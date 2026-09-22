ड्रैग-फ्लिकर जुगराज सिंह के साथ स्ट्राइकर अभिषेक और दिलप्रीत सिंह की हैट्रिक से भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने मंगलवार (22 सितंबर) को एशियाई खेलों में अपने दूसरे पूल ए मैच में कमजोर श्रीलंका को 16-1 से करारी शिकस्त दी। भारत ने इससे पहले इंडोनेशिया को 13-1 से हराया था। जुगराज (10वें, 22वें, 42वें और 53वें मिनट) ने चार गोल किए जबकि अभिषेक (11वें, 17वें, 49वें मिनट) और दिलप्रीत (30वें, 38वें, 55वें मिनट) ने तीन-तीन मैदानी गोल किए।

कप्तान हरमनप्रीत सिंह (16वें, 45वें मिनट), मनदीप सिंह (5वें मिनट), सुखजीत सिंह (29वें मिनट), मनप्रीत सिंह (31वें मिनट) और विवेक सागर प्रसाद (36वें मिनट) ने भी गोल किए। श्रीलंका का एकमात्र गोल सुरेश रत्नायके ने 50वें मिनट में किया जो एशियाई खेलों के इतिहास में भारत के खिलाफ उनका पहला गोल था। भारत अब अगले मुकाबले में बृहस्पतिवार को दक्षिण कोरिया से खेलेगा।

भारत को पहला गोल करने के लिए पांच मिनट लगे

उम्मीद के मुताबिक भारतीय टीम शुरुआत से ही हावी रही और उसने कमजोर मानी जा रही श्रीलंकाई टीम के खिलाफ खेल पर अपना दबदबा बनाए रखा। भारत को पहला गोल करने के लिए पांच मिनट लगे जब मनदीप ने अभिषेक की मदद से गोल किया। इसके लगभग पांच मिनट बाद जुगराज ने जबरदस्त ड्रैग-फ्लिक के जरिए गोल करके भारत की बढ़त को दोगुना कर दिया।

22 मिनट मे 6 गोल

एक मिनट बाद अभिषेक ने शानदार मैदानी गोल करके स्कोरशीट में अपना नाम दर्ज कराया। कप्तान हरमनप्रीत भी पीछे नहीं रहे और उन्होंने 16वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदला। अभिषेक ने एक मिनट बाद एक और मैदानी गोल करके दिन का अपना दूसरा गोल किया। जुगराज ने ड्रैग-फ्लिकर के तौर पर अपना दबदबा बनाते हुए 22वें मिनट में एक और पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर भारत को 6-0 से आगे कर दिया।

पहले हाफ में 8 गोल

सुखजीत ने भी स्कोरशीट में अपना नाम दर्ज कराया, उन्होंने पेनल्टी कॉर्नर से शुरुआती कोशिश के नाकाम रहने के बाद उप-कप्तान हार्दिक सिंह से मिले पास पर गोल कर दिया। दिलप्रीत ने मनदीप के पास को चालाकी से डिफ्लेक्ट करके पहले हाफ तक भारत का स्कोर 8-0 कर दिया। दूसरे हाफ के एक मिनट बाद मनप्रीत ने एक और बेहरतीन मैदानी गोल कर स्कोर में इजाफा किया।

तीसरे क्वार्टर में हुआ 13वां गोल

इसके पांच मिनट बाद विवेक ने रिवर्स शॉट से गोल किया और फिर दिलप्रीत ने सुखजीत के साथ शानदार तालमेल से श्रीलंकाई डिफेंस को भेदते हुए दिन का अपना दूसरा गोल किया। जुगराज ने पेनल्टी स्ट्रोक को बखूबी गोल में बदलकर अपनी हैट्रिक पूरी की। हरमनप्रीत ने तीसरे क्वार्टर के आखिर में एक और पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर स्कोर 13-0 कर दिया।

दिलप्रीत ने एशियाई खेलों में अपनी दूसरी हैट्रिक पूरी की

अभिषेक ने जल्द ही ‘बैक ऑफ द स्टिक’ से शानदार गोल करके अपनी हैट्रिक पूरी की। इसके बाद श्रीलंका ने रत्नायके के जरिए भारत के खिलाफ एशियाई खेलों के इतिहास में अपना पहला गोल किया। जुगराज ने पेनल्टी स्पॉट से अपना चौथा गोल किया। फिर मनदीप से मिले बेहतरीन पास पर दिलप्रीत ने एशियाई खेलों में अपनी दूसरी हैट्रिक पूरी की।

एशियन गेम्स मुक्केबाजी में उलटफेर

एशियन गेम्स 2026 की मुक्केबाजी स्पर्धा में साक्षी चौधरी ने बड़ा उलटफेर करते हुए पेरिस ओलंपिक कांस्य पदक विजेता आइरा विलागास को 5-0 से हराया। वहीं, जादुमणि सिंह ने भी जीत के साथ अंतिम-16 में प्रवेश किया। पूरी खबर पढ़ें।