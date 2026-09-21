एशियन गेम्स 2026 में दूसरे दिन भारत की महिला टीम ने 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में सिल्वर मेडल जीता था। अब तीसरे दिन 21 सितंबर सोमवार को भारत की पुरुष टीम ने भी 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में रजत पदक जीता है। भारत का आधिकारिक तौर पर मौजूदा एशियाई खेलों में यह तीसरा मेडल है। तीनों मेडल भारत के शूटिंग में आए हैं।

भारत के लिए सोमवार को पुरुष टीम इवेंट में हिमांशु ढिल्लों, पार्थ माने और रुद्रांश पाटिल ने भारत को सिल्वर मेडल दिलाया। 10 मीटर एयर राइफल मेंस टीम इवेंट में चीन ने गोल्ड मेडल जीता और 1899.0 अंक हासिल किए। जबकि भारत ने 1890.1 अंक हासिल करते हुए सिल्वर मेडल अपने नाम किया। इस स्पर्धा में रिपब्लिक ऑफ कोरिया ने 1884.2 अंक के साथ ब्रॉन्ज मेडल जीता।

इस जीत के बाद हिमांशु और रुद्रांश व्यक्तिगत मेंस स्पर्धा के भी फाइनल में पहुंच गए हैं। अगर मेडल टैली की बात करें तो चीन अब तक 21 मेडल के साथ टॉप पर मौजूद है। वहीं जापान ने 20 मेडल जीते हैं। भारत 10वें स्थान पर है और चीनी ताइपे से आगे है। भारत की पोजिशन में अभी बदलाव हो सकता है क्योंकि कई शूटिंग के इवेंट अभी बाकी हैं।

एशियन गेम्स 2026 की मौजूदा मेडल टैली

देश स्वर्ण रजत कांस्य कुल चीन 12 6 3 21 जापान 6 7 7 20 दक्षिण कोरिया 4 3 8 15 कजाखस्तान 4 0 2 6 थाईलैंड 3 1 0 4 हॉन्गकॉन्ग 1 2 0 3 म्यांमार 1 1 1 3 मकाऊ 1 2 0 3 कुवैत 1 0 1 2 भारत 0 3 0 3 चीनी ताइपे 0 2 1 3

दूसरे दिन शूटिंग में मिले 2 मेडल

एशियन गेम्स 2026 के दूसरे दिन 20 सितंबर रविवार को भारत को शूटिंग में दो रजत पदक मिले थे। इलावेनिल वलारिवान के शानदार व्यक्तिगत प्रदर्शन की बदौलत भारत ने रविवार (20 सितंबर) को एशियाई खेलों में अपने पदकों का खाता निशानेबाजी में दो रजत के साथ खोला। इलावेनिल ने व्यक्तिगत 10 मीटर एयर राइफल और महिला टीम ने 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में सिल्वर मेडल जीता था।

Asian Games 2026: भारत ने पाकिस्तान को हराते हुए की दिन की शुरुआत, टेबल टेनिस में सुतीर्था, सिंड्रेला, श्रीजा ने दी पटखनी

एशियन गेम्स 2026 के तीसरे दिन भारतीय महिला टेबल टेनिस टीम ने पाकिस्तान को 3-0 से हराते हुए लगातार तीसरा मैच जीता और राउंड ऑफ 16 में जगह बनाई। भारत के लिए सुतीर्था मुखर्जी, सिंड्रेला दास और श्रीजा अकुला ने शानदार जीत दर्ज करते हुए पाकिस्तान को पटखनी दी। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर





