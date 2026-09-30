Asian Games 2026 India Schedule: एशियन गेम्स 2026 में गुरुवार एक अक्टूबर को भारत के लिए पदकों की रफ्तार बनाए रखने का दिन है। प्रतियोगिता के 13वें दिन भारतीय खिलाड़ियों के सामने कई अहम मुकाबले और पदक के मौके होंगे। 11वें दिन तीरंदाजी में तीन स्वर्ण पदक जीतने के बाद भारत की नजरें अब इसी लय को आगे बढ़ाने पर होंगी।

दिन की शुरुआत तीरंदाजी में चकिता तनिपर्थी और गणेश मणि रत्नम थिरुमुरु के क्वार्टर फाइनल मुकाबलों से होगी। निशानेबाजी, कुश्ती, जूडो, ट्रैक साइक्लिंग और स्क्वैश में भी भारतीय खिलाड़ी पदक की दावेदारी पेश करेंगे। क्रिकेट में भारतीय पुरुष टीम फाइनल में जगह बनाने के लिए श्रीलंका से भिड़ेगी।

दिन के दो मुकाबलों पर खास नजर रहेगी। इन दो मुकाबलों में भारत और पाकिस्तान की टीमें आमने-सामने होंगे। पहले पुरुष वॉलीबॉल के क्वार्टर फाइनल में दोनों टीमें भिड़ेंगी और इसके बाद पुरुष हॉकी के सेमीफाइनल में मुकाबला होगा। इसके अलावा स्क्वैश के महिला और पुरुष टीम सेमीफाइनल भी भारत के लिए अहम होंगे।

एशियन गेम्स 2026 (13वां दिन, बुधवार, एक अक्टूबर): भारत का पूरा शेड्यूल

सुबह 5:30 बजे: तीरंदाजी- महिला कंपाउंड व्यक्तिगत क्वार्टर फाइनल में चकिता तनिपर्थी का मुकाबला इंडोनेशिया की नुरिसा दियान अशरीफाह से। इसके बाद सेमीफाइनल और फाइनल में जगह बनाने पर आगे के मुकाबले।

सुबह 5:30 बजे से: सेपकटकरा- पुरुष क्वाड्रेंट ग्रुप-ए के मुकाबलों में भारत की भागीदारी।

सुबह 5:30 बजे से: ताइक्वांडो- महिला व्यक्तिगत पूमसे सेमीफाइनल में रूपा बायोर। क्वालिफाई करने पर स्वर्ण पदक मुकाबला।

सुबह 6:10 बजे: निशानेबाजी- पुरुष 25 मीटर रैपिड पिस्टल व्यक्तिगत क्वालिफिकेशन स्टेज-2 और टीम फाइनल में अनीश भानवाला।

सुबह 6:30 बजे: ट्रैक साइक्लिंग- पुरुष ओम्नियम स्क्रैच रेस 1/4 में हर्षवीर सिंह सेखों। इसके बाद पदक मुकाबले।

सुबह 6:30 बजे: वॉलीबॉल- पुरुष क्वार्टर फाइनल में भारत बनाम पाकिस्तान।

सुबह 7:00 बजे: स्क्वैश- महिला टीम सेमीफाइनल में भारत बनाम हॉन्गकॉन्ग।

सुबह 7:00 बजे: ट्रैक साइक्लिंग- महिला स्प्रिंट क्वालिफिकेशन में कीर्ति रंगास्वामी चिक्का और सेलिस्टिना। इसके बाद पदक मुकाबले।

सुबह 7:22 बजे: कुश्ती- पुरुष ग्रीको-रोमन 77 किग्रा के राउंड ऑफ-16 में अमन का मुकाबला मंगोलिया के बोर्गिल तुवशिनबातार से। यदि वह क्वालिफाई करते हैं तो इसके बाद क्वार्टर फाइनल और पदक मुकाबले होंगे।

सुबह 7:30 बजे: सेलिंग- माही वर्मा, मनु फ्रांसिस, प्रिंस कुरुसिंकल, विष्णु सरवनन, कात्या इडा कोएल्हो, हर्षिता तोमर और शीतल वर्मा अपने-अपने वर्गों में मुकाबले करेंगी। इनमें गर्ल्स डिंगी, पुरुष स्किफ, पुरुष डिंगी, महिला विंडसर्फिंग और महिला स्किफ की रेस शामिल हैं।

सुबह 7:30 बजे से: जूडो- महिला 57 किग्रा में यामिनी मौर्य के क्वार्टर फाइनल मुकाबले; महिला 70 किग्रा में इनुंगनबी ताकेल्लाम्बम भी एक्शन में।

सुबह 7:32 बजे: कुश्ती- महिला 62 किग्रा के राउंड ऑफ-16 में मानसी का मुकाबला कजाखस्तान की इरीना कुजनेत्सोवा से। यदि वह क्वालिफाई करती हैं तो इसके बाद क्वार्टर फाइनल और पदक मुकाबले होंगे।

सुबह 7:36 बजे: कैनो स्लैलम- महिला कयाक सिंगल सेमीफाइनल में शिखा चौहान। क्वालिफाई करने पर फाइनल।

सुबह 7:55 बजे: कुश्ती- पुरुष ग्रीको-रोमन 60 किग्रा में सुमित के क्वार्टर फाइनल। यदि वह क्वालिफाई करते हैं तो इसके बाद पदक मुकाबले होंगे।

सुबह 8:19 बजे: कुश्ती- पुरुष ग्रीको-रोमन 97 किग्रा क्वार्टर फाइनल में नितेश का मुकाबला तुर्कमेनिस्तान के अमानबर्दी अगामामेदोव से। यदि वह क्वालिफाई करते हैं तो इसके बाद पदक मुकाबले होंगे।

सुबह 8:50 बजे: रग्बी सेवंस- ग्रुप मुकाबले में भारत बनाम हॉन्गकॉन्ग। इसके बाद दोपहर 3:50 बजे भारत का मुकाबला चीन से।

सुबह 9:47 बजे: तीरंदाजी- पुरुष कंपाउंड व्यक्तिगत क्वार्टर फाइनल में गणेश मणि रत्नम थिरुमुरु का मुकाबला ताइवान के चेन चिएह-लुन से। यदि वह क्वालिफाई करते हैं तो इसके बाद पदक मुकाबले होंगे।

सुबह 10:00 बजे: क्रिकेट- पुरुष सेमीफाइनल में भारत बनाम श्रीलंका।

सुबह 10:10 बजे: गोल्फ- पुरुष व्यक्तिगत स्ट्रोक प्ले और पुरुष टीम राउंड-2 में वीर अहलावत, सप्तक तलवार और युवराज संधू।

दोपहर 12:00 बजे: निशानेबाजी- पुरुष 25 मीटर रैपिड पिस्टल व्यक्तिगत फाइनल में अनीश भानवाला, यदि वह क्वालिफाई करते हैं।

दोपहर 12:18 बजे: ट्रैक साइक्लिंग- महिला मैडिसन फाइनल में हर्षिता झाकर और स्वस्ति सिंह। यह पदक स्पर्धा है।

दोपहर 1:00 बजे: स्क्वैश- पुरुष टीम सेमीफाइनल में भारत बनाम मलेशिया।

दोपहर 1:00 बजे: हॉकी- पुरुष सेमीफाइनल में भारत बनाम पाकिस्तान।

शाम 4:42 बजे: स्पोर्ट क्लाइंबिंग- पुरुष स्पीड 4 के क्वार्टर फाइनल में दीपु मल्लेश। इसके बाद पदक मुकाबले।

समय तय नहीं: टेनिस- पुरुष एकल क्वार्टर फाइनल में सुमित नागल का मुकाबला चीन के वू यिबिंग से।

Asian Games 2026 India Medals Tally, Winner Player List: भारत ने एशियन गेम्स 2026 के 12वें दिन बुधवार 30 सितंबर को महिला, पुरुष और मिश्रित कंपाउंड तीरंदाजी और ट्रैप मिक्स्ड टीम इवेंट में गोल्ड मेडल जीते। कपिल और प्रिया ने मुक्केबाजी में ब्रॉन्ज मेडल जीते। महिला हॉकी टीम और बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन फाइनल में पहुंची। भारत एशियन गेम्स 2026 की पदक तालिका में 8वें स्थान पर पहुंच गया। पूरी पदक तालिका देखने के लिए यहां क्लिक करें)



