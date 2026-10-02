भारतीय महिला रिकर्व तीरंदाजी टीम ने शुक्रवार (2 अक्टूबर) को शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल में विश्व चैंपियन दक्षिण कोरिया को 5-3 से हराकर एशियाई खेलों में अपना पहला स्वर्ण पदक जीता। भारत का यह 11वां गोल्ड था। अंकिता भकत, कीर्ति शर्मा और कुमकुम मोहोड़ की भारतीय टीम ने 10 बार की ओलंपिक चैंपियन दक्षिण कोरिया की टीम को मात दी।

तेज हवा के बीच खेले गए मुकाबले के पहले दो सेट बराबरी पर रहे। दोनों टीमों ने एक समान क्रमश: 54 और 56 अंक जुटाकर एक-एक अंक हासिल किया। विश्व चैंपियन कांग चेयंग, ओ येजिन और ली युनजी की कोरियाई टीम तीसरे सेट में लड़खड़ा गई। उसके तीरंदाजों ने लगातार तीन बार आठ अंक हासिल किए और कुल 52 अंक ही जुटा सके।

तीसरा सेट जीता भारत

भारतीय तीरंदाजों ने 55 अंक बनाकर यह सेट अपने नाम कर लिया। दक्षिण कोरिया ने चौथे सेट में 54 अंक बनाए। भारत की ओर से कीर्ति ने शुरुआत में आठ अंक हासिल किए, जिसे बाद में निर्णायक रूप से नौ अंक में बदला गया। इससे भारत का कुल स्कोर 54 हो गया और सेट बराबरी पर छूटा।

चीन को 5-1 से हराकर पहली बार फाइनल में जगह बनाई थी

इस नतीजे के साथ भारतीय टीम ने स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया। इससे पहले भारतीय टीम ने सेमीफाइनल में चीन को 5-1 से हराकर पहली बार एशियाई खेलों के फाइनल में जगह बनाई थी। भारतीय महिला कंपाउंड टीम ने 2023 एशियाई खेलों में कांस्य पदक जीता था।

एशियन गेम्स के 14वें दिन भारत का शेड्यूल

एशियन गेम्स 2026 के 14वें दिन भारतीय महिला हॉकी टीम समेत बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन, अंकुश पंघाल, परवीन हुड्डा गोल्ड मेडल मैच में उतरेंगे। वहीं 10 पदक दांव पर हो सकते हैं। भारत ने 13वें दिन कुल 5 मेडल जीते, जिसमें दो सिल्वर और तीन ब्रॉन्ज शामिल थे। भारत के कुल पदकों की संख्या इसी के साथ 65 हो गई। पूरी खबर पढ़ें।