ी बाहर हो गए हैं। इसमें सबसे बड़ा नाम पिछली बार की स्वर्ण पदक विजेता जैवलिन थ्रो एथलीट अन्नू रानी का भी है। (पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें)