एशियन गेम्स 2026 में चौथे दिन भारत के लिए महिला क्रिकेट टीम ने गोल्ड मेडल जीता। वहीं दिन की शुरुआत मंगलवार 22 सितंबर को महिला बैडमिंटन टीम की जापान के खिलाफ हार से हुई। उसके बाद भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने कमाल का प्रदर्शन करते हुए जापान को 3-0 से हराया और सेमीफाइनल में पहुंचते हुए भारत का एक और मेडल पक्का किया। इसी के साथ मौजूदा एशियाई खेलों में यह भारत का बैडमिंटन में पहला मेडल होगा।

भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने क्वार्टर फाइनल में मेजबान जापान को हराया और अपना मेडल पक्का किया। पिछले एशियाई खेलों में भारतीय बैडमिंटन टीम ने सिल्वर मेडल जीता था और इस बार भी मेडल पक्का हुआ है। 40 साल बाद एशियाई खेलों में टीम इवेंट में बैक टू बैक 2 मेडल मिलेंगे। इस जीत में लक्ष्य सेन की जबरदस्त वापसी एक अहम मोड़ साबित हुई। लक्ष्य सेन अपना पहला गेम हार गए थे। वह निर्णायक गेम में भी 14-19 से पीछे थे और हार की कगार पर थे।

इसके बाद उन्होंने अपनी काबिलियत साबित की और लगातार सात पॉइंट बटोरते हुए दुनिया के नंबर 7 के खिलाड़ी और वर्ल्ड चैंपियनशिप में दो बार सिल्वर मेडल जीतने वाले कोडाई नारोका को 11-21, 21-5, 21-19 से हराया और भारत को 1-0 की बढ़त दिलाई। पहले डबल्स मैच में सात्विकसाईराज रैंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने पूर्व वर्ल्ड चैंपियन होकी ताकुरो और कोबायाशी युगो को 21-18, 24-22 से हराकर भारत की बढ़त को 2-0 कर दिया।

भारत का अब कम से कम ब्रॉन्ज मेडल पक्का

फिर इस साल बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप के फाइनलिस्ट रहे आयुष शेट्टी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए दुनिया के नंबर 16 खिलाड़ी कोकी वातानाबे को 21-10, 21-19 से हराया और भारत के लिए मैच और मेडल पक्का किया। अब बुधवार 23 सितंबर 2026 को सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला मौजूदा चैंपियन चीन और साउथ कोरिया के बीच होने वाले दूसरे क्वार्टर फाइनल के विजेता से होगा।

अगर भारत सेमीफाइनल में जीता तो कम से कम सिल्वर जीतेगा। वहीं सेमीफाइनल में अगर भारतीय मेंस बैडमिंटन टीम हारी तो भी उसे ब्रॉन्ज मेडल मिलेगा। बैडमिंटन प्रतियोगिता में दो ब्रॉन्ज मेडल दिए जाते हैं और तीसरे स्थान के लिए मैच नहीं होगा।

भारतीय महिला टीम हुई बाहर

वहीं बैडमिंटन में भारतीय महिला टीम का अभियान समाप्त हो चुका है। भारतीय महिला टीम को क्वार्टर फाइनल में जापान के खिलाफ 1-3 से हार झेलनी पड़ी। अकाने यामागुची ने महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु को 23-21, 18-21, 11-21 से हराया। फिर दूसरे सिंगल्स मैच में तोमोका मियाजाकी ने उन्नति हुड्डा को 16-21, 18-21 से मात दी। त्रिसा जॉली/गायत्री गोपीचंद पुलेला की जोड़ी ने युकी फुकुशिमा/मायु मात्सुमोतो को 21-17, 21-16 से हराते हुए स्कोर 2-1 किया, लेकिन नोजोमी ओकुहारा से तन्वी शर्मा की 21-12, 21-10 से हार के बाद महिला टीम का सफर खत्म हो गया।

Asian Games 2026: महिला क्रिकेट टीम ने भारत को दिलाया पहला गोल्ड मेडल, टी20 फाइनल में श्रीलंका को 147 रनों से हराया

एशियाई खेल 2026 में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने लगातार दूसरी बार गोल्ड मेडल जीता। हरमनप्रीत कौर की टीम ने फाइनल में श्रीलंका को 147 रन से हराया। भारत ने 216 रन बनाए, जबकि श्रीलंकाई टीम 69 रन पर सिमट गई। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर