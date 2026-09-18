एशियन गेम्स 2026 में महिला क्रिकेट प्रतियोगिता के चारों क्वार्टर फाइनल मुकाबले हो चुके हैं और सेमीफाइनल की चारों टीमें पक्की हो गई हैं। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। अब अंतिम चार में कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। आपको बता दें कि भारतीय टीम मौजूदा एशियाई खेलों में अपना गोल्ड मेडल डिफेंड करने उतरी है।

अगर चारों क्वार्टर फाइनल मुकाबलों की बात करें तो बांग्लादेश और चीन के बीच पहला मुकाबला बारिश के कारण नहीं हो पाया था और बांग्लादेश को सेमीफाइनल में जगह मिली। इसके बाद दूसरे मुकाबले में पाकिस्तान ने थाइलैंड को हराते हुए अंतिम 4 का टिकट पक्का किया। फिर शुक्रवार 18 सितंबर को श्रीलंका ने मलेशिया और भारत ने जापान को हराते हुए सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली।

महिला क्रिकेट सेमीफाइनल का क्या है पूरा शेड्यूल?

पहला सेमीफाइनल: पाकिस्तान बनाम श्रीलंका, 20 सितंबर 2026 (सुबह 5.30 बजे IST)

पाकिस्तान बनाम श्रीलंका, 20 सितंबर 2026 (सुबह 5.30 बजे IST) दूसरा सेमीफाइनल: भारत बनाम बांग्लादेश, 20 सितंबर 2026 (सुबह 10.30 बजे IST)

दोनों सेमीफाइनल मुकाबले जापान के शहर निशिन के कोरोगी स्पोर्ट्स पार्क में खेले जाएंगे। इसी मैदान पर सभी क्वार्टर फाइनल मुकाबले खेले गए थे। सेमीफाइनल के बाद 22 सितंबर को सुबह 5.30 बजे (IST) से ब्रॉन्ज मेडल मैच खेला जाएगा। फिर इसी दिन सुबह 10.30 बजे (IST) से फाइनल यानी गोल्ड मेडल मैच होगा।

भारत में कहां देख पाएंगे लाइव टेलीकास्ट?

भारत में अगर सेमीफाइनल मुकाबलों के लाइव टेलीकास्ट की बात करें तो सोनी स्पोर्ट्स के चैनल Sony Sports 3 पर हिंदी भाषा में होगा। वहीं इन मुकाबलों की लाइव स्ट्रीमिंग Sony LIV ऐप्प और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी।

एशियन गेम्स 2026 के लिए चारों सेमीफाइनलिस्ट टीमों के स्क्वाड

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