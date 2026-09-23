भारतीय कुश्ती ने पिछले कुछ वर्षों में जिस उथल-पुथल का सामना किया, उसके बाद अब महिला पहलवान एशियन गेम्स 2026 के लिए पूरी तरह तैयार हैं। भारतीय महिला टीम के मुख्य कोच वीरेंद्र दहिया को अपनी छह पहलवानों से इस बार बड़े प्रदर्शन की उम्मीद है। उनका मानना है कि पिछली बार तीन कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय टीम इस बार पदकों की संख्या भी बढ़ाएगी और उनके रंग में भी बदलाव होगा।

वीरेंद्र दहिया मानते हैं कि फसल पक चुकी है और अब बस यही उम्मीद है कि बारिश न हो और न ही ओले पड़ें। उनका भरोसा है कि भारतीय महिला पहलवान इस बार पिछले एशियाई खेलों के मुकाबले तीन से ज्यादा, 4-5 पदक तक जीत सकती हैं, जिसमें गोल्ड और सिल्वर भी शामिल होंगे।

सवाल: आपको क्या लगता है? पहलवान तो तैयार हैं, आप लगातार ट्रेनिंग दे रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं, क्या उम्मीदें हैं?

जवाब: देखिए ट्रेनिंग की तो कई बार बात आ चुकी है। ट्रेनिंग में तो हमारे बच्चे और मैं और हमारा पूरा सपोर्टिंग स्टाफ, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया या खेल मंत्रालय, सभी का कई महीनों से समग्र प्रयास चल रहा है। यही कोशिश है कि पिछले साल से बेहतर करें और जो एक बुरा समय, खासकर महिला कुश्ती ने देखा है, उससे हम उबर चुके हैं। सब कुछ क्लीन हो चुका है। सब साफ हो चुका है। …तो पिछले चार साल में मतलब चार साल पहले जो एशियन गेम्स हुए थे, उससे बहुत बेहतर होने वाला है इस बार।

सवाल: क्या आपको लगता है कि एशियाई खेलों के नतीजे कुश्ती को और बढ़ावा या गति देंगे?

जवाब: देखिए, पिछले तीन-चार सालों में जो हमने देखें हैं…। हमने भी गालियां खाईं हैं। फेडरेशन ने भी गालियां खाईं हैं, लेकिन अब ऊपर वाले की दया से सबकुछ क्लियर हो गया है। ऐसा नहीं है कि हमारा मनोबल टूट गया या डब्ल्यूएफआई का मनोबल टूट गया या हमारे बच्चों का मनोबल टूट गया। हां एक धक्का जरूर लगा, लेकिन हम उससे उबर चुके हैं और में निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि ऊपर वाला बहुत बढ़िया नतीजे देगा। हम एथलीटों के साथ लगातार संपर्क में हैं। फेडरेशन भी हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठा है। फेडरेशन हमें हर समय प्रेरित करता है। हमें पिछली बार से भी बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्साहित करता है और हमें याद दिलाता है कि हमारी जिम्मेदारियां काफी बढ़ गईं हैं। ईश्वर हमें अच्छे परिणाम देगा।

सवाल: एशियाई खेलों के लिए पिछला ट्रायल बहुत ज्यादा दबाव वाला था। एशियन गेम्स 2026 के लिए चुनी गई छह महिला पहलवानों के बारे में सच-सच बताइए। क्या यह सबसे अच्छी टीम है?

जवाब: मुझे वास्तव में इस बात पर गर्व है कि कई वेट कैटेगरी में हमारे पास बहुत प्रतिभाशाली महिलाएं हैं। आप हर दिन ट्रायल्स करवा सकते हैं औऱ हर बार नतीजे बदल सकते हैं। हां, ऐसी कई वेट कैटेगरी हैं, लेकिन जो चुनी गई हैं, वे सबसे अच्छी हैं। वे तब भी सबसे अच्छी थीं और आज भी सबसे अच्छी हैं। सबसे अच्छी। मैं निश्चित रूप से किसी को कमजोर नहीं कहूंगा, लेकिन उन छह एथलीटों में से कोई भी कमजोर नहीं है।

जिन एथलीट की मैं बात कर रहा हूं, उनकी सफलता कड़ी मेहनत का नतीजा है। उन्होंने अपनी मेहनत से टीम में अपनी जगह बनाई है। हां, यहां बिल्कुल भी पक्षपात नहीं होता है। हमारे यहां महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और पंजाब की लड़कियां अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं। पक्षपात की कोई गुंजाइश नहीं है। यह हमारी सबसे अच्छी टीम है। इसमें नए एथलीट भी हैं। यह नए और अनुभवी खिलाड़ियों का मिश्रण है। हमारी सबसे अच्छी टीम एक मिला-जुला कॉम्बिनेशन है।

सवाल: आपने कई राज्यों का ज़िक्र किया। क्या आपको लगता है कि कुश्ती का खेल फैल रहा है?

जवाब: पहले सिर्फ हरियाणा ही था। अब दूसरे राज्य भी मजबूत हो रहे हैं। हमने अंडर-23 ट्रायल्स के दौरान यह देखा। कई अलग-अलग राज्यों की लड़कियों ने अपने ट्रायल्स जीते। अंडर-23 वर्ल्ड चैंपियनशिप के स्क्वाड में महाराष्ट्र की तीन लड़कियां हैं। हां, दिल्ली की तीन लड़कियां फाइनल में हार गईं। यूपी की एक लड़की फाइनल में हार गई।आपने ट्रायल्स के लिए आईं पंजाब, तेलंगाना और केरल की लड़कियों को भी देखा।

झारखंड की लड़कियां मेडल जीत रही हैं। गुजरात की लड़कियां मेडल जीत रही हैं। राजस्थान की लड़कियां कैंप में हैं। मध्य प्रदेश की लड़कियां कैंप में हैं। यह पूरी तरह से उनके परफॉर्मेंस पर आधारित है। इसमें कोई शक नहीं है कि हरियाणा कुश्ती का हब है, लेकिन हमारी रेसलिंग फैल रही है। यह हमारे और हरियाणा के लिए भी अच्छी बात है।

सवाल: एशियन गेम्स में कितने पदक आएंगे?

जवाब: पिछली बार हमने तीन ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। तब हमारा कैंप नहीं लग पाया था। सब मानसिक रूप से परेशान थे। मतलब फेडरेशन भी, हम भी और खिलाड़ी भी। उस समय तो यह भी नहीं पता था कि कौन जाएगा, कौन नहीं। ट्रायल होगा या नहीं होगा। कौन फिजियो जाएगा, कौन कोच जाएगा, कुछ नहीं पता था। पिछली बार हम तीन ब्रॉन्ज लाए थे तो इस बार मुझे इतना तो विश्वास है कि तीन की जगह 4-5 संख्या होगी और ब्रॉन्ज ही नहीं इस बार गोल्ड और सिल्वर भी रहेंगे। मैं पक्का कह सकता हूं कि इस बार तीन से ज्यादा पदक ही लेकर लौटेंगे। पदकों का रंग बदला हुआ होगा।

सवाल: ट्रायल्स होने के बाद यानी पिछले ढाई-तीन महीनों में किन खास चीजों पर ध्यान दिया है?

जवाब: देखिए, हमारा खेल बॉडी-टच का गेम है। हमारे मसाजर, थेरेपिस्ट और फिटनेस सारा प्रयास करते हैं। हम सब भी पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं चोट लग ही जाती है। शारीरिक संपर्क वाले खेल में चोटिल होने की प्रबल आशंका रहती है, इसलिए हमारी पहली प्राथमिकता लड़कियों को चोट से बचाना है।

यह काम हमारा और खिलाड़ियों दोनों का है। हम इसी बात को ध्यान में रखकर अपनी ट्रेनिंग करते हैं और शेड्यूल बनाते है, क्योंकि छोटी सी चोट के लिए भी दो-तीन दिन आराम की जरूरत होती है, जबकि ऐसे समय हम सेशन भी मिस नहीं कर सकते, इसलिए हमें खिलाड़ियों पर ट्रेनिंग का बोझ मैनेज करना पड़ता है।

तैयारी की बात करें तो हम अभी स्पीड और स्ट्रेंथ पर जोर दे रहे हैं। दोनों पर ध्यान दे रहे हैं। हम कोई नई तकनीक नहीं सिखा रहे हैं। उन पर ज्यादा वर्कलोड नहीं डाल रहे हैं। हम बस वही दोहरा रहे हैं जो वे पहले से करती आ रही हैं। थोड़े-बहुत सुधार करते हैं। फेडरेशन ने हमें जापानी कोच दिए हैं। पिछले तीन महीनों में उनसे जो मदद मिली है, वह बहुत कीमती है।

इससे लड़कियों की सोच बदली है। उन्हें लगता है कि हमारे पास जापानी कोच हैं, क्योंकि जापानी महिलाएं इस खेल की पावरहाउस हैं। …तो लड़कियों को यह अच्छा लग रहा है। हमें भी लग रहा है। जापानी कोच बहुत लगे रहते हैं। हमारे साथ मिलकर काम करते हैं। हमारी ट्रेनिंग अच्छी चल रही है। हमें अच्छे नतीजों की उम्मीद है।

सवाल: अगले कुछ दिन कितने अहम हैं?

जवाब: मैं भगवान से सिर्फ यही प्रार्थना करता हूं कि किसी को चोट न लगे। अभी सब पूरी तरह फिट हैं। हमें ट्रेनिंग और प्रैक्टिस जारी रखते हुए चोटों से बचना होगा। भगवान से मेरी बस यही प्रार्थना है। हे ईश्वर, हमें चोटों से बचाए रखना। हम इसी तरह तैयारी जारी रखेंगे। अब हम इसकी तीव्रता (intensity) और नहीं बढ़ाएंगे। हम बस इसी रूटीन को दोहराएंगे और आखिरी हफ्ते में इसे थोड़ा कम कर देंगे। बस हमें चोटों से बचाए रखना। फसल पक चुकी है। अब बस उम्मीद है कि बारिश न हो और न ही ओले पड़ें।