एशियन गेम्स 2026 की महिला हॉकी प्रतियोगिता में भारत ने फाइनल में जगह बना ली है। सेमीफाइनल मुकाबले में भारतीय महिला हॉकी टीम ने दक्षिण कोरिया को 2-0 से हराया। अब फाइनल में भारत का सामना चीन के साथ होगा। चीन ने जापान को पेनल्टी शूटआउट में 4-2 से हराते हुए फाइनल में जगह बनाई थी।

फाइनल मुकाबले की बात करें तो दो क्वार्टर के बाद तक स्कोर 0-0 ही था। तीसेर क्वार्टर में भारत के लिए इशिका ने गोल का खाता खोला। भारत को 43वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर मिला। इशिका ने गोल करने में कोई गलती नहीं की। दीपिका ने इंजेक्टर इशिका को गेंद दी और उन्होंने पहली बार में ही हिट करके गोलकीपर को छका दिया।

फिर 47वें मिनट में भारतीय टीम की बढ़त 2-0 हो गई। कप्तान सलीमा टेटे ने लूज बॉल पकड़ी, तेजी से सर्कल में गईं और सेंटर की तरफ पास दिया। गेंद कोरिया की डिफेंडर की स्टिक से टकराकर अंदर चली गई। यह गोल भारतीय कप्तान के नाम दर्ज किया गया। फाइनल मुकाबला 2 अक्टूबर को खेला जाएगा। वहीं ब्रॉन्ज मेडल मैच में जापान और दक्षिण कोरिया की भिड़ंत होगी।

भारत और चीन का सामना पिछले महीने नीदरलैंड्स में एफआईएच विश्व कप के ग्रुप मैच में हुआ था जिसमें भारत ने उसे 2-2 से ड्रॉ पर रोका था। भारतीय टीम विश्व कप में ऐतिहासिक प्रदर्शन करके पांचवें स्थान पर रही थी जो 1974 के बाद उसका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था।

भारत की 44 साल बाद नजरें गोल्ड पर

भारतीय महिला हॉकी टीम की नजरें अब गोल्ड मेडल पर होंगी। एशियाई खेलों में भारतीय महिला हॉकी टीम ने सिर्फ एक बार दिल्ली में 1982 में स्वर्ण पदक जीता था जब पहली बार महिला हॉकी को इन खेलों में शामिल किया गया। पिछली बार भारत ने कांस्य जीता और 2018 में रजत पदक जीता था।

भारतीय टीम का मौजूदा फॉर्म शानदार रहा है। भारत ने पूल स्टेज के मैच में उज्बेकिस्तान को 19-0, इंडोनेशिया को 17-1, थाइलैंड को 20-1, जापान को 3-1 और सिंगापुर को 7-0 से हराया था। अब सेमीफाइनल में साउथ कोरिया को 2-0 से हराते हुए भारत ने फाइनल में एंट्री की।

𝗜𝗡𝗗𝗜𝗔 𝗔𝗥𝗘 𝗜𝗡 𝗧𝗛𝗘 𝗙𝗜𝗡𝗔𝗟! 🇮🇳🔥



The Indian Women’s Team beats South Korea 2-0 in the second semi-final of Asian Games 2026 to book their place in the gold medal match! 🏑💪



China await in the final on October 2. One last battle for gold. 🇮🇳🏆#HockeyIndia… pic.twitter.com/lAb0o7MnZL — Hockey India (@TheHockeyIndia) September 30, 2026

Asian Games 2026: भारत का सेमीफाइनल में पाकिस्तान से सामना, फाइनल में पहुंचने पर नजर; दिलप्रीत सिंह ने दागे हैं 9 गोल

एशियन गेम्स 2026 के सेमीफाइनल में भारत का सामना पाकिस्तान के साथ होगा। अब तक इस इवेंट में अपराजेय रही भारतीय टीम की नजर लगातार छठी जीत पर होगी। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर





