हॉकी इंडिया ने 19 सितंबर से 4 अक्टूबर तक जापान के आइची-नागोया में होने वाले 20वें एशियाई खेलों के लिए भारतीय पुरुष हॉकी टीम का ऐलान कर दिया है। ड्रैग-फ्लिकर हरमनप्रीत सिंह टीम की कप्तानी संभालेंगे, जबकि अनुभवी मिडफील्डर मनप्रीत सिंह टीम को मजबूती देंगे। गत चैंपियन भारत का लक्ष्य न सिर्फ एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक बरकरार रखना होगा, बल्कि खिताब जीतकर सीधे लॉस एंजिलिस 2028 ओलंपिक के लिए भी क्वालिफाई करना होगा।

मुख्य कोच क्रेग फुल्टन ने टीम चयन पर संतोष जताते हुए कहा कि इस बार चुनी गई भारतीय हॉकी टीम अनुभव और प्रतिभा का बेहतरीन मिश्रण है। उन्होंने कहा कि जापान में खेलना चुनौतीपूर्ण होगा, लेकिन पूरी टीम का एकमात्र लक्ष्य एशियन गेम्स का खिताब जीतकर लॉस एंजिल्स 2028 ओलंपिक का टिकट हासिल करना है।

भारत पूल A में जापान, बांग्लादेश के साथ

भारत को पूल ए में मेजबान जापान, दक्षिण कोरिया, बांग्लादेश, श्रीलंका और इंडोनेशिया के साथ रखा गया है। भारतीय टीम अपने अभियान की शुरुआत 20 सितंबर को इंडोनेशिया के खिलाफ करेगी। इसके बाद 22 सितंबर को श्रीलंका, 24 सितंबर को दक्षिण कोरिया, 26 सितंबर को जापान और 28 सितंबर को बांग्लादेश से मुकाबला होगा।

कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने टीम पर भरोसा जताते हुए कहा कि युवा और अनुभवी खिलाड़ियों का यह संयोजन शानदार प्रदर्शन करने में सक्षम है। हरमनप्रीत सिंह ने कहा कि खिलाड़ियों को दबाव लेने की बजाय अपने खेल का आनंद लेना चाहिए और मैदान पर अपनी जिम्मेदारियों को अच्छी तरह निभाना चाहिए।

12 टीमें करेंगी खिताब के लिए मुकाबला

एशियाई खेलों 2026 में पुरुष हॉकी प्रतियोगिता में कुल 12 टीमें हिस्सा लेंगी, जिन्हें छह-छह टीमों के दो पूल में बांटा गया है। सभी मुकाबले जापान के काकामिगाहारा स्थित गिफू प्रीफेक्चरल ग्रीन स्टेडियम में खेले जाएंगे। भारत 2023 के हांगझू एशियाई खेलों का स्वर्ण पदक विजेता है और इस बार भी खिताब बचाने के इरादे से मैदान में उतरेगा।

एशियाई खेलों के लिए चुनी गई भारतीय पुरुष हॉकी टीम

गोलकीपर: मोहित एचएस, सूरज करकेरा।

मोहित एचएस, सूरज करकेरा। डिफेंडर: जरमनप्रीत सिंह, हरमनप्रीत सिंह (कप्तान), अमित रोहिदास, जुगराज सिंह, संजय, सुमित, यशदीप सिवाच।

जरमनप्रीत सिंह, हरमनप्रीत सिंह (कप्तान), अमित रोहिदास, जुगराज सिंह, संजय, सुमित, यशदीप सिवाच। मिडफील्डर: राजिंदर सिंह, राज कुमार पाल, हार्दिक सिंह, मनप्रीत सिंह, नीलकंठ शर्मा, विवेक सागर प्रसाद।

राजिंदर सिंह, राज कुमार पाल, हार्दिक सिंह, मनप्रीत सिंह, नीलकंठ शर्मा, विवेक सागर प्रसाद। फॉरवर्ड: दिलप्रीत सिंह, शिलानंद लाकड़ा, सुखजीत सिंह, मनदीप सिंह, अभिषेक।

Presenting the Indian Men's Hockey Team for 20th Asian Games Aichi-Nagoya 2026. 🇮🇳❤️



Together, let's defend our gold medal and book a spot in the LA 2028 Olympics. 💙🏑



🗓️: Sept 19 to Oct 4#HockeyIndia #IndiaKaGame #AsianGames2026 #AsianGames pic.twitter.com/UdgCqKrJrC — Hockey India (@TheHockeyIndia) July 29, 2026

भारत के लिए वेटलिफ्टिंग में अभी तक 10 में से 6 मेडल कॉमनवेल्थ खेलों में आ चुके हैं। ज्ञानेश्वरी यादव ने सिल्वर मेडल जीतते हुए अपना नाम इतिहास के पन्नों पर अमर किया था। उनकी कहानी बेहद खास है और वह एक परिश्रम भरे जीवन से यहां तक पहुंची हैं। (पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें)



