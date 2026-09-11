एशियन गेम्स 2026 का आयोजन 19 सितंबर से 4 अक्टूबर 2026 तक जापान के आइची-नागोया में होने जा रहा है। इस टूर्नामेंट से पहले भारत को एक और झटका लगा है। हाल ही में जहां भारत के दो रेसलर डोपिंग के कारण बाहर हो गए थे। वहीं अब तीन स्टार एथलीट भारतीय दल से बाहर हो गए हैं। खास बात यह है कि इन तीन एथलीट में से एक नाम है भारत की स्टार महिला जैवलिन थ्रोअर अन्नू रानी का जिन्होंने 2022 एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता था।

आपको बता दें पिछली बार की स्वर्ण पदक विजेता अन्नू रानी समेत उभरते हुए लॉन्ग जम्प एथलीट शहनवाज खान और रेसर नित्या गांधे को प्रदर्शन और चिकित्सकीय कारणों के चलते भारत की एशियाई खेलों की एथलेटिक्स टीम से बाहर कर दिया गया है। इसके साथ ही जापान जाने वाली भारतीय ट्रैक एवं फील्ड टीम की संख्या घटकर 74 रह गई है।

भारतीय एथलेटिक्स महासंघ (एएफआई) ने इससे पहले आगामी एशियाई खेलों के लिए 77 एथलीटों का चयन किया था। बृहस्तिवार को जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित इंडियन एथलेटिक्स सीरीज फाइनल के बाद टीम में बदलाव किया गया। इस प्रतियोगिता को अंतिम पुष्टि के लिए चयन ट्रायल के तौर पर आयोजित किया गया था।

एएफआई चयन समिति के अध्यक्ष अदिल सुमरिवाला ने पीटीआई से कहा,”अन्नू ने बृहस्पतिवार को हुए अंतिम ट्रायल में एएफआई द्वारा निर्धारित क्वालीफाइंग मार्क हासिल नहीं किया, इसलिए उन्हें एशियाई खेलों के लिए नहीं चुना गया।” उन्होंने कहा,”नित्या और शहनवाज खराब प्रदर्शन और चिकित्सकीय कारणों से एशियाई खेलों में नहीं जाएंगे।”

तीनों खिलाड़ियों को टीम से बाहर करने का फैसला शुक्रवार को एएफआई चयन समिति की ऑनलाइन बैठक में लिया गया। अब भारतीय एथलेटिक्स टीम के 74 सदस्य शनिवार को नयी दिल्ली से जापान के लिए रवाना होंगे।

Long jumper Shahnavaz Khan, javelin thrower Annu Rani and sprinter Nithya Gandhe dropped from India's Asian Games athletics team. Annu did not achieve qualification mark set by Athletics Federation of India, while Nithya and Shahnavaz were omitted due to poor performance and… pic.twitter.com/Ytm9AdKgrK — Press Trust of India (@PTI_News) September 11, 2026

रेसलर दीपक और मुकुल डोपिंग के चलते बाहर

हाल ही में पुरुष फ्रीस्टाइल 86 किग्रा वर्ग के मुकुल दहिया और ग्रीको रोमन 130 किग्रा वर्ग के दीपक के खिलाफ डोपिंग मामले सामने आए थे। ग्रीको रोमन पहलवान दीपक डोप परीक्षण में प्रतिबंधित पदार्थ क्लोमीफीन के सेवन के दोषी पाए गए थे, जिसके बाद भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) ने उन्हें टीम से वापस लेने का फैसला किया था। इन दोनों के बाहर होने से भारतीय कुश्ती दल कमजोर हो चुका है।

वैभव-अभिषेक से श्रेयस-इशान और बुमराह तक, एशियन गेम्स में डेब्यू करेंगे टीम इंडिया के स्क्वाड के 10 खिलाड़ी

भारतीय क्रिकेट टीम का 15 सदस्यीय स्क्वाड आगामी एशियन गेम्स 2026 के लिए जारी हो चुका है। भारत के मौजूदा स्क्वाड में से सिर्फ 5 खिलाड़ी ऐसे हैं जो 2022 एशियाई खेलों की टीम का हिस्सा थे, यानी 10 खिलाड़ी पहली बार जापान में होने वाले एशियन गेम्स में उतरेंगे। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर





