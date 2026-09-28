एशियन गेम्स 2026 में सोमवार (28 सितंबर) को जैवलिन थ्रो में श्रीलंका के रुमेश पथिरागे ने स्वर्ण पदक जीता। नीरज चोपड़ा की गैरमौजूदगी में वह इसके प्रबल दावेदार थे। नीरज चोटिल होने के कारण एशियाई खेलों में हिस्सा नहीं ले सके। उनकी अनुपलब्धता में यशवीर सिंह और रोहित यादव ने पदक झटके। यशवीर ने रजत और रोहित ने कांस्य पदक जीता।

हरियाणा के 24 वर्षीय यशवीर ने अपने छठे और अंतिम प्रयास में 85.72 मीटर का व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए हमवतन रोहित यादव को पीछे छोड़कर रजत पदक अपने नाम किया। उत्तर प्रदेश के 25 वर्षीय रोहित ने 84.35 मीटर की दूरी तक भाला फेंककर कांस्य पदक जीता।

यशवीर ने राष्ट्रमंडल खेलों में कांस्य पदक जीता था

श्रीलंका के स्टार खिलाड़ी रुमेश पथिरागे ने 88.33 मीटर के प्रयास के साथ स्वर्ण पदक हासिल किया। यशवीर ने इस साल ग्लास्गो राष्ट्रमंडल खेलों में कांस्य पदक जीता था, जिसमें नीरज चोपड़ा ने रजत जीता था रोहित यादव वहां पदक जीतने में नाकाम रहे थे। पथिरागे ने स्वर्ण जीता था। एशियाई खेलों में दोनों भारतीय खिलाड़ियों को भाला फेंक स्पर्धा में पदक का प्रबल दावेदार माना जा रहा था।

नीरज चोपड़ा क्यों हुए बाहर

मौजूदा चैंपियन और दो बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा को लिगामेंट में लगी चोट के कारण एशियाई खेलों से हटना पड़ा था। मौजूदा ओलंपिक चैंपियन पाकिस्तान के अरशद नदीम ने 80.29 मीटर का सत्र का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, लेकिन वह चौथे स्थान पर रहे।

विथ्या रामराज ने तोड़ा पीटी उषा का 42 साल पुराना रिकॉर्ड

बाधा दौड़ की धावक विथ्या रामराज ने एशियाई खेलों में महिलाओं की 400 मीटर हर्डल्स के फाइनल में 54.75 सेकंड का समय निकालकर ब्रॉन्ज मेडल जीता और पीटी उषा का 42 साल पुराना नेशनल रिकॉर्ड तोड़ा। इसका जश्न उन्होंने डांस करके मनाया। पूरी खबर पढ़ें।