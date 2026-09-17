एशियन गेम्स 2026 में भारतीय महिला क्रिकेट टीम अपना अभियान 18 सितंबर शुक्रवार से करेगी। भारतीय टीम का सामना महिला प्रतियोगिता के चौथे और अंतिम क्वार्टर फाइनल मैच में जापान के साथ होगा। भारत अगर यह मैच जीतता है तो उसका सेमीफाइनल में सामना 20 सितंबर को बांग्लादेश के साथ होगा। अब सवाल यह है कि आखिर भारत की प्लेइंग 11 पहले मैच में क्या हो सकती है।

श्रेयंका पाटिल इंजरी के कारण एशिया कप 2026 में हिस्सा नहीं ले पाई थीं। अब एशियन गेम्स के लिए उनके कोच अरुण देव एक इंटरव्यू में उन्हें फिट करार चुके हैं। ऐसे में जापान के खिलाफ प्लेइंग 11 में उनकी एंट्री हो सकती है। वहीं प्रतिका रावल महिला एशिया कप का फाइनल श्रीलंका के खिलाफ नहीं खेली थीं और उनकी जगह जी. कमालिनी को मौका मिला था। अब प्रतिका एशियन गेम्स के पहले मैच में वापसी कर सकती हैं।

जेमिमा रोड्रिग्स इंजरी के कारण इस टीम का हिस्सा नहीं हैं। ऐसे में नंबर 3 पर मध्यक्रम को संभालने के लिए अगर उनके जैसी बैटर की बात हो तो प्रतिका का नाम सबसे आगे आता है। इसलिए जापान के खिलाफ अहम नॉकआउट मैच में प्रतिका को मौका मिल सकता है। यानी जी. कमालिनी को प्लेइंग 11 से बाहर जाना पड़ सकता है।

रेणुका को मिल सकता है मौका, राधा के लिए मुश्किल!

इसके अलावा श्रेयंका आ गई हैं टीम में तो उनकी जगह एशिया कप खेलीं प्रेमा रावत अब स्क्वाड से बाहर हैं और वह जापान नहीं गई हैं। गेंदबाजी में दीप्ति शर्मा के साथ स्पिन की बागडोर नंबर 1 बॉलर श्री चरणी और श्रेयंका संभालेंगी। वहीं क्रांति गौड़ का एशिया कप कुछ खास नहीं रहा था, उनकी जगह कप्तान हरमनप्रीत कौर रेणुका ठाकुर और नंदनी शर्मा की जोड़ी मैदान पर उतार सकती हैं। राधा यादव की जगह बनना मुश्किल लग रहा है। अगर श्रेयंका की फिटनेस पर कुछ संशय बनता है तो भले राधा को टीम में जगह मिल जाए।

जापान के खिलाफ मैच के लिए भारत की संभावित प्लेइंग 11

शैफाली वर्मा, स्मृति मंधाना, प्रतिका रावल, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), ऋचा घोष (विकेटकीपर), भारती फुलमाली, दीप्ति शर्मा, श्री चरणी, श्रेयंका पाटिल, नंदनी शर्मा, रेणुका ठाकुर/क्रांति गौड़।

एशियन गेम्स 2026 के लिए भारतीय महिला टीम का स्क्वाड

हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना (उपकप्तान), ऋचा घोष (विकेटकीपर), जी. कमालिनी (विकेटकीपर), शैफाली वर्मा, दीप्ति शर्मा, प्रतिका रावल, भारती फुलमाली, श्री चरणी, रेणुका ठाकुर, क्रांति गौड़, अरुंधति रेड्डी, श्रेयंका पाटिल, राधा यादव, नंदनी शर्मा।

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