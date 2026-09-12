जापान में होने वाले एशियन गेम्स 2026 में पुरुष क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन 24 सितंबर से 3 अक्टूबर तक होगा। भारतीय टीम श्रेयस अय्यर की कप्तानी में 28 सितंबर को सीधे क्वार्टर फाइनल में खेलने उतरेगी। उसी बीच वेस्टइंडीज की टीम भारत के दौरे पर आएगी और 27 सितंबर से 3 अक्टूबर तक तीन मैचैं की वनडे सीरीज खेलेगी। इसके बाद 6 अक्टूबर से टी20 सीरीज शुरू होगी।

इस दौरान एक ऐसा समय भी हो सकता है जब भारत की दो टीमें एकसाथ मैदान पर उतर सकती हैं। आपको बता दें पहले भी 28 साल पूर्व ऐसा हो चुका है जब एक ही दिन भारत की दो टीमें खेलने उतरी थीं। 1998 में भारत की एक टीम मलेशिया में कॉमनवेल्थ गेम्स में खेलने उतरी थी और उसी दिन दूसरी टीम टोरंटो में सहारा कप खेल रही थी।

28 साल पहले जब एक दिन उतरीं भारत की दो क्रिकेट टीम

वह ऐतिहासिक दिन था 12 सितंबर 1998 का जब भारत की दो क्रिकेट टीमें एक ही दिन दो अलग-अलग जगह मैदान पर उतरी थीं। कॉमनवेल्थ गेम्स, क्वालालांपुर में सचिन तेंदुलकर, अनिल कुंबले, अजय जडेजा और वीवीएस लक्ष्मण जैसे दिग्गजों से सजी भारतीय टीम कनाडा के खिलाफ उतरी थी और 112 रन से मुकाबला जीता था। उसी दिन टोरंटो में मोहम्मद अजहरुद्दीन की कप्तानी में सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़, और जवागल श्रीनाथ जैसे दिग्गजों वाली टीम ने सहारा फ्रेंडशिप कप में पाकिस्तान का सामना किया था और 6 विकेट से जीत दर्ज की थी।

3 अक्टूबर 2026 को फिर बन रहा ऐसा संयोग

दरअसल भारत और वेस्टइंडीज के बीच होने वाली वनडे सीरीज का तीसरा व निर्णायक मुकाबला 3 अक्टूबर 2026 को मुल्लांपुर न्यू चंडीगढ़ में खेला जाएगा। उसी दिन जापान में एशियन गेम्स 2026 पुरुष क्रिकेट प्रतियोगिता का गोल्ड मेडल व ब्रॉन्ज मेडल मैच खेला जाएगा। भारतीय टीम अगर फाइनल या ब्रॉन्ज मेडल मैच तक पहुंची तो 28 साल बाद फिर ऐसा संयोग बनेगा जब भारत की 2 टीमें मैदान पर उतर सकती हैं।

भारत-वेस्टइंडीज वनडे सीरीज का शेड्यूल

पहला वनडे: 27 सितंबर 2026, तिरुवनंतपुरम (दोपहर 2 बजे IST)

27 सितंबर 2026, तिरुवनंतपुरम (दोपहर 2 बजे IST) दूसरा वनडे: 30 सितंबर 2026, गुवाहाटी (दोपहर 2 बजे IST)

30 सितंबर 2026, गुवाहाटी (दोपहर 2 बजे IST) तीसरा वनडे: 3 अक्टूबर 2026, न्यू चंडीगढ़ (दोपहर 2 बजे IST)

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भारतीय टीम 27 सितंबर से 3 अक्टूबर तक तीन मैचों की वनडे सीरीज वेस्टइंडीज के खिलाफ खेलेगी। इसी दौरान एशियाई खेलों में पुरुष क्रिकेट होगा। ऐसे में भारतीय वनडे स्क्वाड में कई बदलाव की संभावना है। देखें इस सीरीज के लिए संभावित वनडे स्क्वाड:- (क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर)





