एशियन गेम्स 2026 का आयोजन जापान के आइची-नगोया में 19 सितंबर से 4 अक्टूबर तक होगा। कई प्रतियोगिताओं की शुरुआत गुरुवार 17 सितंबर से भी हो जाएगी। भारत की तरफ से कुल 36 खेलों में प्रतिस्पर्धी उतरेंगे। इसके लिए भारत की तरफ से 496 एथलीट्स का स्क्वाड भेजा गया है। इसमें 264 पुरुष और 232 महिलाएं शामिल हैं।
इन खेलों में भारत की क्रिकेट टीम, हॉकी टीमें भी जलवा बिखेरती दिखेंगी। वहीं वेटलिफ्टिंग, शूटिंग और बॉक्सिंग में भारत की कई ओलंपिक मेडलिस्ट भी हिस्सा लेंगी। जैसे मनु भाकर, अमन सेहरावत, मीराबाई चानू और बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु पर सभी की नजरें टिकी रहेंगी। एशियन गेम्स का यह 20वां संस्करण होने जा रहा है।
2026 एशियाई खेलों के लिए पूरा भारतीय दल
मुक्केबाजी (11)
पुरुष: जदुमणि सिंह (55 किग्रा), सचिन सिवाच (60 किग्रा), सुमित कुंडु (70 किग्रा), अंकुश (80 किग्रा), कपिल (90 किग्रा), नरेंद्र बरवाल (90+ किग्रा)
महिला: साक्षी चौधरी (51 किग्रा), प्रीति पवार (54 किग्रा), प्रिया घनघस (60 किग्रा), परवीन हुडा (65 किग्रा), लवलीना बोरगोहेन (75 किग्रा)
तीरंदाजी (12)
पुरुष: धीरज बोम्मादेवरा, नीरज चौहान, यशदीप भोगे, साहिल जाधव, कुशल दलाल, टी गणेश मणीरत्नम
महिलाएं: कीर्ति शर्मा, कुमुकुम मोहोड, अंकिता भकत, ज्योति सुरेखा वेन्नम, चिकिथा तनिपर्थी, पृथिका प्रदीप
कुश्ती (15)
महिलाएं: दीपांशी (50 किग्रा), अंतिम पंघाल (53 किग्रा), मनीषा भनवाला (57 किग्रा), मानसी अहलावत (62 किग्रा), निशा दहिया (68 किग्रा), प्रिया मलिक (76 किग्रा)
पुरुष: (फ्रीस्टाइल) अमन सेहरावत (57 किग्रा), सुजीत कलकल (65 किग्रा), सागर जगलान (74 किग्रा), दीपक पूनिया (97 किग्रा), रजत रुहाल (125 किग्रा), (ग्रीको रोमन) सुमित दलाल (60 किग्रा), अमन (77 किग्रा), सुनील कुमार (87 किग्रा), नितेश सिवाच (97 किग्रा)
शूटिंग (30)
राइफल: पार्थ माने, हिमांशु ढिल्लन, रुद्राक्ष पाटिल, इलावेनिल वलारिवन, सोनम मास्कर, विदर्षा विनोद, ऐश्वर्या तोमर, नीरज कुमार, तिलोत्तमा सेन, आशी चौकसे
पिस्टल: सुरुचि सिंह, ईशा सिंह, मनु भाकर, अनीश भानवाला, राही सरनोबत, केदारलिंग उचागनवे, गौरव, कमलजीत
शॉटगन: किनान चेनाई, अहिवर रिज़वी, शपथ भारद्वाज, नीरू, मनीषा कीर, आशिमा अहलावत, अनंतजीत गिल, भवतेग गिल, मैराज खान, परिनाज़ धानीवाल, रायज़ा ढिल्लन, माहेश्वरी चौहान
बैडमिंटन (20)
पुरुष: लक्ष्य सेन, आयुष शेट्टी, एचएस प्रणय, किदांबी श्रीकांत, थारुन मन्नेपल्ली, सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी, चिराग शेट्टी, हरिहरन अम्सकरुनन, एमआर अर्जुन, ध्रुव कपिला
महिलाएं: पीवी सिंधु, उन्नति हुडा, देविका सिहाग, तन्वी शर्मा, इशरानी बरुआ, ट्रीसा जॉली, गायत्री गोपीचंद पुलेला, कविप्रिया सेल्वम, सिमरन सिंघी, तनीषा क्रैस्टो
स्क्वैश (8)
पुरुष: अभय सिंह, वीर चोटरानी, वेलावन सेंथिलकुमार, सूरज चंद
महिलाएं: अनाहत सिंह, तन्वी खन्ना, जोशना चिनप्पा, शमीना रियाज
टेनिस (7)
पुरुष: सुमित नागल, दक्षिणेश्वर सुरेश, युकी भांबरी, एन श्रीराम बालाजी, अनिरुद्ध चंद्रशेखर
महिला: रुतुजा भोसले, अंकिता रैना
घुड़सवारी (8)
ड्रेसेज: श्रुति वोरा (मैगनैनिमस), गौरव पुंडीर (मिल्ली), जय सूद (गूफी ला पेरला), हृदय छेदा (डोनो डि मैगियो)
टीम इवेंट: आशीष लिमये (विली बी डन), अहान कुमार (बोलिवर जियो ग्रैनो), अर्जन नागरा (कूली गुडवुड), फवाद मिर्जा (कैमोफ्लाज 38)
शो जम्पिंग: मारिक साहनी (गोल्ड रन), अभिषेक चोपड़ा (C’est Lui Des Rosiers), यशान जुबीन खम्बट्टा (Inca’s Big Think), निहारिका सिंहानिया (First to Cash Out)
टेबल टेनिस (10)
पुरुष: जी. साथियान, मानव ठक्कर, मनुष शाह, पयास जैन, हरमीत देसाई
महिलाएं: श्रीजा अकुला, यशस्विनी घोरपड़े, दीया चितले, सुतीर्था मुखर्जी, सिंड्रेला दास
क्रिकेट (30)
पुरुष टीम: श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, संजू सैमसन (विकेटकीपर), इशान किशन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा (उप-कप्तान), शिवम दुबे, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, विप्रज निगम, रवि बिश्नोई, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, यश ठाकुर।
महिला टीम: हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना (उप-कप्तान), शैफाली वर्मा, प्रतिका रावल, दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष, जी कमलानी, भारती फुलमाली, श्री चरणानी, रेणुका सिंह, क्रांति गौड़, अरुंधति रेड्डी, श्रेयंका पाटिल, राधा यादव, नंदनी शर्मा।
हॉकी (40)
महिला टीम: सविता, बिचू देवी खारीबाम, इशिका चौधरी, सुशीला चानू पुखरंबम, लालथंटलुआंगी, ज्योति, शिल्पी डबास, निक्की प्रधान, साक्षी राणा, सुनेलिता टोप्पो, सलीमा टेटे (सी), नेहा, दीपिका सोरेंग, लालरेम्सियामी, रुतुजा दादासो पिसल, नवनीत कौर, दीपिका, इशिका, बलजीत कौर, ब्यूटी डुंगडुंग
पुरुष टीम: मोहित एचएस, सूरज करकेरा, जरमनप्रीत सिंह, हरमनप्रीत सिंह (कप्तान), अमित रोहिदास, जुगराज सिंह, संजय, सुमित, यशदीप सिवाच, राजिंदर सिंह, राज कुमार पाल, हार्दिक सिंह, मनप्रीत सिंह, नीलकंठ शर्मा, विवेक सागर प्रसाद, दिलप्रीत सिंह, शिलानंद लाकड़ा, सुखजीत सिंह, मंदीप सिंह, अभिषेक।
गोल्फ (6)
पुरुष: युवराज संधू, वीर अहलावत, सप्तक तलवार।
महिला: अदिति अशोक, दीक्षा डागर, प्रणवी उर्स।
स्पोर्ट क्लाइम्बिंग (2)
महिला: जोगा पुर्ती
पुरुष: दीपू मल्लेश
ईस्पोर्ट्स (15)
पुरुष खिलाड़ी: चिनमय साहू (ईफुटबॉल), दानियाल पटेल (ईफुटबॉल), परितोष (पज़ल), अहमद इसरार (लीग ऑफ लीजेंड्स), राहुल बिष्ट (लीग ऑफ लीजेंड्स), सानिंध्या मलिक (लीग ऑफ लीजेंड्स), अक्षज शेनॉय (लीग ऑफ लीजेंड्स), आकाश शांडिल्य (लीग ऑफ लीजेंड्स), मिहिर रंजन (लीग ऑफ लीजेंड्स), अदनान बादशाह (पोकेमॉन यूनाइट), रूबेन फर्नांडीस (पोकेमॉन यूनाइट), एन साई कृष्णा (पोकेमॉन यूनाइट), दीपज्योति नाथ (पोकेमॉन यूनाइट), रुद्र नायक (पोकेमॉन यूनाइट), दीपकुमार पटेल (पोकेमॉन यूनाइट)
तैराकी (12)
पुरुष: दानुष सुरेश, अनीश गौड़ा, दक्षण शशिकुमार, हीर शाह, साजन प्रकाश, उत्कर्ष पाटिल, आर्यन नेहरा, श्रीहरि नटराज, आकाश मणि, वेदांत माधवन, ऋषभ दास, बेनेडिक्शन रोहित
एथलेटिक्स (74)
पुरुष: गुरिंदरवीर सिंह (100 मीटर, अनिमेष कुकुर (100-200 मीटर), राजेश रमेश (400 मीटर), विशाल टीके (400 मीटर), कृष्ण कुमार (800 मीटर), मोहम्मद अफसल पी (800 मीटर), यूनुस शाह (1500 मीटर), गुलवीर सिंह (1500-5000-10000 मीटर), यशस पी (400 मीटर बाधा दौड़), संतोष कुमार (400 मीटर)। बाधा दौड़), अविनाश साबले (3000 मीटर स्टीपलचेज़), श्रीशंकर मुरली (लंबी कूद), प्रवीण चित्रवेल (ट्रिपल जंप), कार्तिक उन्नीकृष्णन (ट्रिपल जंप), आदर्श राम (हाई जंप), सर्वेश कुशारे (हाई जंप), कुलदीप कुमार (पोल वॉल्ट), देव मीना (पोल वॉल्ट), यशवीर सिंह (जेवलिन थ्रो), रोहित यादव (जेवलिन थ्रो), करणवीर सिंह (शॉट पुट), तजिंदरपाल तूर (शॉट). पुट), दमनीत सिंह (हैमर थ्रो), प्रवीण कुमार (हैमर थ्रो), प्रणव गुरव (4×100), मोहम्मद अशफाक (4×400 मीटर), धर्मवीर चौधरी (4×400), जय कुमार (4×400), मनु टीएस (4×400), सावन बरवाल (मैराथन), कार्तिक करकेरा (मैराथन), एन तौफीक (डेकाथलॉन), तेजस्विन शंकर (डेकाथलॉन)।
महिलाएं: उन्नति बोलांदा (200 मीटर), हरिता भद्रा (200 मीटर), किरण पहल (400 मीटर), प्राची (400 मीटर), गौतमी जयारमन (800 मीटर), पूजा (800-1500 मीटर), पारुल चौधरी (1500 मीटर, 3000 मीटर स्टीपलचेज़, 5000 मीटर), सीमा (5000-1000 मीटर), नंदिनी के (100 मीटर) बाधा दौड़), ज्योति याराजी (100 मीटर बाधा दौड़), अनु आर (400 मीटर बाधा दौड़), विथ्या रामराज (400 मीटर बाधा दौड़), अंकिता (3,000 मीटर स्टीपलचेज़), शैली सिंह (लंबी कूद), एन्सी सोजन (लंबी कूद), निहारिका वशिष्ठ (ट्रिपल जंप), आशा इलंगो (ट्रिपल जंप), (हाई जंप), सुप्रिया एस (हाई जंप), बारानिका एलंगोवन (पोल वॉल्ट), सिंधुश्री गणेशा (पोल वॉल्ट), मनप्रीत कौर (शॉट पुट), कृष्णा जयशंकर (शॉट पुट), सीमा (डिस्कस थ्रो), सान्या यादव (महिला डिस्कस थ्रो), तान्या चौधरी (हैमर थ्रो), अनुष्का यादव (हैमर थ्रो), तमन्ना (4×100), सरबानी नंदा (4×100), अबिनया राजराजन (4×100), स्नेहा एसएस (4×100), सुदेशना शिवांकर (4×100), रशदीप कौर (4×400), अंसा बाबू (4×400), पूवम्मा राजू (4×400), कुमारी सलोनी (4×400), नीरू पाठक (4×400), प्रियंका गोस्वामी (मैराथन रेसवॉक), मंजू रानी (मैराथन रेस वॉक), पूजा (हेप्टाथलॉन), अनामिका (हेप्टाथलॉन)
कयाकिंग और कैनोइंग (19)
पुरुष: हितेश केवट, प्रद्युम्न सिंह, प्रोहित बरोई, प्रसन्न कुमार, नाओचा सिंह, ज्ञानेश्वर सिंह, राजू रावत, हर्षवर्द्धन शक्तावत, वरिंदर सिंह, ओइनम सिंह
महिलाएं: शिखा चौहान, पल्लवी जगताप, रीना सेन, नेहा देवी, सोनिया देवी, मेघा प्रदीप, पूजा, पार्वती गीता, धनमंजुरी देवी
साइकिल (14)
पुरुष: विश्वजीत सिंह, डेविड बेकहम, जेम्श सिंह, रोनाल्डो सिंह, हर्षवीर सिंह, रोजित सिंह
महिलाएं: सेलेस्टिना, मीनाक्षी, कीर्ति सी, पूजा डैनोल, हर्षिता जाखड़, सरिता कुमारी, त्रियाशा पॉल, स्वस्ति सिंह
तलवारबाजी (फेंसिंग) (20)
पुरुष: सचिन, आदित्य, लक्ष्य बडसेर, गिशो पद्मा, तेजस पाटिल, हेमांश सिंह, करण सिंह, विशाल थापर
महिलाएं: भवानी देवी, मितवा चौधरी, कनुप्रिया चावला, श्रेया गुप्ता, यशकीरत कौर, जेफरलिन शिमला, श्रुति जोशी, तनीक्षा खत्री, पूजा लोहान, मीना देवी, जॉयस स्टालिनराज, सोनिया देवी
कलात्मक जिम्नास्टिक (1)
महिला: प्रणति नायक
जूडो (3)
महिला: अश्मिता डे, इनुंगनबी ताखेललंबम, यामिनी मौर्य
कबड्डी (24)
पुरुष: सुनील कुमार, पवन कुमार, आशु मलिक, अंकित, देवांक दलाल, राहुल सतपाल, सुमित, जयदीप, अयान, अर्जुन देशवाल, गौरव खत्री, असलम इनामदार
महिलाएं: ज्योति ठाकुर, निकिता, पूजा हथवाला, राज रानी, पुष्पा राणा, रितु श्योराण, भावना देवी, संजू देवी, मनीषा कुमारी, रितु नेगी, पिंकी रॉय, सोनाली शिंगहाटे
कराटे (2)
पुरुष: चेतन भट्ट
महिलाएं: अलीशा चौधरी
कुराश (6)
पुरुष : यश कुमार, विपीन कुमार, विशाल
महिलाएं: भारती, संगीता, पिंकी बलहारा
एमएमए (2)
महिला: सुचिका तरियाल
पुरुष: वरुण सान्याल
सर्फिंग (4)
पुरुष: किशोर कुमार, शिवराज बाबू
महिला: कमली प्रकाश, सुगर शांति गायेन
रोइंग (22)
पुरुष: सतनाम सिंह, विपुल घुर्डे, जैकर खान, सलमान खान, सौरव कुमार, नितिन कुमार, योगेश कुमार, उज्जवल सिंह, बलराज पंवार, जसविंदर सिंह, नवदीप सिंह, कुलविंदर सिंह, अरविंद सिंह, बाबूलाल यादव, रोहित, अजय त्यागी, जसमेल सिंह
महिलाएं: पूनम, अलीना एंटो, तेंडेनथोई देवी, गुरबानी कौर, अंशिका भारती
रग्बी सेवन्स (13)
महिलाएं: अमनदीप कौर, गुरिया कुमारी, उज्ज्वला घुगे, पारबती हंसदा, आरती कुमारी, डुमुनी मार्ंडी, वैष्णवी पाटिल, कल्याणी पाटिल, संध्या राय, निर्मल्या राउत, भूमिका शुक्ला, संध्यारानी टुडू, शिका यादव
नौकायन (10)
पुरुष: मनु फ्रांसिस, प्रिंस नोबल, विष्णु सरवनन, रवींद्र शर्मा
महिला: कात्या कोएल्हो, नेथरा कुमानन, हर्षिता तोमर, शीतल वर्मा, माही वर्मा, श्रद्धा वर्मा
सेपक टकरॉ (21)
पुरुष: अरुण, जसवीर, आशीष, श्याम चुंडावत, लोखोन सिंह, बॉबी कुमार, अशोक सिंह, राम कुमार, ओ अमरित सिंघा, मालेमंगम्बा सिंह, हेनरी सिंह, आकाश युमनाम
महिलाएं: माईपाक देवी, प्रिया देवी, लैरेंटोनबी देवी, शिल्पा, प्रीति लैंगोलजम, चाओबा देवी, सेइख्रिएनो टेपा, मेनेनु त्सुक्रू, मालेमंगंबी युमनाम
फुटबॉल (21)
पुरुष: अरुण, जसवीर, आशीष, श्याम चुंडावत, लोखोन सिंह, बॉबी कुमार, अशोक सिंह, राम कुमार, ओ अमरित सिंघा, मालेमंगम्बा सिंह, हेनरी सिंह, आकाश युमनाम
महिलाएं: माईपाक देवी, प्रिया देवी, लैरेंटोनबी देवी, शिल्पा, प्रीति लैंगोलजम, चाओबा देवी, सेइख्रिएनो टेपा, मेनेनु त्सुक्रू, मालेमंगंबी युमनाम
ताइक्वांडो (3)
महिला: रूपा बायर, कशिश मलिक, ज्योति यादव
सॉफ्ट टेनिस (6)
पुरुष: योगेश चौधरी, ओम यादव, जय मीना, अनिकेत पटेल, आर्यन ठाकुर
महिलाएं: आध्या तिवारी
टेकबॉल (3)
पुरुष: मोहम्मद बेग, डेक्लान गोंसाल्वेस
महिला: क्विमसी डिसूजा
वेटलिफ्टिंग (4)
महिला: मीराबाई चानू, ज्ञानेश्वरी देवी, निरुपमा देवी, हरजिंदर कौर
वुशु (7)
पुरुष: सूरज सिंह, विक्रांत बालियान, आर्यन
महिलाएं: लांगलेंटोम्बी देवी, रोशिबिना देवी, अपर्णा, न्येमान वांगसु
वॉलीबॉल (12)
पुरुष: चिराग, अमित, ए मुथुसामी, जेरोम विनिथ, मुहम्मद निहाल, जॉन जोसेफ, जोएल बेंजामिन, आनंद के, ओम लाड, अश्वल राय, शिखर सिंह, एरिन वर्गीस
एशियन गेम्स 2026: टीम इंडिया का बदला स्क्वाड, वरुण चक्रवर्ती के बाद एक और क्रिकेटर बाहर; सिर्फ 14 खिलाड़ी जाएंगे जापान
भारतीय टीम के एशियन गेम्स 2026 के स्क्वाड में तीसरी बार बदलाव देखने को मिला है। पहले हर्षित राणा बाहर हुए और फिर वरुण चक्रवर्ती को बाहर जाना पड़ा। अब एक और खिलाड़ी इस टीम से बाहर हो गया है लेकिन रिप्लेसमेंट का ऐलान नहीं हुआ है। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर