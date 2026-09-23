भारतीय महिला हॉकी टीम ने एशियाई खेलों में अपने शानदार प्रदर्शन का सिलसिला जारी रखते हुए बुधवार 23 सितंबर 2026 को थाइलैंड को 20-1 से करारी शिकस्त दी। पूल बी में यह भारत की लगातार तीसरी जीत है। इस मुकाबले की सबसे बड़ी स्टार दीपिका सहरावत रहीं। दीपिका सहरावत ने पेनल्टी कॉर्नर पर बेहतरीन ड्रैग-फ्लिक का प्रदर्शन करते हुए अकेले नौ गोल दागे और एक मैच में सर्वाधिक गोल करने का रिकॉर्ड अपने नाम किया।

शानदार फ़ॉर्म में चल रही ड्रैग-फ़्लिकर दीपिका सहरावत ने थाइलैंड के खिलाफ मैच में भी अपना बेहतरीन प्रदर्शन जारी रखा। दीपिका सहरावत (दूसरे, आठवें, नौवें, 24वें, 33वें, 36वें, 39वें, 51वें और 57वें मिनट में) पेनल्टी कॉर्नर पर जबरदस्त फॉर्म में दिखीं और अपने सभी नौ मौकों को गोल में बदलकर रिकॉर्ड बनाया। नवनीत कौर (चौथे, 29वें, 35वें और 51वें मिनट में) ने भी इस एकतरफा मुकाबले में शानदार खेल दिखाया।

ऋतुराज दादासो पिसाल (10वें, 11वें और 47वें मिनट में) ने हैट्रिक लगाई। नेहा गोयल (19वें मिनट में), लालरेम्सियामी (26वें मिनट में), साक्षी राणा (29वें मिनट में) और कप्तान सलीमा टेटे (45वें मिनट में) ने भी गोल किए और भारत ने लगातार गोलों की झड़ी लगा दी।

थाइलैंड के लिए एकमात्र गोल सुपांसा समंसो (57वें मिनट) ने पेनल्टी कॉर्नर वेरिएशन से किया। भारत का अगला मुक़ाबला शुक्रवार को मेजबान जापान से होगा। भारत पूल बी में जापान से आगे है। भारतीय महिला हॉकी टीम ने अपने तीनों मैच जीते हैं। भारत ने इससे पहले उज्बेकिस्तान और इंडोनेशिया के खिलाफ क्रमशः 19-0 और 17-1 से शानदार जीत दर्ज की थी। 12 टीमों वाली इस प्रतियोगिता में हर पूल की टॉप टीमें सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगी।

भारत बनाम थाइलैंड मैच की बात करें तो टीम इंडिया ने शुरुआत से ही थाइलैंड के डिफेंस को तहस-नहस कर दिया। इसमें दीपिका सहरावत ने पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर अहम भूमिका निभाई। नीदरलैंड्स और बेल्जियम में हाल ही में हुए FIH वर्ल्ड कप में ऐतिहासिक पांचवां स्थान हासिल करने वाली भारतीय महिला हॉकी टीम ने अपने पिछले दो मैचों के शानदार प्रदर्शन को आगे भी जारी रखा।

मीराबाई चानू का एशियन गेम्स में खुला खाता, 49 किग्रा में जीता रजत पदक, पूरा किया मेडल कलेक्शन

मीराबाई चानू ने एशियन गेम्स में पहली बार पदक जीत लिया है। उन्होंने 49 किग्रा वर्ग में 198 किग्रा का कुल वजन उठाकर रजत पदक अपने नाम किया और अपना मेडल कलेक्शन पूरा किया। (पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें)