जापान में एशियाई खेलों की आधिकारिक शुरुआत 19 सितंबर से होगी और 4 अक्टूबर 2026 तक 20वें एशियन गेम्स जारी रहेंगे। हालांकि, महिला क्रिकेट प्रतियोगिताएं 17 सितंबर से ही शुरू हो जाएंगे। आपको बता दें कि महिला क्रिकेट की प्रतियोगिता सीधे क्वार्टर फाइनल से शुरू होंगी और आठ टीमें इसमें प्रतिस्पर्धा करेंगी। जबकि पुरुष क्रिकेट प्रतियोगिता की शुरुआत 24 सितंबर से होगी।

एशियन गेम्स 2026 में महिला क्रिकेट में सभी 8 टीमें सीधे क्वार्टर फाइनल में खेलने उतरेंगी। भारतीय महिला टीम अपना पहला मैच 18 सितंबर को जापान के खिलाफ क्वार्टर फाइनल में खेलने उतरेगी। जबकि भारतीय पुरुष टीम भी सीधे क्वार्टर फाइनल में उतरेगी, लेकिन पुरुष प्रतियोगिता में क्वार्टर फाइनल से पहले भी 6 टीमों के बीच एक प्रिलिमिनरी राउंड होगा। भारतीय महिला टीम हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में ही एशिया कप 2026 जीतने के बाद अब यह टूर्नामेंट खेलने उतरेगी।

एशियन गेम्स 2026 के लिए भारतीय महिला टीम का शेड्यूल

18 सितंबर 2026: भारत बनाम जापान, (क्वार्टर फाइनल 4)

भारत बनाम जापान, (क्वार्टर फाइनल 4) 20 सितंबर 2026: सेमीफाइनल 2 (भारत/जापान vs बांग्लादेश/चीन), अगर भारत सेमीफाइनल में पहुंचा

सेमीफाइनल 2 (भारत/जापान vs बांग्लादेश/चीन), अगर भारत सेमीफाइनल में पहुंचा 22 सितंबर 2026: ब्रॉन्ज मेडल मैच

ब्रॉन्ज मेडल मैच 22 सितंबर 2026: गोल्ड मेडल मैच (सुबह 10.30 बजे IST)

महिला वर्ग में हिस्सा लेने वाली टीमों का विवरण

भारत श्रीलंका जापान मलेशिया बांग्लादेश पाकिस्तान चीन थाइलैंड

एशियन गेम्स 2026 में महिला क्रिकेट प्रतियोगिता का पूरा शेड्यूल

तारीख समय (IST) टीम 1 बनाम टीम 2 17 सितंबर 5.30 AM बांग्लादेश vs. चीन 17 सितंबर 10.30 AM पाकिस्तान vs. थाइलैंड 18 सितंबर 5.30 AM श्रीलंका vs. मलेशिया 18 सितंबर 10.30 AM भारत vs. जापान 20 सितंबर 5.30 AM सेमीफाइनल 2 (पाकिस्तान/थाइलैंड vs श्रीलंका/मलेशिया) 20 सितंबर 10.30 AM सेमीफाइनल 2(भारत/जापान vs बांग्लादेश/चीन) 22 सितंबर 5.30 AM ब्रॉन्ज मेडल मैच 22 सितंबर 10.30 AM फाइनल

एशियन गेम्स 2026 के लिए भारतीय महिला टीम का स्क्वाड

हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना (उपकप्तान), ऋचा घोष (विकेटकीपर), जी. कमालिनी (विकेटकीपर), शैफाली वर्मा, दीप्ति शर्मा, प्रतिका रावल, भारती फुलमाली, श्री चरणी, रेणुका ठाकुर, क्रांति गौड़, अरुंधति रेड्डी, श्रेयंका पाटिल, राधा यादव, नंदनी शर्मा।

नोट: श्रेयंका पाटिल का चयन फिटनेस के आधार पर हुआ है

भारतीय मेंस टीम कब खेलेगी अपना पहला मैच?

भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम एशियन गेम्स की पुरुष क्रिकेट प्रतियोगिता में पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका के साथ सीधे क्वार्टर फाइनल में उतरेगी। जबकि अफगानिस्तान, जापान, नेपाल, हॉन्गकॉन्ग, मलेशिया और ओमान पहले राउंड के दो ग्रुप में बंटी हैं। इस राउंड के बाद हर ग्रुप (A और B) की टॉप 2 टीमें क्वार्टर फाइनल में उतरेंगी। भारतीय मेंस टीम का क्वार्टर फाइनल मैच 28 सितंबर को होगा। (पढ़ें पूरी खबर विस्तार से)

एशियन चैंपियंस ट्रॉफी खेलने भारत आएगी पाकिस्तान की हॉकी टीम, 6 देशों की टीमें लेंगी हिस्सा; जानें कब-कहां होगा आयोजन

भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ते पहलगाम हमले के बाद अच्छे नहीं हैं। इसका असर कई बार खेल के मैदान पर भी देखा गया। इसी बीच पंजाब के सीएम ने आगामी एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में हिस्सा लेने के लिए पाकिस्तान हॉकी टीम के भारत आने की जानकारी दी है। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर





