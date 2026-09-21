एशियन गेम्स शुरू होने से दो दिन पहले भारतीय रोइंग टीम में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। टीम मैनेजमेंट की ओर से खिलाड़ियों को अलग-अलग स्पर्धाओं में भेजने और क्रू में बदलाव किये जाने से कुछ प्रमुख रोअर्स नाराज हैं। हालात इस कदर बिगड़ गए कि कुछ खिलाड़ियों ने मंगलवार यानी 22 सितंबर 2026 को होने वाले ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा नहीं लेने और हड़ताल पर जाने की धमकी दी है।

ये बदलाव एशियन गेम्स में 23 सितंबर से शुरू होने वाली रोइंग प्रतियोगिताओं से दो दिन पहले किये गए। ये इवेंट्स असल में 20 सितंबर से शुरू होने वाले थे, लेकिन प्रशांत तट पर आने वाले तूफान ‘डुजुआन’ के कारण इन्हें टाल दिया गया था।

यहां क्रू में बदलाव का अर्थ नाव में साथ उतरने वाले खिलाड़ियों की जोड़ी या समूह में फेरबदल से है। रोइंग में अलग-अलग स्पर्धाओं के लिए अलग क्रू होते हैं। जैसे- डबल स्कल्स-दो खिलाड़ी। क्वाड्रपल स्कल्स-4 खिलाड़ी। पेयर-दो खिलाड़ी और कॉक्सलेस फोर-चार खिलाड़ी।

एक सूत्र के मुताबिक, सोमवार सुबह के ट्रेनिंग सेशन के बाद टीम मैनेजमेंट ने एंट्रीज़ में कई बदलाव किये। रोअर्स को अलग-अलग इवेंट्स में भेजा गया और एक रिजर्व खिलाड़ी को टीम में शामिल किया गया। एक सूत्र ने बताया, ‘‘कुछ रोअर्स ने कहा है कि वे हड़ताल पर जाएंगे। अभी स्थिति को सुलझाने और यह पक्का करने की कोशिशें चल रही हैं कि कल तय समय पर प्रैक्टिस सेशन हो। इतनी देर से क्रू में बदलाव करना जोखिम भरा है, लेकिन टीम मैनेजमेंट ने जो भी फैसला लिया है, वह यह पक्का करने के लिए है कि प्रतियोगिता में सबसे अच्छी टीमें उतरें।’’

पुरुषों के डबल स्कल्स में शामिल नवदीप सिंह और कुलविंदर सिंह को क्वाड्रपल स्कल्स में भेजा गया। क्वाड्रपल स्कल्स का हिस्सा रहे सलमान और सतनाम को डबल स्कल्स में भेजा गया। बलराज पंवार को क्वाड्रपल स्कल्स से सिंगल स्कल्स में भेजा गया, जबकि अरविंद सिंह को सिंगल स्कल्स से हटाकर क्वाड्रपल स्कल्स में शामिल किया गया। विपुल घुर्डे को पुरुषों की पेयर इवेंट से कॉक्सलेस फोर में भेजा गया और रिजर्व खिलाड़ी सौरव कुमार को इस इवेंट से हटा दिया गया। रिजर्व खिलाड़ी जसमेल सिंह को कॉक्सलेस फोर में शामिल किया गया।

नितिन कुमार और जसविंदर सिंह कॉक्सलेस फोर टीम का हिस्सा थे। उन्हें मेंस पेयर इवेंट में शामिल किया गया। ये बदलाव एशियाई खेलों से ठीक पहले वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत के प्रदर्शन के बाद किये गए। रोइंग के एक सीनियर पदाधिकारी ने बताया कि मेडिकल इमरजेंसी की स्थिति में टीम के 50 प्रतिशत सदस्यों को बदला जा सकता है। रोअर्स ने ऐसी किसी इमरजेंसी के बिना किये गए इन बदलावों पर सवाल उठाए हैं। भारत ने 2022 एशियाई खेलों में पांच मेडल जीते थे। इनमें दो दो रजत पदक और तीन कांस्य पदक शामिल थे।

एशियन गेम्स के तीसरे दिन भारत ने पुरुष टेबल टेनिस के टीम इंवेट में पाकिस्तान को 3-0 से हराया। हरमीत ने मुहम्मद खान को 11-4, 11-3, 11-5 से हराया। साथियान ने अब्बास खान को 11-1, 11-8, 11-9 से हराया। फिर पायस ने मुहम्मद खान को 11-2, 11-5, 11-7 से हराया। (पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें)